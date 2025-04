Düsseldorf - Nürnberg Tipp, Prognose, Quoten | 26.04.2025

Unser Düsseldorf - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.04.2025 lautet: Die Fortunen haben aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt. Diese Form hilft den Gastgebern im Wett Tipp heute.

Über die letzten drei Spieltage hat nur Braunschweig (9) mehr Punkte geholt als die Fortunen (7). In Nürnberg stimmt zwar die Entwicklung, doch für den Aufstieg kommt das jüngste Team der 2. Liga vermutlich nicht in Frage.

Unser Düsseldorf Nürnberg Wett Tipp heute lautet: “Sieg Düsseldorf” mit einer Quote von 1,78 bei VBET .

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Nürnberg auf “Sieg Düsseldorf”:

Düsseldorf vs Nürnberg Quoten Analyse:

Daniel Thioune kämpft mit seiner Mannschaft erneut um den Aufstieg ins deutsche Oberhaus. Die Kompetenzen der Gastgeber liegen in den Strafräumen, nicht dazwischen. Das zeigt auch der durchschnittliche Ballbesitz (49,4 Prozent). Im Vergleich der Düsseldorf Nürnberg Quoten bedingt das einen Vorteil zugunsten der Fortunen.

Düsseldorf vs Nürnberg Prognose: Entwicklung über Ergebnis

Im Frankenland sind die Verantwortlichen einigermaßen einverstanden mit den Leistungen in dieser Saison. Die Ergebnisse der Clubberer waren zuletzt zwar nicht immer zufriedenstellend, doch der Prozess zeigt unter Cheftrainer Miroslav Klose in die gewünschte Richtung.

Die Clubberer treten mit der durchschnittlich jüngsten Mannschaft im deutschen Unterhaus an (23,7 Jahre). Ein sauberes Passspiel dient als Basis, auf deren Grundlage ligaweit die viertmeisten Tore aus dem Spiel heraus gelungen sind (32). Für einen Sieg im Düsseldorf vs. Nürnberg Tipp reicht diese gute Spielanlage aber nicht.

Klose muss gegen Düsseldorf weiterhin auf Stefanos Tzimas (12 Saisontore) verzichten. Außerdem hat sich Jens Castrop im letzten Spiel am Knie verletzt und wird bis zum Saisonende ausfallen. Seine Auswechslung hat schon gegen Paderborn einen offensichtlichen Bruch im Spiel der Franken nach sich gezogen.

Düsseldorf - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Aus den beiden vergangenen Heimspielen haben die Spieler von Daniel Thioune das Maximum herausgeholt (2S). Sollte, wie im Düsseldorf gegen Nürnberg Tipp vermutet, erneut ein Dreier gelingen, wäre es die erste derartige Serie in dieser Spielzeit.

Zudem fühlt sich der FCN in der Ferne eindeutig nicht wohl. Die Klose-Elf kehrte aus sieben von 15 Gastauftritten punktlos in die Heimat zurück.

So seht ihr Düsseldorf - Nürnberg im TV oder Stream:

Solltet ihr Interesse an einer Wette auf “Düsseldorf Über 1,5 Tore” anmelden, lohnt sich ein Blick auf das Angebot in der Betano App. Dort könnt ihr diese Wette zu einer Quote von 1,75 abgeben.