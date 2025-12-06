Dortmund vs Hoffenheim Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 07.12.2025

SPORT1 Betting 06.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Dortmund vs Hoffenheim Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 07.12.2025.

Im Topspiel der Bundesliga am Sonntag, den 07.12.2025, erwarten wir einen Sieg für Borussia Dortmund gegen formstarke Hoffenheimer. Trotz der beeindruckenden Serie der Gäste sehen unsere Dortmund vs Hoffenheim Prognosen den BVB im Signal Iduna Park vorne. Die aktuellen Dortmund vs Hoffenheim Quoten spiegeln diese Einschätzung wider.

Für dieses Duell empfehlen wir bei Merkur Bets mit einer Quote von 1,62 den Wett Tipp auf einen Heimsieg von Dortmund.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Das Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellendritten Dortmund und dem Fünften aus Hoffenheim verspricht Hochspannung, da beide Teams nur zwei Punkte trennen. Die Mannschaft von Niko Kovac hat sich nach einer taktischen Umstellung auf eine Dreierkette defensiv stabilisiert, ohne ihre Offensivkraft einzubüßen.

Mit nur einer Saisonniederlage in der Liga - gegen den FC Bayern - und einer beeindruckenden Heimbilanz (sieben Siege, zwei Unentschieden in den letzten neun Spielen) geht der BVB als Favorit in die Partie. Besonders bemerkenswert ist, dass Dortmund in dieser Saison nur 91 Minuten in Rückstand lag, ein Spitzenwert in den europäischen Top-Ligen.

Auf der anderen Seite reist die TSG Hoffenheim mit dem Selbstvertrauen aus sechs ungeschlagenen Bundesligaspielen an. Fünf dieser Partien wurden gewonnen, was ihnen zusammen mit dem FC Bayern die meisten Punkte in diesem Zeitraum einbrachte. Die Kraichgauer sind zudem auswärts eine Macht und teilen sich mit dem BVB den Status des besten Auswärtsteams.

Die Dortmund vs Hoffenheim Quoten favorisieren dennoch deutlich die Heimmannschaft, was vor allem auf die höhere individuelle Qualität und den Heimvorteil zurückzuführen ist. Die neuesten Dortmund vs Hoffenheim Team-News deuten darauf hin, dass beide Trainer weitestgehend auf ihre Stammkräfte setzen können, was ein intensives Duell auf Augenhöhe erwarten lässt.

Dortmund vs Hoffenheim: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für diese Begegnung zusammengestellt. Unsere Dortmund vs Hoffenheim Prognose berücksichtigt sowohl die aktuelle Form als auch statistische Werte beider Mannschaften.

Sieg Dortmund ( Merkur Bets Quote 1,62 ): Der BVB hat seine Klasse in der Liga bereits mehrfach unter Beweis gestellt, zuletzt mit einem wichtigen Auswärtssieg bei Leverkusen. Obwohl sie unter der Woche im DFB-Pokal ausschieden, ist ihre Form in der Bundesliga exzellent. Zudem hat Dortmund acht der letzten 14 Heimspiele gegen Hoffenheim gewonnen und sollte die nötige Qualität besitzen, um auch dieses Mal die drei Punkte zu Hause zu behalten.

Beide Teams treffen (Merkur Bets Quote 1,52): Dortmund verfügt über die zweitbeste Defensive der Liga, trifft aber auf eine der gefährlichsten Offensiven. Hoffenheim hat den viertbesten Wert bei den erwarteten Toren (xG) und trifft konstant. Der BVB selbst hat in allen zwölf Saisonspielen mindestens ein Tor erzielt. Auch die jüngsten direkten Duelle, in denen im Schnitt 4,0 Tore fielen, sprechen für Treffer auf beiden Seiten.

Wir freuen uns auf ein packendes Bundesliga-Spiel und wünschen dir viel Spaß beim Zuschauen! Wenn du deine eigenen Wett Tipps platzieren möchtest, findest du die besten Wettanbieter auf unserer Vergleichsseite.