Düsseldorf - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 21.09.2024

Unser Düsseldorf Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.09.2024 lautet: Die Düsseldorfer sind laut den Quoten im Derby der leichte Außenseiter. Wir sehen die Fortuna aber im Wett Tipp heute leicht vorne und trauen ihr mindestens ein Remis zu.

Am Samstag ist mal wieder Derby-Zeit im Rheinland. Düsseldorf trifft auf Köln, Alt auf Kölsch. Natürlich steht auch sportlich einiges auf dem Spiel: Die Fortuna will die Tabellenführung verteidigen. Die Geißböcke wollen die Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen nicht verlieren. Die Quoten können sich bei der Düsseldorf Köln Prognose auf keinen wirklichen Favoriten einigen.

Wir spielen dagegen den Düsseldorf Köln Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X".

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Köln auf „Doppelte Chance 1X“:

Düsseldorf ist seit 19 Liga-Spielen ungeschlagen

Die Fortuna ist seit 9 BL2-Heimpartien ohne Niederlage (7S, 2U)

In den vergangenen 7 Derbys ging die Gastmannschaft nur einmal als Sieger vom Feld

Düsseldorf vs Köln Quoten Analyse:

Der Effzeh geht tabellarisch als Außenseiter ins Derby. Die Geißböcke belegen Rang 8 und haben bereits sechs Punkte Rückstand auf den rheinischen Rivalen. Trotzdem sind die Düsseldorf Köln Quoten keine wirkliche Hilfe.

Bei den besten Buchmachern gibt es für einen Sieg der Hausherren die Höchstquote von 3,15. Doch auch die Düsseldorf gegen Köln Wettquoten für einen Auswärtssieg klettern maximal auf eine 2,18.

Düsseldorf vs Köln Prognose: Baut F95 seine Serie aus?

In Düsseldorf stellte sich im Sommer die Frage, wie die Mannschaft das Drama in der Relegation gegen Bochum und den Verlust von Leistungsträgern wie Christos Tzolis (Club Brügge) oder Yannik Engelhardt (Como 1907) verkraften würde. Doch bisher zeigt sich die Fortuna von diesen Ereignissen unbeeindruckt und führt nach fünf Spieltagen die Tabelle der 2. Bundesliga ungeschlagen an. Nur gegen den direkten Verfolger aus Karlsruhe ließ man bei einem torlosen Remis Punkte liegen.

Die Mannschaft stellt mit nur einem Gegentreffer die beste Defensive der Liga. Diesen kassierte man gegen Aufsteiger Ulm aus einem Elfmeter. Doch sonst ist der Tabellenführer in keiner weiteren Statistik wirklich in den Spitzenrängen vertreten. Bei der Hertha gewann Düsseldorf aber cool und abgezockt im Stile einer Spitzenmannschaft mit 2:0. So ist die Fortuna schon seit 19 BL2-Partien ohne Niederlage. Trotz eines bisher durchaus anspruchsvollen Startprogramms konnte man mit 13 Punkten aus fünf Spielen den Vereinsrekord einstellen. Wird dieser im Düsseldorf Köln Tipp noch ausgebaut?

Nach der Auftaktniederlage gegen den HSV war Köln vier Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage geblieben und hatte in diesem Zeitraum mit dem 3:1 auf Schalke den dritten Sieg gefeiert. Diese Serie endete aber am Samstag gegen Magdeburg. Dabei hatten die Kölner gegen den FCM mit einem Chancenverhältnis von 14:5 eigentlich alles im Griff. 33 Torschüsse und 4,6 Expected-Goals waren zudem neue Saisonbestwerte. Dennoch gingen die Hausherren beim 1:2 als Verlierer vom Platz.

