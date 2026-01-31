Dortmund vs Heidenheim Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 01.02.2026

SPORT1 Betting 31.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Dortmund vs Heidenheim Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 01.02.2026.

Der 1. FC Heidenheim gewann keines der bisherigen fünf Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund. Und daran wird sich am kommenden Spieltag wohl auch nicht viel ändern. Denn unsere Dortmund vs Heidenheim Prognosen deuten auf einen klaren Sieg für die Heimmannschaft hin, die ihre beeindruckende Serie in der Bundesliga fortsetzen möchte.

Das Spiel, das am Sonntag, den 01. Februar 2026, um 17:30 Uhr angepfiffen wird, verspricht, wenn man die aktuellen Formen beider Teams betrachtet, eine einseitige Angelegenheit zu werden. Angesichts der Dominanz der Gastgeber ist unser Haupt-Tipp für diese Begegnung, mit einer Quote von 1,23 bei bet-at-home, der Sieg für Dortmund.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

In diesem Duell treffen zwei Mannschaften von entgegengesetzten Enden der Tabelle aufeinander. Dortmund, auf dem zweiten Platz, liegt beeindruckende 29 Punkte vor dem Tabellenletzten Heidenheim.

Während es für die Heimmannschaft darum geht, ihre minimalen Titelhoffnungen am Leben zu erhalten, steht für Heidenheim der schwere Kampf um den Klassenerhalt im Vordergrund. Der BVB spielt mit 42 Punkten seine beste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren und ist seit zwölf Ligaspielen ungeschlagen, bei acht Siegen und vier Unentschieden. Besonders zu Hause ist das Team eine Macht und hat in dieser Saison noch kein einziges Heimspiel verloren.

Für die Gäste aus Heidenheim sieht die Lage düster aus. Der FCH wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg und hat es schwer, gegen die Konkurrenz zu punkten. Die Dortmund vs Heidenheim Quoten spiegeln diese Kräfteverhältnisse deutlich wider: Die implizite Wahrscheinlichkeit für einen Heimsieg liegt bei über 80 Prozent, während Heidenheim nur eine Chance von 8 Prozent eingeräumt wird.

Ein Blick auf die Daten untermauert diese Einschätzung: Dortmund verfügt über eine der stärksten Offensiven (drittbester xG-Wert), während Heidenheim eine der anfälligsten Abwehrreihen der Liga hat (zweitschwächster xGA-Wert).

Die aktuellen Dortmund vs Heidenheim Mannschafts-News verschärfen die Situation für die Gäste zusätzlich, da Abwehrspieler Benedikt Gimber nach seiner fünften gelben Karte gesperrt ist. Statistisch gesehen kassiert Heidenheim ohne ihn deutlich mehr Gegentore.

Dortmund vs Heidenheim: Wett-Tipps für die Partie

Basierend auf unserer Analyse ergeben sich interessante Möglichkeiten für deine Wett-Tipps. Unsere Dortmund vs Heidenheim Prognosen favorisieren klar die Heimmannschaft, doch es gibt verschiedene Wege, dies in einer Wette umzusetzen.

Sieg Dortmund ( Quote 1,23 bei bet-at-home ): Dies ist die naheliegendste Wette. Dortmunds überragende Form, insbesondere im eigenen Stadion, und die 12 Spiele andauernde Ungeschlagen-Serie treffen auf einen Gegner, der seit sechs Partien sieglos ist. Die drittbeste Offensive der Liga sollte wenig Probleme mit der zweitschwächsten Defensive haben.

Dortmund gewinnt beide Halbzeiten ( Quote 2,30 bei bet-at-home ): Für eine höhere Quote bietet sich dieser Tipp an. Der BVB erzielt im Schnitt sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit ein Tor. In sechs der letzten neun Heimspiele in der Liga gelang der Borussia mindestens ein Treffer in beiden Spielhälften. Angesichts der schwachen Abwehr Heidenheims ist es wahrscheinlich, dass die Gastgeber von Anfang bis Ende dominieren.

Dortmund gewinnt zu Null (Quote 2,00 bei bet-at-home): Eine weitere attraktive Option. Dortmund hat die zweitwenigsten erwarteten Gegentore (xGA) der Liga und trifft auf ein Team, das in sieben Spielen gegen die aktuellen Top-6-Mannschaften gerade mal ein einziges Tor erzielen konnte. Schon das Hinspiel gewann der BVB auswärts mit 2:0, wobei Heidenheim kaum zu Torchancen kam.

Wir hoffen, unsere Analyse hat dir geholfen, eine gute Übersicht über das Spiel zu bekommen.