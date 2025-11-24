Dortmund - Villarreal Tipp, Prognose & Quoten | 25.11.2025

SPORT1 Betting 24.11.2025 • 18:00 Uhr Dortmund - Villarreal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer kann in der CL-Tabelle nach oben klettern?

Unser Dortmund - Villarreal Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 25.11.2025 lautet: Der BVB will nach drei sieglosen Spielen wieder dreifach punkten. Und im Wett Tipp heute sind die Westfalen auch zu Recht die Favoriten.

Nach vier Spieltagen der Champions-League-Spielzeit 2025/26 steht der Villarreal CF mit gerade mal einem Punkt lediglich auf Rang 32 der Tabelle. Keine andere Mannschaft unterbietet ihre erwartete Position (13) auf Basis der Expected Points von Opta so sehr wie das gelbe U-Boot (minus 19).

Die Männer von Coach Marcelino lechzen nach dem ersten Sieg in der Königsklasse. Doch laut den Quoten der Dortmund Villarreal Prognose sind die Gäste am Dienstag beim BVB ein recht deutlicher Außenseiter. Auch wir sehen Schwarz-Gelb vorne und spielen mit einer Quote von 2,11 bei Merkur Sports den Dortmund Villarreal Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Villarreal auf “Doppelte Chance 1/x & Über 2,5 Tore”:

In 17 CL-Heimspielen gegen spanische Vereine kassierte der BVB gerade mal 3 Pleiten

Seit dem Beginn der Saison 2022/23 hat Dortmund nur 1 von 18 Heimspielen in der Königsklasse verloren.

Villarreal wartet seit 7 Champions-League-Partien auf einen Sieg

Dortmund vs Villarreal Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Westfalen mit 500 Mio. Euro zu 280 Mio. Euro die Nase vorne. Zusammen mit dem Heimvorteil fallen die Dortmund vs Villarreal Quoten bei den Sportwetten Anbietern somit recht deutlich aus.

Bei Merkur Bets wird ein Heimsieg mit einer Quote von 1,80 bezahlt. Für ein Remis wartet eine Quote von 3,95 auf euch. Die höchsten Dortmund gegen Villarreal Wettquoten bekommt ihr mit einer 4,23 für einen Dreier der Gäste.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Villarreal Prognose: Gelingt dem BVB Wiedergutmachung für die Pleite gegen Man City?

Der BVB hatte an den jüngsten beiden BL-Spieltagen gegen den HSV (1:1) und den VfB (3:3) in der Nachspielzeit jeweils einen sicher geglaubten Sieg verspielt. Hinzu kommen in dieser Saison schon bittere Last-Minute-Gegentore gegen Juventus Turin (4:4) und St. Pauli (3:3). So steht Dortmund in der Liga auf Rang 4 und in der Königsklasse auf Platz 14. Die Mannschaft von Coach Niko Kovac findet aktuell nicht zum Selbstverständnis des Saisonstarts zurück. Während zuvor oft die Durchschlagskraft und die Kreativität fehlten, macht nun die Abwehr Probleme.

Zusammen mit der 1:4-Pleite bei Man City ist die Borussia nun drei Spiele in Folge sieglos. Die Westfalen setzen am Dienstag auf ihre gute Heimbilanz in der Champions League. Seit dem Beginn der Saison 2022/23 haben die Schwarz-Gelben nur eines von 18 Heimspielen in der Königsklasse verloren (11S, 6U). In der laufenden Spielzeit stehen die Partien mit Beteiligung des BVB für viele Tore. Dortmund hat bei 5,6 xG schon 13-mal getroffen und bei 5,7 xGA schon 11 Gegentore kassiert. Auch kann die Mannschaft die beste Shot Conversion (29,5%) und die zweitbeste Shooting Accuracy (50,0%) in der CL vorweisen.

In seiner ersten kompletten Saison beim Villarreal CF führte Coach Marcelino das gelbe U-Boot auf Rang 5 und in die Champions League. 2024/25 hatte vor allem nur der FC Barcelona (45) auswärts mehr Punkte geholt als der VCF (36). Und auch in dieser La-Liga-Spielzeit ist der Verein aus der Provinz Castelló wieder auf Kurs. Nach 13 Runden ist der Club de Futbol mit 29 Zählern der erste Verfolger von Real Madrid (32) und Barcelona (31). Allerdings ist Villarreal in dieser Spielzeit nicht mehr in der Fremde sondern eher vor den heimischen Fans stark.

