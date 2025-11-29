Elversberg - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2025

SPORT1 Betting 29.11.2025 • 18:00 Uhr Elversberg - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie viele Highlights gibt der zweite Durchgang her?

Unser Elversberg - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.11.2025 lautet: Im Wett Tipp heute verlassen wir uns auf das angeregte Angriffsspiel der beiden Mannschaften in Folge der Halbzeitpause.

Wir freuen uns in der Elversberg Darmstadt Prognose auf ein echtes Zweitliga-Topspiel und insbesondere auf den zweiten Durchgang. Beide Mannschaften belegen aktuell einen Platz unter den vier besten Teams und sind bekannt für ihren Torhunger im Abschnitt nach der Pause.

Grundsätzlich sprechen wir im Elversberg Darmstadt Wett Tipp heute von zwei äußerst erfolgreichen Offensivreihen, deren Qualitäten eine Torwette mit Einsatz des Merkur Bets Bonus rechtfertigen. In Folge der Merkur Bets Anmeldung erhaltet ihr für “Über 1,5 Tore in der 2. Halbzeit” die Aussicht auf den 1,84-fachen Gewinn.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Darmstadt auf “Über 1,5 Tore in der 2. Halbzeit”:

Der SVE (17) und D98 (16) sind die beiden erfolgreichsten Zweitliga-Offensiven in der 2. Halbzeit.

Elversberg bringt die beste Zweitliga-Offensive auf den Rasen (27 Tore).

Auf dem Feld findet das Duell der beiden erfolgreichsten Zweitliga-Torjäger der laufenden Saison statt.

Elversberg vs Darmstadt Quoten Analyse:

Geht ihr die Angebote zu den Elversberg Darmstadt Wettquoten durch, findet ihr im Kreise der besten Wettanbieter einen kleinen Vorteil zu Gunsten der Hausherren. Das ist nur logisch, denn: Es treten die beiden einzigen Mannschaften gegeneinander an, die zu Hause noch keine Niederlage kassiert haben.

Es droht jedoch Gefahr von Florian Kohfeldt und seinem Team. Die Lilien sind seit vier Pflichtspielen ungeschlagen (3S, 1U). Wir empfehlen daher, die Elversberg Darmstadt Quoten für andere Bereiche als eine klassische Drei-Weg-Wette zu durchleuchten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Darmstadt Prognose: Spiel auf Sieg

Am neunten Spieltag hatten die Saarländer einen fulminanten 6:0-Kantersieg gegen Fürth errungen. Anschließend verloren Vincent Wagner und sein Team ihr Momentum, verloren drei der vier nachfolgenden Pflichtspiele und rutschten bis auf den dritten Tabellenplatz ab.

Pünktlich zum Elversberg gegen Darmstadt Tipp sind die Hausherren aus ihrer kleinen Negativspirale wieder ausgebrochen und haben zuletzt einen 3:2-Auswärtssieg in Karlsruhe gefeiert - in typischer SVE-Manier.

Rund 2,76 erwartbare Tore erzielte der SVE im zweiten Spielabschnitt. Die Wagner-Elf spielte bis zur letzten Sekunde auf Sieg und belohnte sich mit dem 3:2-Siegtreffer durch Felix Keidel in der Nachspielzeit. In unserer Elversberg vs. Darmstadt Prognose steht die zweite Halbzeit erneut im Mittelpunkt.

Verantwortlich dafür sind aber nicht ausschließlich die Gastgeber. Im Elversberg - Darmstadt Tipp treten die beiden besten Offensivreihen der 2. Halbzeit gegeneinander an. Gemeinsam kommen der SVE (17) und D98 (16) auf 33 Tore nach der Pause.

Elversberg - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 3:2 Karlsruhe (A), 0:1 Schalke (A), 2:2 Hannover (H), 0:3 Hertha (A), 0:2 Bielefeld (A).

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 4:2 Fürth (H), 3:2 Hannover (A), 2:2 Bielefeld (H), 4:0 Schalke (H), 0:1 Schalke (A).

Letzte 5 Spiele Elversberg vs. Darmstadt: 3:0 (A), 4:0 (H), 1:1 (A), 0:3 (H), 0:0 (A).

