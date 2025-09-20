Dresden - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 21.09.2025

SPORT1 Betting 20.09.2025 • 18:00 Uhr Dresden - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Nächste Heimpleite für Dynamo?

Unser Dresden - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.09.2025 lautet: Bisher erwiesen sich die Sachsen als gute Gastgeber. In unserem Wett Tipp heute sieht das aber anders aus.

Am Sonntag gastiert im Rahmen des 6. Spieltags der 2. Bundesliga der Tabellenführer bei einem zu Hause noch punktlosen Aufsteiger. In unserer diesbezüglichen Dresden Hannover Prognose gehen wir dennoch davon aus, dass der vermeintliche Außenseiter sein Heimspiel nicht verliert.

Dynamo wird alles daran setzen, die Pleitenserie im eigenen Stadion zu beenden und wir sind überzeugt, dass das der Heimmannschaft gelingen wird. Aus diesem Grund entscheiden wir uns für den Dresden Hannover Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X” mit einer Quote von 1,62 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Dresden vs Hannover auf “Doppelte Chance 1X”:

Dresden will um jeden Preis die 4. Heimpleite in Serie verhindern.

Hannover hat am vergangenen Wochenende sein Heimspiel gegen Hertha mit 0:3 verloren.

Dynamo hat in der noch jungen Saison schon einmal einen Tabellenführer geschlagen: In Bielefeld gab es am 3. Spieltag einen 2:1-Sieg.

Dresden vs Hannover Quoten Analyse:

Die Dresden Hannover Quoten der besten Online-Buchmacher mögen den einen oder anderen vielleicht ein wenig überraschen. Denn die sehen die Gäste aus Niedersachsen als doch klareren Favoriten. Wer auf einen Auswärtssieg setzt, der erhält zwar schon stolze Quoten bis 2,25.

Allerdings sind die Dresden Hannover Wettquoten für einen Tipp auf einen Heimsieg dann doch nochmal ein Stück höher und erreichen Spitzenwerte bis 3,10. Dass es beide Teams auf die Anzeigetafel schaffen, halten die Bookies angesichts von Quoten von maximal 1,62 für “Beide Teams treffen” für sehr wahrscheinlich. Für “Über 2,5 Tore” gibt es etwas höhere Wettquoten bis 1,75.

Dresden vs Hannover Prognose: Dynamo verhindert nächste Heimpleite

Es läuft noch nicht für Dresden in dieser Saison - vor allem zu Hause nicht. Während die Heimspiele in der Vorsaison der Schlüssel zum späteren Aufstieg waren, als man mit einer 11-6-2-Bilanz bei 39:19 Toren bestes Heimteam war, ließen die bisherigen Ergebnisse im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion in dieser Saison zu wünschen übrig.

Beide Zweitliga-Heimpartien gegen Magdeburg und Schalke wurden verloren. Zwischendrin gab es eine weitere Heimpleite gegen den Bundesligisten Mainz in der 1. Runde des DFB-Pokals. Sowohl gegen den FSV als auch gegen die Königsblauen aus Gelsenkirchen blieb Dynamo dabei sogar ohne eigenes Tor.

Zieht man die Heimspiele der SGD aus ihrer Abstiegs-Saison 2021/22 heran, dann hat sie sogar keine der letzten elf Heimpartien im Unterhaus für sich entscheiden können (5U, 6N). Das ist laufender Vereins-Negativrekord und aktueller Liga-Höchstwert. Aus den drei bisherigen Auswärtsspielen holte sie immerhin vier Punkte.

Die vier Zähler nach fünf Spieltagen bedeuten für die Sachsen den zweitschlechtesten Start in eine Zweitliga-Saison. Dennoch sehen wir Dynamo in unserer Dresden Hannover Prognose nicht als so einen Außenseiter, wie er anhand der Quoten als solcher dargestellt wird.

Dresden - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dresden: 2:2 Elversberg (A), 0:1 Schalke (H), 2:1 Bielefeld (A), 0:1 Mainz (H), 1:2 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:3 Hertha (H), 3:1 HSV (A), 2:1 Kiel (A), 3:1 Magdeburg (H), 0:1 Cottbus (A)

Letzte 5 Spiele Dresden vs. Hannover: 0:0 (A), 2:0 (H), 0:3 (A), 0:2 (H), 1:2 (H)

Die Gäste müssen nämlich mit einer neuen Situation klar kommen: Nach vier Dreiern zum Auftakt in die neue Zweitliga-Spielzeit haben sie am vergangenen Wochenende zum ersten Mal Punkte abgeben müssen - und zwar alle drei. Im heimischen Stadion gab es eine klare 0:3-Pleite gegen die Hertha, die an den ersten vier Spieltagen nur zwei Zähler geholt hatte.

