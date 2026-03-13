Dortmund vs Augsburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 14.03.2026

SPORT1 Betting 13.03.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Dortmund vs Augsburg Prognosen von unseren Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 14.03.2026.

In der Rückrunde befinden sich Dortmund und Augsburg fast auf Augenhöhe. Der BVB sammelte gerade mal drei Punkte mehr (19) als die Fuggerstädter (16). Am 26. Spieltag treffen die beiden Teams nun aufeinander. In der Bundesliga-Partie am Samstag, den 14. März 2026, erwarten wir einen klaren Heimsieg für Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg.

Die Gastgeber gehen als überwältigende Favoriten in das Duell im Signal Iduna Park, was sich auch in den Dortmund vs Augsburg Quoten widerspiegelt. Unsere Dortmund vs Augsburg Prognose deutet auf einen souveränen Erfolg des BVB hin. Daher empfehlen wir mit einer Quote von 1,43 bei Interwetten den Wett Tipp auf einen Sieg von Dortmund.

Interwetten gehört zu den beliebtesten Buchmachern auf dem deutschen Markt. Neukunden dürfen sich über den Interwetten Bonus freuen. Und Bestandskunden können für ihre nächste Wette den aktuellen Interwetten Gutschein Code einsetzen. Auch werdet ihr von Interwetten immer mal wieder mit einer Gratiswette versorgt.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Überlegenheit von Dortmund in dieser Saison ist unbestreitbar, denn die Westfalen liegen 24 Punkte vor Augsburg in der Tabelle. Vor der 2:3-Niederlage gegen die Bayern Ende Februar hatte die Mannschaft von Niko Kovac eine beeindruckende Serie von sechs Heimsiegen in Folge hingelegt. Auch in dieser Niederlage zeigte das Team viel Offensivgeist. Bemerkenswert ist, dass die Gastgeber in den letzten acht Ligaspielen immer mindestens zwei Tore erzielt haben.

Im Gegensatz dazu steht die Auswärtsschwäche der Augsburger. Die Fuggerstädter haben acht ihrer zwölf Auswärtsspiele in der Liga verloren und dabei kein einziges Mal ohne Gegentor gespielt. Die Offensive des FCA ist ebenfalls ein Schwachpunkt, was sich im drittniedrigsten Wert für erwartete Tore (xG) in der Bundesliga zeigt. Die Buchmacher geben Dortmund eine implizite Siegchance von fast 71 Prozent, was die Kräfteverhältnisse deutlich macht.

Ein Blick auf die Dortmunder vs Augsburg Team-News zeigt, dass der BVB auf den gesperrten Ramy Bensebaini verzichten muss, während Augsburg ohne den verletzten Verteidiger Chrislain Matsima auskommen muss. Diese Ausfälle dürften die Favoritenrolle der Heimmannschaft weiter untermauern.

Dortmund vs Augsburg: Wett Tipps für die Partie

Basierend auf den Daten und der Form beider Teams haben wir einige interessante Wett Tipps für dieses Spiel zusammengestellt. Unsere detaillierte Dortmund vs Augsburg Prognose führt zu den folgenden Empfehlungen:

Sieg Dortmund ( Quote 1,43 bei Interwetten ): Der BVB hat in dieser Saison 16 seiner 25 Ligaspiele gewonnen und nur gegen die Bayern verloren. Mit einem Torschnitt von 2,12 pro Spiel verfügt Dortmund über die zweitbeste Offensive der Liga. Angesichts der defensiven Anfälligkeit und der geringen Offensivkraft der Augsburger auf fremdem Platz sollte Dortmund in der Lage sein, das Spiel klar für sich zu entscheiden.

Der BVB hat in dieser Saison 16 seiner 25 Ligaspiele gewonnen und nur gegen die Bayern verloren. Mit einem Torschnitt von 2,12 pro Spiel verfügt Dortmund über die zweitbeste Offensive der Liga. Angesichts der defensiven Anfälligkeit und der geringen Offensivkraft der Augsburger auf fremdem Platz sollte Dortmund in der Lage sein, das Spiel klar für sich zu entscheiden. Halbzeitergebnis - Dortmund ( Quote 1,83 bei Interwetten ): Niko Kovacs Team lag in dieser Saison erst in zwei von 25 Bundesliga-Spielen zur Halbzeit zurück. Besonders zu Hause starten die Borussen stark und gehören zu den wenigen Teams, die im Schnitt über ein Tor in der ersten Hälfte erzielen. Augsburg hingegen hat 2026 in fünf Auswärtsspielen lediglich ein einziges Tor vor der Pause geschossen und lag in vier dieser Partien zur Halbzeit hinten.

Niko Kovacs Team lag in dieser Saison erst in zwei von 25 Bundesliga-Spielen zur Halbzeit zurück. Besonders zu Hause starten die Borussen stark und gehören zu den wenigen Teams, die im Schnitt über ein Tor in der ersten Hälfte erzielen. Augsburg hingegen hat 2026 in fünf Auswärtsspielen lediglich ein einziges Tor vor der Pause geschossen und lag in vier dieser Partien zur Halbzeit hinten. Dortmund gewinnt und beide Teams treffen (Quote 2,65 bei Interwetten): Obwohl Dortmund favorisiert ist, kassierten die Westfalen in vier der letzten fünf Spiele mindestens ein Gegentor. Augsburg wiederum hat in den letzten vier Pflichtspielen immer getroffen und war auch in vier der letzten fünf direkten Duelle gegen den BVB erfolgreich. Diese Kombination macht die Wette auf einen Dortmunder Sieg mit Gegentor zu einer attraktiven Option mit guter Quote.

Für die besten Wettanbieter für deine Bundesliga Wett Tipps, schau auf unserer Übersichtsseite vorbei. Jetzt wünschen wir dir aber erst einmal viel Vergnügen und ein spannendes Spiel zwischen Dortmund und Augsburg!