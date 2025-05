Düsseldorf - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 10.05.2025

SPORT1 Betting 08.05.2025 • 23:00 Uhr Düsseldorf - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Was bewirkt der Trainerwechsel bei S04?

Unser Düsseldorf - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.05.2025 lautet: Die Fortuna hat in den vergangenen Wochen im Aufstiegsrennen viele Punkte liegen gelassen. Dieser Trend setzt sich im Wett Tipp heute auch gegen Königsblau fort.

Im Endspurt der Saison 2024/25 hat das Trainerkarussell in der 2. Bundesliga nochmal mächtig Fahrt aufgenommen. Alleine seit dem 30. Spieltag haben sechs Trainer ihren Job verloren. Dazu gehört auch Kees van Wonderen von Schalke 04. An den letzten beiden Spieltagen wird Königsblau nun von U23-Coach Jakob Fimpel betreut.

In der Düsseldorf Schalke Prognose will S04 nun endlich den einen Punkt holen, der zum endgültigen Klassenerhalt fehlt.

Diesen Zähler trauen wir den Gästen auch zu und entscheiden uns mit einer Quote von 2,00 bei ODDSET für den Düsseldorf Schalke Wett Tipp heute ”Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Schalke auf “Doppelte Chance X2”:

Der Trainerwechsel hat sicher einen positiven Effekt auf S04

Schalke ist unter Coach Jakob Fimpel noch ungeschlagen

Die Fortuna wartet seit 3 Spielen auf einen Sieg

Düsseldorf vs Schalke Quoten Analyse:

Die Fortuna steht mit 50 Punkten auf Rang 6 und hat somit sieben Plätze und zwölf Zähler Vorsprung auf S04. Zusammen mit dem Heimvorteil sorgt das für recht klare Düsseldorf vs Schalke Quoten. Für einen Heimsieg klettern die Quoten nur auf einen Höchstwert von 1,80.

Auf der Gegenseite gibt es bei den Bookies, die für euch auch immer wieder Gratiswetten parat haben, für einen Dreier der Gäste Düsseldorf gegen Schalke Wettquoten zwischen 3,70 und 4,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Schalke Prognose: Macht S04 den Klassenerhalt klar?

Die Moral bei der Fortuna stimmt. Das 2:2 in Braunschweig am vergangenen Spieltag war 2024/25 schon das neunte Spiel nach einem Rückstand, welches die Fortuna nicht verloren hat. Am Spieltag zuvor hatte Düsseldorf gegen Nürnberg sogar ein 0:3 aufgeholt. Bei einem Rückstand von zwei Punkten auf Rang 3 darf die Mannschaft von Coach Daniel Thioune weiterhin auf die Relegation hoffen. Aber Elversberg, Paderborn und Magdeburg haben in diesem Rennen aktuell die bessere Position. Die Fortuna ist seit fünf Spielen ungeschlagen (2S, 3U).

Mit drei Remis in Serie hat man aber viele Punkte liegen gelassen. In dieser Saison sind die Männer aus der Landeshauptstadt mit elf Unentschieden die Remis-Könige der Liga. So ist eine Punkteteilung in unserem Düsseldorf Schalke Tipp auch eine Option. In den letzten 19 BL2-Partien konnte die Mannschaft immer mindestens ein Tor erzielen. Zudem kommt der Verein auf 21 Torbeteiligungen durch Einwechselspieler (Platz 2) und 14 Jokertore (Liga-Höchstwert!). Coach Thioune will das Rechnen im Endspurt nun sein lassen und ruft gegen S04 ein Endspiel aus.

Eigentlich sollte Kees van Wonderen die Saison auf Schalke noch zu Ende bringen. Dann verlor S04 am vergangenen Spieltag nach einer blutleeren und konzeptlosen Leistung aber mit 0:2 daheim gegen Paderborn. Gegen die Ostwestfalen war Königsblau 7,5 Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Noch am selben Abend beschlossen die Verantwortlichen somit den sofortigen Rauswurf des Trainers. So sind die Knappen sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Ein einziger Zähler würde zur Rettung genügen. Der Verein will unter allen Umständen ein Finale am 34. Spieltag um den Klassenerhalt vermeiden.

Dann ist man bei Aufstiegsanwärter Elversberg zu Gast. U23-Coach Jakob Fimpel war bereits nach der Entlassung von Karel Geraerts als Interimscoach eingesprungen. Der 36-Jährige holte mit einem 2:1 in Münster und einem 2:2 gegen die Hertha vier Punkte in zwei Spielen. An den vergangenen vier Spieltagen kam die Mannschaft auf einen Zähler und minus fünf Tore. Das ist der Negativwert im Unterhaus. Bei den Weißen Westen steht S04 auf dem letzten Platz und bei den Gegentoren auf Rang 17. Dafür können die Männer aus Gelsenkirchen die drittbeste Chancenverwertung vorweisen.

