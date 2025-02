Düsseldorf - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2025

SPORT1 Betting 14.02.2025 • 11:15 Uhr Düsseldorf - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Endspiel für Hertha-Coach Cristian Fiel?

Unser Düsseldorf - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.02.2025 lautet: Die Berliner können den Job ihres Trainers fast nur mit einem Sieg retten. Aber bei der Fortuna springt im Wett Tipp heute im besten Fall ein Punkt heraus.

Schon am vergangenen Wochenende wackelte der Stuhl von Hertha-Coach Cristian Fiel nach der 0:1-Heimpleite gegen Kaiserslautern bedenklich, doch die Verantwortlichen haben ihrem Trainer noch einmal das Vertrauen ausgesprochen. Fiel sitzt beim nächsten Spiel am Samstagabend bei Fortuna Düsseldorf auf der Bank.

Viel Kredit besitzt der Übungsleiter allerdings nicht mehr. In unserer Düsseldorf Hertha Prognose können wir den kriselnden Gästen auch keinen Dreier zutrauen. So spielen wir mit einer Quote von 1,56 bei Merkur Bets den Düsseldorf Hertha Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Hertha auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Düsseldorf kassierte in den letzten 8 BL2-Spielen nur eine Niederlage

Die Hertha konnte nur eines der vergangenen 9 Pflichtspiel-Duelle gegen die Fortuna gewinnen

Die Berliner haben die vergangenen 3 Liga-Partien alle verloren

Düsseldorf vs Hertha Quoten Analyse:

Die Fortuna ist durch ihre jüngste Erfolgsserie auf den fünften Rang geklettert und hat noch vier Punkte Rückstand auf Platz 3. Die Alte Dame steht dagegen im grauen Mittelfeld der Liga. Bei den Düsseldorf vs Hertha Quoten spielt natürlich auch noch der Heimvorteil eine Rolle.

Trotzdem fällt der Unterschied nicht allzu deutlich aus. Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 2,20. Auf der Gegenseite gibt es bei den besten Wettanbietern für einen Erfolg der Gäste Düsseldorf gegen Hertha Wettquoten zwischen 2,95 und 3,05.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Hertha Prognose: Kann der BSC den Bock umstoßen?

Nach einem guten Start in die Saison war die Fortuna bis zum 14. Spieltag auf Rang 8 der Tabelle abgerutscht. doch inzwischen hat sich die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune mit nur einer Niederlage aus den letzten acht Partien (3S, 4U) wieder nach oben gekämpft. Am vergangenen Wochenende beim Gastspiel in Hannover sprachen die Torschüsse mit 15:5 klar für die Niedersachsen. Trotzdem nahm F95 mit einem 1:1 einen etwas schmeichelhaften Punkt mit nach Hause.

Nach 21 Saisonspielen steht die Mannschaft aus der Hauptstadt von NRW bei 34 Punkten und spielt damit ihre beste Saison in der 2. Liga seit 2017/18. Im Kalenderjahr 2025 sind die Fortunen als eines von vier Zweitliga-Teams noch ungeschlagen (2S, 2U). Zudem erzielte Düsseldorf an den vergangenen acht Spieltagen die zweitmeisten Tore. Vor allem Stürmer David Kownacki kommt mit neun Treffern und zwei Vorlagen in 17 Partien immer besser in Form. Allerdings ließ die Fortuna 2024/25 im Unterhaus 115 Schüsse aufs Tor zu, das ist alleiniger Liga-Höchstwert.

Zudem verlor die Fortuna nur eines der letzten acht BL2-Spiele (3S 4U) und erzielte in diesem Zeitraum die ligaweit zweitmeisten Tore. Düsseldorf ließ in dieser Saison aber schon 30 Gegentreffer zu.

Am vergangenen Wochenende stand bei der Hertha Wiedergutmachung für die desolate Vorstellung eine Woche zuvor in Regensburg (0:2) an. In Sachen Einsatz und Hingabe zeigte die Mannschaft auch eine Reaktion, doch wieder machten die Männer von Coach Fiel zu viele Fehler und kassierten gegen Kaiserslautern eine knappe 0:1-Pleite. Die Berliner spielen mit 25 Punkten nach 21 Spieltagen ihre schwächste Saison im Unterhaus seit Einführung der 3-Punkte-Regel. Zehn Saisonpleiten zum Vergleichszeitpunkt bedeuten einen neuen Vereins-Negativrekord. Der BSC konnte gerade mal zwei der letzten elf BL2-Spiele (2U, 7N) für sich entscheiden.

