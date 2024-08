Elversberg - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten 31.08.2024

Elversberg - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bricht Darmstadt in der zweiten Halbzeit ein?

Unser Elversberg - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 31.08.2024 lautet: Die Formkurve der Lilien zeigt nach oben, doch bislang ergatterte Darmstadt erst einen Punkt. Im Wett Tipp heute fällt in der zweiten Halbzeit die Entscheidung.

Die ersten drei Spieltage der 2. Bundesliga sind absolviert und Darmstadt steckt nach dem Bundesliga-Abstieg erneut im Tabellenkeller fest. Die Lilien ergatterten sich am letzten Spieltag einen Punkt gegen den FC Nürnberg (1:1), gaben gegen die Clubberer aber erneut eine Führung aus der Hand. Nun wartet die Elversberg Darmstadt Prognose. Die SVE steckte in der dritten Spielrunde die erste Saisonniederlage ein und musste sich gegen die Offensiv-Power des Karlsruher SC geschlagen geben (2:3).