Viel Aufmerksamkeit ziehen die beiden Sturmspitzen auf beiden Seiten auf sich. Younes Ebnoutalib markierte am vergangenen Spieltag ebenso seinen zehnten Saisontreffer wie Isac Lindberg - gemeinsam führen sie die Torschützenliste im deutschen Unterhaus mit zehn Treffer an.

Etwas mehr Unterstützung von seinen Teamkollegen erhält Ebnoutalib. Mit 27 Treffern stellen die Saarländer den erfolgreichsten Angriff der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Schlecht sind die Lilien keineswegs (23 Tore - 5.), nur eben nicht ganz auf dem Niveau der Gastgeber.

Nochmal deutlicher wird der Unterschied zwischen den beiden Vereinen mit Blick auf die erwartbaren Tore. Unter anderem dank ihrer hohen Anzahl an herausgespielten Großchancen (38 - die drittmeisten aller Zweitligisten) hat Elversberg die drittmeisten erwartbaren Tore erzielt (24,9 xG).

Hinzu kommt eine fantastische Effizienz vor dem gegnerischen Kasten. Kommt die Wagner-Elf vor das Gehäuse, zeigt sie sich kaltschnäuzig. Gemeinsam mit den Gästen weist der SVE die drittbeste Großchancenverwertung vor (50 Prozent).

Der größte Unterschied liegt im Volumen. Im Vergleich aller Zweitliga-Mannschaften schneiden die Lilien mit 26 erarbeiteten Großchancen relativ schwach ab (14.) - ein entscheidender Grund für die leichte Favoritenrolle des Tabellendritten in unserer Elversberg - Darmstadt Prognose.

So seht ihr Elversberg - Darmstadt im TV oder Stream:

30. November 2025, 13.30 Uhr, URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Elversberg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Zusätzlich gewinnen die Gastgeber den Vergleich der erwartbaren Gegentore. Der SVE (15,6 xGA) und die Gastmannschaft rund um Cheftrainer Florian Kohfeldt (18,6 xGA) zählen zu den sechs besten Hintermannschaften im deutschen Unterhaus.

Ihre Stärken in der Arbeit gegen den Ball konnten beide Teams gleichermaßen in ihre Resultate einbringen: Mit jeweils 13 zugelassenen Gegentoren haben die Saarländer und Darmstadt eine Top-4 Defensive.

Elversberg vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Elversberg: Kristof - Gyamerah, Pinckert, Rohr, Günther - Poreba, Conde - Petkov, Conte, Zimmerschied - Ebnoutalib

Ersatzbank Elversberg: Boss, Le Joncour, Keidel, Mickelson, Sickinger, Schmahl, Malanga, Schnellbacher, Stange

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Pfeiffer, Vukotic, Holland - Corredor, Akiyama, Klefisch, Furukawa - Hornby, Lidberg

Ersatzbank Darmstadt: Brunst, Klassen, Bader, Will, Papela, Nürnberger, Richter, Bialek, Lakenmacher

Trotzdem erwarten wir im zweiten Spielabschnitt mindestens zwei Treffer. Besonders nach dem Anbruch der Schlussviertelstunde lassen sich die Hausherren kaum bremsen. Elversberg erzielte in 13 Ligaspielen schon 12 Punkte ab der 76. Spielminute aufwärts.

Darüber hinaus könnte die Spielweise beider Mannschaften dabei helfen, die Zahl der Treffer in die Höhe schnellen zu lassen. Wie schon gegen den KSC erwarten wir von den Gastgebern bis zur letzten Sekunde viel Zug zum gegnerischen Kasten.

Unser Elversberg - Darmstadt Tipp: Über 1,5 Tore in der 2. Halbzeit

Zwei der fünf besten Offensiven reizen sich gegenseitig zu Bestleistungen und in der Folge einem unterhaltsamen Aufeinandertreffen. Wie gewohnt spielen beide Angriffsreihen ihre Stärken im zweiten Spielabschnitt aus und verzücken damit das Publikum an der Kaiserlinde.

Unser Elversberg Darmstadt Sportwetten Tipp lautet: Es fallen über 1,5 Tore in der 2. Halbzeit mit einer Wettquote bei Merkur Bets von 1,84.