Seit dem 11. Spieltag holte die Alte Dame ligaweit die wenigsten Punkte (8). Dabei lässt die Mannschaft die zweitwenigsten Schüsse aufs Tor zu und liegt mit 568 Ballkontakten im gegnerischen Strafraum auch auf Rang 2. Bei den Expected Goals reicht ein Gesamtwert von 27,84 aber nur für Platz 14. Der Hauptstadt-Verein braucht im Schnitt 3,9 Chancen pro Tor. Nur die drei schwächsten Teams der BL2-Tabelle haben hier einen höheren Wert. So steht die Hertha im Niemandsland und braucht dringend Punkte gegen den Abstieg. Diese Fakten machen den Gästen in unserem Düsseldorf Hertha Tipp nicht viel Hoffnung.

Düsseldorf - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:1 Hannover (A), 3:2 Ulm (H), 3:2 Karlsruher SC (A), 2:2 Darmstadt (H), 3:2 Bodö/Glimt (H)

Letzte 5 Spiele Hertha: 0:1 Kaiserslautern (H), 0:2 Regensburg (A), 2:3 Hamburger SV (H), 2:1 Paderborn (A), 0:0 Hannover (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs Hertha: 2:0 (A), 2:2 (A), 1:0 (H), 3:3 (H), 1:3 (A)

Diese Paarung gab es im deutschen Fußball schon 45 Mal. Die Berliner führen den Vergleich mit 15 Siegen zu elf Niederlagen an. Für unsere Düsseldorf Hertha Prognose schauen wir vor allem auf die letzten Duelle.

Die Fortuna hat nur eines der vergangenen neun Pflichtspiele gegen die Berliner verloren (5S, 3U). Aktuell ist F95 seit vier Vergleichen gegen den Hauptstadt-Verein ungeschlagen (2S, 2U). Der jüngste Heimsieg des BSC stammt aus dem Oktober 2019. Der letzte Auswärts-Dreier kam sogar im August 2010 zustande. Auch Daniel Thioune hat alle drei bisherigen Trainer-Duelle gegen Cristian Fiel für sich entschieden.

In den letzten sechs Spielen mit Beteiligung der Fortuna gab es keine Weiße Westen. Auch dieses Mal rechnen wir mit Treffern auf beiden Seiten.

Für den Düsseldorf Hertha Tipp „Beide Teams treffen“ bekommt ihr in der Interwetten App eine Quote von 1,50.

So seht ihr Düsseldorf - Hertha im TV oder Stream:

15. Februar 2025, 20:30 Uhr, Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf

Übertragung TV: Sky, Sport1

Übertragung Stream: Sky Go, Sport1.de

Beim Samstagabend-Top-Spiel in der 2. Bundesliga sind die Fußball-Fans immer doppelt versorgt. Einerseits zeigt Bezahlsender Sky die Partie. Zudem ist das Duell zwischen Düsseldorf und Hertha auch im Free-TV bei Sport1 zu sehen.

Anpfiff in der Merkur-Spiel-Arena von Düsseldorf ist um 20:30 Uhr.

Düsseldorf vs Hertha: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Lunddal, Oberdorf, Siebert, Heyer - Haag, Johannesson - Kwarteng, van Brederode, Appelkamp - Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Schock (Tor), Boller, Hoffmann, Latza, Pejcinovic, Gavory, Schmidt, Vermeij, M. Zimmermann, Niemiec,

Startelf Hertha: Gersbeck - Kenny, Gechter, M. Dardai, Zeefuik - Klemens - Cuisance, Maza - Winkler, Scherhant, Reese

Ersatzbank Hertha: Ernst, Goller, Karbownik, Leistner, Bouchalakis, P. Dardai, Demme, Niederlechner, Prevljak, Schuler, Thorsteinsson

Bei den Hausherren fallen Jastrzembski, Kwasigroch und Sobottka aus. Diese Personalien haben keine große Auswirkung auf die Düsseldorf Hertha Prognose.

Bei den Gästen kehrt immerhin Demme in den Kader zurück. Dafür verpassen Brooks, Dudziak, Hussein und Sessa die Partie.

Unser Düsseldorf - Hertha Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Für die Berliner geht es in dieser Saison nur noch um Schadensbegrenzung. Am Samstag steht aber auch der Job von Coach Fiel auf dem Spiel. Nur mit einem Sieg darf sich der Trainer Hoffnungen auf eine Weiteranstellung machen.

Diverse Faktoren wie die Formkurve oder der direkte Vergleich sprechen aber gegen die Hertha. So können wir der Alten Dame, in einem Spiel mit ein paar Toren, beim besten Willen auch maximal ein Unentschieden zutrauen.