Zwar bedeuten die zwölf Punkte nach nunmehr fünf Partien immer noch den besten Zweitliga-Start der Hannoveraner seit 40 Jahren, dennoch dürfte diese Niederlage die Roten erstmal wieder auf den Boden der Tatsache zurückgebracht haben. Mit den Dresdnern kommt nun eigentlich ein guter Gegner, um sich zu rehabilitieren.

Denn gegen Aufsteiger aus der 3. Liga haben die Niedersachsen nur eines ihrer letzten zwölf Duelle verloren (6S, 5U). Zuletzt sind sie in sieben aufeinanderfolgenden Begegnungen mit aufgestiegenen Klubs ohne Niederlage geblieben (4S, 3U). Mit einem Dreier würden sie auch ihre Auswärtsbilanz weiter ausbauen.

Gestartet in die laufende Zweitliga-Saison ist H96 nämlich mit den beiden Auswärtssiegen in Düsseldorf und Kiel. Mit drei Auswärtserfolgen am Stück sind die Roten erst zweimal in eine Spielzeit im Unterhaus gestartet. Trotz der an sich guten Zahlen sprechen wir uns gegen einen Dresden Hannover Tipp in Richtung der Gäste aus.

So seht ihr Dresden - Hannover im TV oder Stream:

21. September 2025, 13:30 Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Die 2. Bundesliga ist bei Sky beheimatet. Der Anbieter zeigt die Begegnung im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos als Einzelspiel bzw. in der Konferenz. Alternativ lässt sich diese Partie auch bei WOW streamen.

Für die Dresden Hannover Prognose ist der Blick auf den direkten Vergleich nur bedingt hilfreich, da die letzten Duelle über dreieinhalb Jahre zurückliegen. Dennoch lässt sich festhalten, dass Dynamo in der Abstiegs-Saison 2021/22 zwar in beiden Duellen mit H96 ungeschlagen geblieben war, die Sachsen aber auch nur eine der letzten fünf direkten Begegnungen gewannen (1U, 3N).

Dresden vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dresden: Schreiber - Faber, Bünning, Pauli, Risch; Sapina, Amoako, Hauptmann; Lemmer, Daferner, Herrmann

Ersatzbank Dresden: Grill, Casar, Boeder, Kammerknecht, Marx, Fröling, Kother, Oehmichen, Kutschke

Startelf Hannover: Noll - Okon, Tomiak, Ghita; Matsuda, Aseko Nkili, Leopold, Neubauer; Bundu, Rochelt, Pichler

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Blank, Nawrocki, Chakroun, Oudenne, Roggow, Taibi, Källman, Yokota

Fun Fact: In der Vorsaison gewann die SGD in der 3. Liga beide Partien gegen die zweite Mannschaft der Niedersachsen, die am Ende dann auch abstieg, während Dynamo über den Aufstieg jubeln durfte.

An den bisherigen fünf Spieltagen gaben die beiden Klubs ligaweit die meisten Schüsse ab (82 bzw. 80). Insofern lässt sich auch über den alternativen Dresden Hannover Tipp “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” nachdenken. Bei Winamax zum Beispiel gibt es hierfür eine Quote von 2,45. Der Bookie hat aktuell auch einen attraktiven Winamax Bonus im Angebot.

Unser Dresden - Hannover Tipp: “Doppelte Chance 1X”

Erstmals in seiner Vereinsgeschichte ist Dresden mit zwei Heimpleiten in eine Zweitliga-Saison gestartet. Diesen Negativrekord will man keinesfalls weiter ausbauen und einen bestehenden auch nicht einstellen. Denn zieht man die Abstiegs-Saison 2021/22 heran, dann haben die Sachsen sogar ihre letzten drei Heimspiele im Unterhaus alle verloren. Vier Zweitliga-Heimpleiten am Stück wären ein eingestellter Vereins-Negativrekord.

Alle bisherigen drei Heimspiele in dieser Saison verlor die SGD mit nur einem Tor Unterschied und damit denkbar knapp. Mit Tabellenführern kennen sich die Sachsen auch aus. Am 3. Spieltag gewann sie auswärts beim seinerzeitigen Spitzenreiter Bielefeld mit 2:1. Am Sonntag sollten sie gegen den aktuellen Ligaprimus zumindest nicht verlieren.