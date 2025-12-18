Dortmund vs Gladbach Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 19.12.2025

SPORT1 Betting 18.12.2025 • 18:00 Uhr Die aktuelle Dortmund vs Gladbach Prognose von unseren Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 19.12.2025.

Borussia Dortmund geht als klarer Favorit in das letzte Freitagsspiel des Jahres 2025 gegen Borussia Mönchengladbach. Unsere Dortmund vs Gladbach Prognose deutet ebenfalls auf einen Heimsieg für die Westfalen hin. Die aktuellen Dortmund vs Gladbach Quoten spiegeln diese Erwartung wider, da die Gastgeber eine Siegchance von etwa 69 Prozent bekommen. Die Partie wird am 19.12.2025 um 20:30 Uhr angepfiffen, und die Dortmund vs Gladbach Quoten favorisieren die Heimmannschaft wie schon erwähnt deutlich.

Wir gehen auch davon aus, dass die Mannschaft von Niko Kovac ihrer Favoritenrolle gerecht wird und spielen bei Merkur Bets mit einer Quote von 1,49 den Wett Tipp „Sieg Dortmund“.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Heimbilanz von Dortmund im Signal Iduna Park ist beeindruckend. In den letzten 15 Heimspielen in allen Wettbewerben erzielte die Mannschaft immer mindestens ein Tor und musste nur eine einzige Niederlage hinnehmen. Diese Stärke auf eigenem Rasen ist ein zentraler Pfeiler für jede Dortmund vs Gladbach Prognose.

Gladbach hingegen zeigt sich auswärts überraschend stark und belegt mit durchschnittlich 1,67 Punkten pro Spiel den vierten Platz in der Auswärtstabelle der Bundesliga. Mit nur fünf Gegentoren in der Fremde stellen sie gemeinsam mit den Bayern die beste Auswärtsdefensive der Liga.

Trotz der starken Abwehrreihen beider Teams auswärts (Gladbach) und insgesamt (Dortmund), gibt es auch offensiv interessante Aspekte. Dortmunds Serhou Guirassy und Gladbachs Haris Tabakovic gehören zu den Top-Stürmern der Liga und rangieren hinter Harry Kane auf den Plätzen zwei und drei bei den erwarteten Toren (xG).

Während Guirassy fünf Tore aus 6,85 xG erzielt hat, konnte Tabakovic sogar sieben Treffer aus 6,70 xG verbuchen. Die Defensive von Dortmund, die mit nur 0,9 Gegentoren pro Spiel die zweitbeste der Liga ist, wird für Gladbach jedoch eine große Hürde darstellen. Die verletzungsbedingten Ausfälle, die die Dortmund vs Gladbach Team-News prägen, könnten die Gäste zusätzlich schwächen.

Dortmund vs Gladbach: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für das Duell zwischen Dortmund und Gladbach zusammengestellt. Diese Dortmund vs Gladbach Prognose berücksichtigt sowohl die aktuelle Form als auch die statistischen Daten.

Sieg Dortmund (Quote 1,49 bei Merkur Bets) : Die Gastgeber sind zu Hause eine Macht. Obwohl Gladbach auswärts eine gute Figur macht, waren die letzten drei Auswärtssiege alle gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel. Gegen ein Spitzenteam wie Dortmund wird es deutlich schwerer. Die Notwendigkeit, zu gewinnen, um den zweiten Platz zu sichern, gibt dem BVB zusätzliche Motivation. Die Quote hierfür liegt bei Merkur Bets bei 1,49.

Gladbachs Leistung bei der 1:3-Heimniederlage gegen Wolfsburg war besorgniserregend. Trotz mehr Ballbesitz erspielten sie sich keine einzige Großchance. In den letzten fünf Heimspielen gegen Gladbach hat Dortmund immer mindestens drei Tore erzielt, was einem Schnitt von 4,2 Toren pro Spiel entspricht. Dortmunds starke Defensive, die zu Hause nur 0,67 Gegentore pro Spiel zulässt, und die zahlreichen Verletzungen bei Gladbach sprechen für einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied. Die Quote von Bet365 für diesen Tipp steht bei 2,05. Dortmund gewinnt zu Null (Quote 2,70 bei Merkur Bets): Nur die Bayern haben weniger Gegentore kassiert als Dortmund. Mit sieben Spielen ohne Gegentor in dieser Saison teilt sich der BVB den Ligabestwert mit München und Leipzig. Die defensive Stabilität unter Niko Kovac, gestützt durch eine 3-4-3-Formation, macht einen Sieg ohne Gegentor gegen ein offensiv schwankendes Gladbacher Team recht wahrscheinlich. Ein Blick auf die Dortmund vs Gladbach Team-News zeigt, dass zudem wichtige Offensivkräfte bei den Gästen fehlen, was diesen Tipp zusätzlich stützt. Hierfür hat Merkur Bets eine attraktive Quote von 2,70.

