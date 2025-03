Dunkerque - PSG Tipp, Prognose, Quoten | 01.04.2025

Am 1. April 2025 ist es soweit: Dunkerque empfängt Paris Saint-Germain im Stade Marcel-Tribut zur Halbfinal-Begegnung im Coupe de France. PSG ist der deutliche Favorit, was auch die Quoten belegen. Während Dunkerque sich tapfer bis ins Halbfinale durchgekämpft hat, zeigt die aktuelle Form in der Ligue 2 (2S, 3N) mit drei Niederlagen in Folge Schwächen. Die Pariser hingegen kommen mit einer beeindruckenden Siegesserie (4S, 1N) und einer Torquote von 3,40 in den letzten fünf Liga-Spielen, was sie in der Dunkerque PSG Prognose zum Favoriten macht.