Dortmund vs St. Pauli Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 17.01.2026

SPORT1 Betting 16.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Dortmund vs St. Pauli Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 17.01.2026.

Der BVB hat die beste Hinserie seit 2018/19 gespielt. Auf dieser guten Bilanz wollen die Westfalen zum Auftakt der Rückrunde aufbauen. Und die Chancen dafür stehen recht gut. Denn unsere Dortmund vs St. Pauli Prognose deutet auf einen klaren Heimsieg für den BVB hin.

Im Duell des Tabellenzweiten gegen den Vorletzten am Samstag, den 17.01.2026, um 15:30 Uhr, sind die Rollen klar verteilt, was auch die Dortmund vs St. Pauli Quoten widerspiegeln. Für unseren favorisierten Wett Tipp „Sieg Dortmund“ bietet Betano eine attraktive Quote von 1,33.

Ihr habt noch kein Konto bei Betano? Dann findet ihr alle nötigen Infos bei unserem Artikel zur Betano Anmeldung. Im zweiten Schritt wartet dann der Betano Promo Code auf euch. Hier bekommt ihr einen 100-%-Bonus bis zu 80 € sowie eine 20 € Freiwette ohne Einzahlung.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Borussia aus Dortmund befindet sich in einer beeindruckenden Form und hat nur eines ihrer letzten 25 Ligaspiele verloren. In acht der vergangenen zehn Pflichtspiele erzielte die Mannschaft von Niko Kovac zudem mindestens zwei Tore, was die offensive Stärke des BVB unterstreicht.

Im heimischen Signal Iduna Park sind die Schwarz-Gelben in dieser Saison ungeschlagen, haben sechs von acht Ligaspielen gewonnen und stellen dabei, mit nur vier Gegentoren und sechs Partien ohne Gegentreffer, die beste Heimdefensive der Liga. Diese Dominanz spiegelt sich auch in den Dortmund vs St. Pauli Quoten wider, die den Gastgebern eine Siegchance von über 73 Prozent einräumen.

Auf der anderen Seite steht St. Pauli vor großen Herausforderungen. Der Verein hat noch nie in Dortmund gewonnen und konnte in elf Ligaspielen dort lediglich drei Mal eine Niederlage vermeiden. Die aktuelle Auswärtsschwäche ist alarmierend: Die letzten acht Bundesliga-Spiele in der Fremde wurden nicht gewonnen, sechs davon gingen verloren.

Erschwerend kommt ein extrem dichter Spielplan mit sechs Partien in 21 Tagen hinzu, einschließlich eines DFB-Pokalspiels gegen Leverkusen. Der Angriff ist mit gerade mal sechs Auswärtstoren der zweitschwächste der Liga, was die Aussichten für die kommende Begegnung weiter trübt.

Ein positiver Aspekt für Dortmund ist die Rückkehr von Serhou Guirassy zur alten Stärke, der gegen Bremen sein erstes Bundesligator nach acht Spielen erzielte und mit einem xG-Wert (erwartete Tore) von 0,54 pro 90 Minuten weiterhin zu den Top-Stürmern der Liga zählt.

Dortmund vs St. Pauli: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer ausführlichen Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für das Spiel zwischen Dortmund und St. Pauli zusammengestellt. Diese Prognosen berücksichtigen die aktuelle Form beider Teams und die statistischen Wahrscheinlichkeiten.

Sieg Dortmund ( Quote 1,33 bei Betano ): Der BVB überzeugte unter der Woche mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen Werder Bremen. Angesichts von sechs Siegen in acht Heimspielen und einer durchschnittlichen Torausbeute von zwei Treffern pro Partie im eigenen Stadion, während der Gegner aus Hamburg nur 0,5 Tore im Schnitt erzielt, ist ein Heimsieg die logische Konsequenz. St. Paulis miserable Auswärtsbilanz bestärkt diese Einschätzung.

Der BVB überzeugte unter der Woche mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen Werder Bremen. Angesichts von sechs Siegen in acht Heimspielen und einer durchschnittlichen Torausbeute von zwei Treffern pro Partie im eigenen Stadion, während der Gegner aus Hamburg nur 0,5 Tore im Schnitt erzielt, ist ein Heimsieg die logische Konsequenz. St. Paulis miserable Auswärtsbilanz bestärkt diese Einschätzung. Dortmund gewinnt zu null ( Quote 2,02 bei Betano ): Unter Trainer Niko Kovac hat Dortmund defensive Stabilität erlangt und in dieser Saison bereits neun Mal ohne Gegentor gespielt – Ligabestwert. Sechs dieser „weißen Westen“ wurden zu Hause erzielt. Da St. Pauli mit nur 0,9 Toren pro Spiel den schwächsten Angriff der Liga stellt, bietet dieser Wett Tipp einen erheblichen Mehrwert.

Unter Trainer Niko Kovac hat Dortmund defensive Stabilität erlangt und in dieser Saison bereits neun Mal ohne Gegentor gespielt – Ligabestwert. Sechs dieser „weißen Westen“ wurden zu Hause erzielt. Da St. Pauli mit nur 0,9 Toren pro Spiel den schwächsten Angriff der Liga stellt, bietet dieser Wett Tipp einen erheblichen Mehrwert. Dortmund -1,5 Asiatisches Handicap (Quote 1,93 bei Bet365): Um im Titelrennen zu bleiben, muss Dortmund gegen Teams wie St. Pauli überzeugend gewinnen. Die Borussia hat in vier von acht Heimspielen und in den letzten drei Partien in Folge das Handicap von -1,5 abgedeckt. Angesichts der schwachen Offensive und einer Defensive von St. Pauli, die im Schnitt 1,8 Gegentore pro Spiel kassiert, erscheint ein Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung sehr wahrscheinlich.

Ihr sucht die besten Sportwetten Anbieter, um eure Wett Tipps zu platzieren? Dann schaut auf unserer dafür vorgesehenen Seite vorbei! Jetzt aber wünschen wir euch viel Spaß bei diesem Bundesliga-Nachmittag und ein unterhaltsames Spiel!