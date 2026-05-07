Dortmund vs Frankfurt: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 08.05.2026

SPORT1 Betting 07.05.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Dortmund vs Frankfurt Prognosen unseres Wettexperten für das Bundesligaspiel am 08.05.2026. Entdecken Sie die besten Quoten und Wett Tipps.

An den ersten 28 Spieltagen dieser Saison hatte Dortmund nur zwei Spiele verloren, beide gegen die Bayern. In den letzten vier Partien kassierte der BVB aber drei Niederlagen. Diese Serie soll am Freitag gegen Frankfurt wieder etwas aufpoliert werden. Die Eintracht konnte von den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen auch nur eines gewinnen.

Borussia Dortmund geht somit als klarer Favorit in das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Freitag, den 08.05.2026. Die starke Heimbilanz des BVB spricht Bände, weshalb unsere Prognose ebenfalls einen Heimsieg vorsieht. Wir sehen die Gastgeber vorne und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Interwetten den Sieg für Dortmund.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Am vorletzten Spieltag der Saison 2025/26 empfängt Dortmund die Eintracht aus Frankfurt. Während der BVB nur noch einen Punkt benötigt, um den zweiten Platz zu sichern, kämpfen die Gäste um die letzte Chance auf eine europäische Qualifikation. Die Dortmunder vs Frankfurt Quoten spiegeln die Ausgangslage deutlich wider und favorisieren die Heimmannschaft.

Die Stärke von Dortmund im Signal Iduna Park ist beeindruckend. In dieser Saison gab es nur zwei Heimniederlagen in der Liga, während 12 der 16 Spiele gewonnen wurden. Dabei erzielte die Mannschaft von Niko Kovac durchschnittlich 2,31 Tore pro Spiel und kassierte gerade mal 0,88 Gegentore. Diese defensive Stabilität ist ein Schlüssel zum Erfolg, denn der BVB stellt mit lediglich 1,0 Gegentoren pro Spiel die beste Abwehr der gesamten Liga.

Im Gegensatz dazu steht die schwache Auswärtsform der Frankfurter. Im Jahr 2026 gelang den Hessen in neun Pflichtspielen auf fremdem Platz nur ein einziger Sieg. Diese Fakten untermauern unsere Dortmund vs Frankfurt Prognosen und deuten auf einen klaren Heimerfolg hin, obwohl das letzte Aufeinandertreffen ein spannendes 3:3-Unentschieden war.

Dortmund vs Frankfurt: Wett Tipps für Tipper

Für alle, die auf dieses spannende Bundesligaspiel wetten möchten, haben wir hier einige interessante Wett Tipps zusammengestellt, die auf unserer Analyse basieren:

Sieg für Dortmund ( Quote 1,53 bei Interwetten ): Die Heimmacht des BVB ist unbestreitbar. Mit nur zwei Niederlagen vor eigenem Publikum in der gesamten Saison und Frankfurts Auswärtsschwäche ist ein Heimsieg die logischste Wahl. Die Quote hierfür liegt bei 1,53.

Die Heimmacht des BVB ist unbestreitbar. Mit nur zwei Niederlagen vor eigenem Publikum in der gesamten Saison und Frankfurts Auswärtsschwäche ist ein Heimsieg die logischste Wahl. Die Quote hierfür liegt bei 1,53. Dortmund gewinnt & Über 1,5 Tore ( Quote 1,60 bei Interwetten ): Eine interessante Wette mit einer Quote von 1,60. Dortmund hat in 12 von 16 Heimspielen mindestens zwei Tore erzielt und in den letzten acht direkten Duellen gegen Frankfurt ebenfalls immer mindestens doppelt getroffen.

Eine interessante Wette mit einer Quote von 1,60. Dortmund hat in 12 von 16 Heimspielen mindestens zwei Tore erzielt und in den letzten acht direkten Duellen gegen Frankfurt ebenfalls immer mindestens doppelt getroffen. Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit – Ja (Quote 2,45 bei Interwetten): Ein Tipp für risikofreudigere Tipper mit einer attraktiven Quote von 2,45. Obwohl Dortmund defensiv stark ist, zeigten die Westfalen zuletzt eine gewisse Nachlässigkeit. Frankfurt wiederum ist für Tore gut, und in acht der 16 Auswärtsspiele trafen beide Teams in der zweiten Hälfte.

Egal, für welchen Tipp du dich entscheidest, die Partie verspricht Spannung. Die besten Anbieter für deine Wetten findest du auf unserer Seite. Jetzt heißt es zurücklehnen und das Spiel genießen!