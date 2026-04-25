SPORT1 Betting 25.04.2026 • 18:00 Uhr Die besten Prognosen und Wett Tipps für das Bundesligaspiel Dortmund gegen Freiburg. Entdecken Sie unsere Analysen und die attraktivsten Quoten am 26.04.2026.

Der BVB verlor nur eines der 25 Bundesliga-Heimspiele gegen die Breisgauer (21S, 3U) und ist seit 17 Heimpartien gegen die Freiburger ungeschlagen (16S, 1U). Die Buchmacher gehen davon aus, dass sich diese Serie am 31. Spieltag fortsetzt und schicken Dortmund als klaren Favorit in das Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg am 26.04.2026.

Die starke Heimbilanz des BVB sollte den Unterschied ausmachen. Wir sehen die Gastgeber ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,41 bei ODDSET den Tipp auf einen Heimsieg für Dortmund.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Rollen vor diesem Duell sind klar verteilt. Borussia Dortmund hat seine Vormachtstellung im Signal Iduna Park in dieser Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit 11 Siegen aus 15 Heimspielen in der Liga und nur zwei Niederlagen ist die Bilanz überragend. Im Schnitt erzielt die Mannschaft von Niko Kovac 2,2 Tore pro Heimspiel, während sie nur 0,93 Gegentore zulässt. Diese Zahlen unterstreichen die Dominanz vor heimischer Kulisse.

Auf der anderen Seite steht der SC Freiburg, der auswärts deutlich schwächer agiert. Nur 34,88 Prozent der Gesamtpunkte sammelten die Breisgauer in der Fremde. Ein großes Problem ist die Offensive: Mit durchschnittlich gerade mal 1,07 Toren pro Auswärtsspiel gehören die Badener zu den harmlosesten Teams der Liga. Diese Offensivschwäche dürfte gegen die stabile Dortmunder Abwehr, angeführt von Gregor Kobel, der mit 13 Partien ohne Gegentor die meisten der Liga aufweist, besonders ins Gewicht fallen.

Auch der direkte Vergleich spricht eine deutliche Sprache. Die letzten vier Heimspiele gegen Freiburg gewann der BVB jeweils mit einem Vorsprung von drei oder mehr Toren. Die Quoten der Buchmacher spiegeln diese Ausgangslage wider und sehen Dortmund als deutlichen Favoriten, was unsere Prognosen bestätigt.

Dortmund vs Freiburg: Wett Tipps für Tipper

Jetzt wird’s interessant! Basierend auf unserer Analyse haben wir einige vielversprechende Wett Tipps für euch herausgesucht. Hier sind unsere Empfehlungen für das Spiel:

Sieg Dortmund ( Quote 1,41 bei ODDSET ): Der naheliegendste Tipp, aber aus gutem Grund. Dortmunds Heimstärke ist erdrückend, während Freiburg auswärts selten zur Bestform findet. Die Quote von 1,41 ist eine solide Grundlage, besonders für Kombiwetten.

Der naheliegendste Tipp, aber aus gutem Grund. Dortmunds Heimstärke ist erdrückend, während Freiburg auswärts selten zur Bestform findet. Die Quote von 1,41 ist eine solide Grundlage, besonders für Kombiwetten. Beide Teams treffen – JA ( Quote 1,77 bei ODDSET ): Obwohl Dortmunds Abwehr stark ist, fielen in sechs der letzten neun BVB-Spiele Tore auf beiden Seiten. Freiburg hat auch in den letzten sieben Partien immer getroffen. Die Quote von 1,77 für diesen Wett Tipp ist daher sehr attraktiv.

Obwohl Dortmunds Abwehr stark ist, fielen in sechs der letzten neun BVB-Spiele Tore auf beiden Seiten. Freiburg hat auch in den letzten sieben Partien immer getroffen. Die Quote von 1,77 für diesen Wett Tipp ist daher sehr attraktiv. Sieg Dortmund & Dortmund unter 3,5 Tore (Quote 1,90 bei ODDSET): Ein cleverer Tipp für eine höhere Quote. Dortmund gewinnt zu Hause oft, erzielt aber selten ein Torfestival. In dieser Saison kam der BVB nur in einem Heimspiel auf mehr als drei Treffer. In Kombination mit einem Heimsieg ergibt das eine starke Quote von 1,90.

Am Ende spricht fast alles für einen Heimsieg des BVB. Ob ihr unseren Prognosen folgt oder eurem eigenen Riecher vertraut, die besten Anbieter für eure Wette findet ihr auf unserer speziellen Seite. Jetzt heißt es zurücklehnen und ein spannendes Bundesligaspiel genießen! Viel Spaß dabei!