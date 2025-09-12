Duisburg - Wiesbaden Tipp, Prognose & Quoten | 13.09.2025

SPORT1 Betting 12.09.2025 • 18:00 Uhr Duisburg - Wiesbaden Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Schlägt die beste Offensive wieder mehrfach zu?

Unser Duisburg - Wiesbaden Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 13.09.2025 lautet: Im Wett Tipp heute konzentrieren wir uns auf die Stärken der beiden Mannschaften.

Der wachgeküsste Traditionsverein aus Nordrhein-Westfalen ist zurück in der 3. Liga und hat sich mit einem famosen Saisonstart die Favoritenrolle in der Duisburg Wiesbaden Prognose verdient. Als einziger Drittligist haben die Zebras bisher jedes Drittliga-Spiel gewonnen.

Bedanken dürfen sich die Zebras bei ihrer grandiosen Offensive, die ligaweit die meisten Treffer aller Teams erzielt hat (11).

Darum tippen wir bei Duisburg vs Wiesbaden auf “Duisburg über 1,5 Tore”:

Duisburg hat in jedem Drittliga-Spiel der Saison über 1,5 Tore erzielt.

Duisburg hat die viertmeisten erwartbaren Tore erzielt (8,57 xG).

Wiesbaden hat 9,65 erwartbare Gegentore erlaubt (19.).

Duisburg vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Bei den besten Wettanbietern findet ihr ein relativ ausgeglichenes Quotenverhältnis mit leichten Vorteilen für den MSV.

Allerdings hat es in den fünf vorangegangenen direkten Duellen keinen Heimsieg mehr gegeben, sodass ihr die Duisburg gegen Wiesbaden Quoten lieber nach alternativen Optionen absuchen solltet.

Duisburg vs Wiesbaden Prognose: Euphorie und Effektivität

Schaffen die Zebras den Durchmarsch? Diese Frage ist nach den ersten Spieltagen der 3. Liga aufgetaucht, wenngleich etwas früh. Schließlich ist die Rede von einem Aufsteiger, der gerade erst die Regionalliga hinter sich gelassen hat.

Es ist jedoch mehr als die Tabellenführung, welche zu einer positiven Stimmung im Lager der Hausherren geführt hat. In unserem Duisburg vs. Wiesbaden Tipp können wir uns eine Fortsetzung der Siegesserie durchaus vorstellen.

MSV-Trainer Dietmar Hirsch ist bekennender Anhänger des Heavy-Metal-Fußballs und bringt den nötigen Mut mit, seine Mannschaft hoch anlaufen zu lassen. Nur Verl (7,6) erlaubte bislang weniger Pässe pro Defensivaktion als die Zebras (8,04).

Abgesichert wird das forsche Vorgehen in der Duisburg vs. Wiesbaden Prognose von einer sauberen Struktur der Restverteidigung. Immerhin hat der Tabellenführer ligaweit die wenigsten erwartbaren Gegentore zugelassen (2,63 xGA).

Duisburg - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Duisburg: 3:2 Verl (A), 2:1 Ulm (H), 19:0 SV Wanheim (A), 4:0 Regensburg (A), 2:1 VfB Stuttgart 2 (H).

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 0:2 Elversberg (H), 1:0 Schweinfurt (A), 2:3 Bayern (H), 3:4 Essen (H), 2:2 Verl (A).

Letzte 5 Spiele Duisburg vs. Wiesbaden: 1:0 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 0:4 (H), 1:3 (A).

Dennoch sehen wir im Duisburg Wiesbaden Tipp mehr Chancen auf eine erfolgreiche Wette, wenn wir uns auf die Offensive des Aufsteigers konzentrieren. Dabei spielt auch der Gegenüber eine wichtige Rolle.

Wiesbaden sorgt regelmäßig für unterhaltsame Begegnungen. Gäste-Trainer Nils Döring steht die zweitbeste erwartbare Offensive zur Verfügung (9,34 xG), die in zwei der drei vorangegangenen Auftritte “Über 1,5 Tore” erzielt hat.

Anders als beim MSV klaffen in der Restverteidigung und zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen zu oft eklatante Lücken. Die Leistungen litten unter den 9,65 erwartbaren Gegentoren (19.).

Die stehen in enger Verbindung mit der Anzahl an gegnerischen Abschlüssen. 77 Versuche wurden den Kontrahenten vom SVWW bereits gewährt - der zweithöchste Wert unter allen Drittligisten.

Gut und gern können wir uns ein torreiches Aufeinandertreffen vorstellen, in denen beide Vereine mindestens einen Treffer erzielen. Tendenziell mit dem besseren Ende für den Tabellenführer.

So seht ihr Duisburg - Wiesbaden im TV oder Stream:

13. September 2025, 14 Uhr, Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Übertragung TV: Magenta TV

Übertragung Stream: MagentaTV

Die positive Energie aus dem Aufstiegsjahr haben die Zebras mühelos in die neue Saison getragen. Zielstrebig suchen die Hirsch-Schützlinge den Weg in den gegnerischen Strafraum und drückten erst zwölf Mal außerhalb dieser Grenzen ab - nur Saarbrücken griff bis jetzt seltener auf Distanzschüsse zurück (11).

Belohnt wird diese Herangehensweise mit hochprozentigen Abschlussmöglichkeiten. Zwar haben nur vier Mannschaften weniger Schüsse als der MSV abgegeben (45), doch die Rate an Schüssen auf das gegnerische Tor ist extrem hoch (44,4 Prozent - 4.).

Duisburg vs Wiesbaden: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Duisburg: Braune - Bitter, Fleckstein, Hahn, Coskun - Neuer, Bulic - Dittgen, Viet, Sussek - Heike

Ersatzbank Duisburg: Paris, Schlicke, Gückan, Jessen, Egerer, Tugbenyo, Noß, Symalla, Töpken

Startelf Wiesbaden: Stritzel - Wohlers, Gillekens, Janitzek, May - Bogicevic, Gözüsirin, Rechner, Johansson - Kaya, Flotho

Ersatzbank Wiesbaden: Brdar, Lewald, Neubert, Mockenhaupt, Greilinger, Suarez, Nejad, schleimer, Agrafiotis

Die Hirsch-Elf verzichtet auf dem Weg nach vorne über Umwege durch überflüssige Ballzirkulation und hält die Passrate (Pässe pro Minute Ballbesitz) von 12,8 (17.) extrem gering.

Trotzdem sind die Offensivbemühungen gezielt und Duisburg hat die höchste Schussverwandlungsquote weit und breit (22,5 Prozent).

Unser Duisburg - Wiesbaden Tipp: Duisburg über 1,5 Tore

Die Hausherren reiten ihre Erfolgswelle gegen den SVWW weiter und erzeugen mit ihrer Angriffsreihe und dem hohen Pressing großen Druck auf die Gegner. Halten die Gastgeber zudem ihre Effizienz aufrecht, ist der fünfte Sieg im fünften Auftritt denkbar.