Mit sechs Siegen, einem Remis und 18:4 Toren aus sieben Spielen belegt das U-Boot aktuell Platz 1 in der Heimtabelle. In der Königsklasse lief es bisher allerdings noch nicht wirklich rund. Seit sieben CL-Partien wartet man auf einen Sieg (2U, 5N). Im laufenden Wettbewerb gab es ein Remis gegen Juve und Pleiten gegen die Spurs und Man City. Hinzu kommt die bittere Niederlage am letzten Spieltag bem Pafos FC aus Zypern (0:1). Wir müssen beim Dortmund Villarreal Tipp auch berücksichtigen, dass der VFC in vier CL-Spielen lediglich auf zwei Treffer kommt. Dieser Wert wird nur von Schlusslicht Ajax unterboten. Auch liegt man lediglich auf Platz 35 bei der Shot Conversion (3,6%) und auf Rang 34 bei der Shooting Accuracy 23,2%).

Dortmund - Villarreal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:3 Stuttgart (H), 1:1 HSV (A), 1:4 Manchester City (A), 1:0 Augsburg (A), 4:2 n.E. Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Villarreal: 2:1 RCD Mallorca (H), 2:0 Espanyol Barcelona (A), 0:1 Pafos FC (A), 4:0 Rayo Vallecano (H), 6:0 Ciudad de Lucena (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Villarreal:

Am Dienstag treffen beide Vereine erstmals aufeinander. So liefert uns der direkte Vergleich keine Infos für die Dortmund Villarreal Prognose. Der BVB kommt in seiner Europapokal-Geschichte auf 42 Duelle gegen spanische Vereine. Hier steht die Bilanz bei 14 Siegen, 11 Remis und 17 Niederlagen.

Daheim mussten die Westfalen in der Champions League gegen Teams aus La Liga in 17 Partien gerade mal drei Pleiten hinnehmen (8S, 6U). Und das gelbe U-Boot wartet seit vier Gastspielen in Deutschland und einem 3:2 in Leverkusen im März 2011 auf einen Sieg (3U, 1N).

Die Borussia kommt im laufenden Wettbewerb immer erst im zweiten Durchgang in Form. In Halbzeit 1 hat der BVB gerade mal zwei Tore erzielt, dafür aber elfmal nach dem Seitenwechsel getroffen.

Zudem hat die Borussia 8 von 11 Gegentoren im zweiten Spielabschnitt kassiert. Das führt uns zum Dortmund Villarreal Tipp “Mehr Tore HZ2”. Dafür bekommen wir bei Interwetten eine Quote von 2,10.

So seht ihr Dortmund - Villarreal im TV oder Stream:

25. November 2025, 21 Uhr, Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung TV: Prime Video

Übertragung Stream: Prime Video

Jeden Dienstag darf Prime Video, der Streamingdienst von Amazon, ein Champions-League-Spiel live übertragen. Diese Woche hat sich der Sender für das Duell zwischen Dortmund und Villarreal entschieden.

Dortmund vs Villarreal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Anton, Can, N. Schlotterbeck - Ryerson, Sabitzer, P. Groß, Svensson - Adeyemi, Beier - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer, Ostrzinski, Anselmino, Bensebaini, Kabar, Mane, Yan Couto, Bellingham, Brandt, Chukwuemeka, F. Nmecha, Duranville, Fabio Silva

Startelf Villarreal: Luiz Junior - Navarro, Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza - Santi, Thomas - Pepé, Moleiro - Mikautadze, Ayoze

Ersatzbank Villarreal: Conde, Tenas (Tor), Adria Alti, Cardona, Parejo, Akhomach, Gueye, Oluwaseyi, Solomon, Buchanan, Rafa Marin, Gerard

Bei den Hausherren fällt lediglich Süle aus. Die Gäste müssen auf Cabanes, Costa, Kambwala und Mourino verzichten. So haben die Ausfälle aber keine wirklichen Auswirkungen auf die Dortmund Villarreal Prognose.

Unser Dortmund - Villarreal Tipp: Doppelte Chance 1/x & Über 2,5 Tore

Der BVB will nach zwei Bundesliga-Spielen ohne Sieg und der CL-Pleite zu Gast bei Manchester City wieder dreifach punkten. Ob dies gelingt, ist noch offen. Denn wir dürfen die formstarken Gäste nicht unterschätzen.

Doch im Signal-Iduna-Park ist die Borussia in der Königsklasse eine Macht. Zudem tut sich das gelbe U-Boot in dieser Europapokal-Spielzeit noch recht schwer. So müsste mindestens ein Punkt für die Hausherren drin sein.

Dabei dürfen sich die Zuschauer wieder auf ein paar Tore freuen. Unser Dortmund Villarreal Sportwetten Tipp lautet: “Doppelte Chance 1/x & Über 2,5 Tore” mit einer Wettquote bei Merkur Bets von 2,11.