Düsseldorf - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:2 Braunschweig (A), 3:3 Nürnberg (H), 1:1 Elversberg (A), 2:1 Paderborn (A), 1:0 Preußen Münster (H)

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:2 Paderborn (H), 1:2 Kaiserslautern (A), 2:2 Hamburger SV (H), 0:2 Regensburg (A), 2:1 Ulm (H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs Schalke: 1:1 (A), 1:1 (A), 5:3 (H), 2:1 (H), 1:3 (A)

Diese Paarung wurde im deutschen Fußball schon 90 Mal ausgetragen. 42 Duelle entfallen davon auf die Bundesliga und 28 auf die Oberliga. Wir schauen für unsere Düsseldorf Schalke Prognose vor allem auf die letzten Vergleiche.

Von den letzten acht Pflichtspielen gegen die Fortuna konnte S04 lediglich eines gewinnen (3U, 4N). Ein 3:1 daheim im August 2021 war zugleich der einzige Dreier von Königsblau in sieben Zweitliga-Spielen gegen F95.

Unter Daniel Thioune ist der Verein aus der Landeshauptstadt gegen die Knappen ungeschlagen (2S, 1U). Im Unterhaus gewannen die Düsseldorfer alle drei Heimspiele gegen Schalke. Der letzte Auswärtssieg von S04 in Düsseldorf datiert vom Oktober 2018 in der Bundesliga (2:0).

Schalke ließ in der laufenden BL2-Saison pro Spiel 5,6 Schüsse aufs eigene Tor zu. Das ist der Liga-Höchstwert vor Düsseldorf und Kaiserslautern (je 5.3). Die Fortuna ließ dafür die allgemein meisten gegnerischen Abschlüsse pro Partie zu (15,1).

Aus diesem Grund rechnen die Buchmacher auch am Samstag mit einigen Toren auf beiden Seiten. So gibt es für den Düsseldorf gegen Schalke Tipp “Beide Teams treffen” bei Bet365 gerade mal eine Quote von 1,50.

Ihr habt noch kein Konto bei diesem Anbieter? Dann wird es aber höchste Zeit! Nach der Anmeldung könnt ihr den Bet365 Bonus in Anspruch nehmen. Dabei bekommt ihr einen 100%-Bonus bis zu 100€ in Wett-Credits.

So seht ihr Düsseldorf - Schalke im TV oder Stream:

10. Mai 2025, 13 Uhr, Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Am 33. Spieltag der Saison 2024/25 stehen im Unterhaus einige Entscheidungen an. Sky zeigt dabei wie gewohnt alle Partien als Einzelspiel oder in der Konferenz.

So könnt ihr auch das Duell zwischen Düsseldorf und Schalke bei diesem Bezahlsender verfolgen. Der Anpfiff in der Merkur-Spiel-Arena von Düsseldorf erfolgt am Samstag um 13 Uhr.

Düsseldorf vs Schalke: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Oberdorf, Siebert, Gavory - Haag, Heyer, Appelkamp, Johannesson, van Brederode - Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Schock (Tor), Boller, Hoffmann, Lunddal, Affo, Jastrzembski, Niemiec, Schmidt, Anhari

Startelf Schalke: Heekeren - Schallenberg, Kalas, M. Kaminski - Bulut, Bachmann, Seguin, Donkor, Younes - Sylla, Karaman

Ersatzbank Schalke: Mi. Langer (Tor), Aydin, Sanchez, Remmert, Mohr, Ba, Antwi-Adjei, Grüger, Gantenbein, E. Höjlund, Murkin

Bei den Gästen fehlt nur der verletzte Karius. Barkok bleibt suspendiert. Murkin und Karaman stehen dagegen nach ihren Sperren wieder zur Verfügung. Vor allem die Rückkehr von Karaman könnte sich positiv auf die Düsseldorf vs. Schalke Prognose auswirken.

Die Hausherren müssen ohne Kwasigroch, Kwarteng, Sobottka, Rossmann, Vermeij und Pejcinovic auskommen.

Unser Düsseldorf - Schalke Tipp: Doppelte Chance X2

Bei dieser Paarung spricht auf den ersten Blick natürlich viel für die Fortuna. Dazu gehören die Formkurve, die Platzierung in der Tabelle oder auch der direkte Vergleich. Trotzdem sehen wir die Gäste vorne.

Das hat in erster Linie mit dem Trainerwechsel zu tun. Jakob Fimpel konnte in dieser Saison schon beweisen, dass er einen positiven Einfluss auf die Mannschaft haben kann. Nun soll mit aller Macht der letzte fehlende Punkt her. Auf der Gegenseite hat sich die Fortuna mit drei Remis in Serie zuletzt sehr schwer getan.