Doch nach der zweiten Saisonniederlage wird der Weg von Coach Gerhard Struber nicht in Frage gestellt, auch nicht in der Düsseldorf Köln Prognose. Der Absteiger präsentiert sich unter dem neuen Trainer angriffslustig und abschlussfreudig. 114 Torschüsse sind ebenso BL2-Bestwert wie die zwölf bisher erzielten Treffer. Zudem liegt der Effzeh bei der Laufstrecke, den Sprints und den intensiven Läufen ganz vorne. Nur die Abwehr ist noch nicht stabil genug. Am vergangenen Spieltag setzte es schon die Gegentreffer Nummer 8 und 9.

Düsseldorf - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:0 Hertha (A), 1:0 Hannover (H), 2:1 Ulm (A), 0:2 Dynamo Dresden (A), 0:0 KSC (H)

Letzte 5 Spiele Köln: 1:2 Magdeburg (H), 3:1 Schalke (A), 5:0 Braunschweig (H), 3:2 Sandhausen (A), 2:2 Elversberg (A)

Letzte Spiele Düsseldorf vs Köln: 2:2 (A), 2:0 (H), 2:3 (H), 1:1 (A), 2:1 (H)

Erstmals seit der Bundesliga-Saison 2019/20 treffen die rheinischen Rivalen wieder direkt aufeinander. Damals holte die Fortuna daheim ein 2:0 und ein turbulentes 2:2 in Köln, bei dem man bis zur 88. Minute noch mit 2:0 geführt hatte.

In der Saison 2013/14 trafen sich die beiden Kontrahenten letztmals im Unterhaus. Damals holten die Geißböcke vier Punkte aus den beiden Vergleichen (3:2, 1:1). Nach 80 Derbys hat der Effzeh mit 42 Siegen zu 18 Niederlagen (20U) klar die Nase vorne.

In den letzten fünf Aufeinandertreffen fielen insgesamt 16 Tore. Zudem ging nur in einem von fünf Spielen ein Keeper mit einer „Weißen Weste“ vom Platz. Setzt sich diese Tendenz fort, macht der Düsseldorf Köln Tipp „Beide Teams treffen“ durchaus Sinn.

Dafür bekommt ihr eine Quote von 1,53.

So seht ihr Düsseldorf - Köln im TV oder Stream:

21. September 2024, 13 Uhr, Merkur Spiel Arena

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Die 2. Bundesliga ist exklusiv bei Sky zu Hause. So ist auch das Rheinderby beim Bezahlsender zu sehen.

Anpfiff in der Merkur Spiel Arena von Düsseldorf ist am Samstag um 13 Uhr.

Düsseldorf vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Iyoha, Hoffmann, Oberdorf, Gavory - M. Zimmermann, Johannesson, Klaus, Rossmann, Schmidt - Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Kwasigroch - de Wijs, Appelkamp, Jastrzembski, Mbamba, Lunddal Fridriksson, van Brederode, Haag, Niemec

Startelf Köln: Urbig - Thielmann, Pauli, Hübers, Paqarada - Martel, Huseinbasic, Ljubicic, Maina, Lemperle - Tigges

Ersatzbank Köln: Schwäbe - Heintz, Obuz, Olesen, F. Dietz, Carstensen, Waldschmidt, Adamyan, Downs

F95-Coach Daniel Thioune dürfte im Derby auf die gleiche Startelf setzen wie beim Sieg in Berlin.

Auch die Kölner haben gegen Magdeburg eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Eventuell stellt Trainer Struber Steffen Tigges oder Luca Waldschmidt ins Sturmzentrum.

Unser Düsseldorf - Köln Tipp: Doppelte Chance 1X

Düsseldorf hat alle Rückschläge der jüngsten Vergangenheit gut verkraftet und tritt in dieser Saison schon wieder wie eine Spitzenmannschaft auf. So ist die Fortuna aktuell der verdiente Tabellenführer.

Zusammen mit dem Heimvorteil, der Heimstärke und der tollen Serie von 19 Spielen in Folge ohne Niederlage sehen wir die Männer von Coach Thioune somit auch im Rheinderby knapp vorne. Ein Punkt müsste für die Hausherren auf jeden Fall herausspringen.