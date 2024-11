Elversberg - Hannover Tipp, Prognose, Quoten | 10.11.2024

SPORT1 Betting 08.11.2024 • 23:00 Uhr Elversberg - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Verteidigt Hannover die Tabellenspitze?

Unser Elversberg - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.11.2024 lautet: Die Niedersachsen sind vor allem zu Hause eine Macht, wollen aber in unserem Wett Tipp heute an ihrer Auswärtsperformance arbeiten.

Hannover 96 nutzte kürzlich mit einem 2:1 gegen Karlsruhe den Aussetzer des einstigen Liga-Primus aus Düsseldorf und eroberte die Tabellenspitze. Dort will das Team von Trainer Stefan Leitl um jeden Preis verweilen und dürfte gegen die SV Elversberg auf Sieg spielen. Die Recken aus dem Saarland leisteten sich zuletzt beim Tabellenschlusslicht in Regensburg einen Aussetzer und gingen beim 0:1 leer aus. Wenngleich die Niedersachsen auswärts nicht viel in dieser Saison bewegten, sind sie in unserer Elversberg Hannover Prognose zu favorisieren.

Eine reine Siegwette halten wir jedoch aufgrund der Heimstärke der Saarländer für sehr gewagt und spielen unseren Elversberg Hannover Wett Tipp heute auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” zu einer Quote von 1,80 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Hannover auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Hannover führt die Liga-Tabelle an und holte 6 Punkte mehr als die SVE.

Mit 29,03 Millionen Euro verfügen die 96er über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen als die Gastgeber (17,03 Mio.).

Alle 3 direkten Aufeinandertreffen brachten in der regulären Spielzeit ein Remis zum Vorschein.



Elversberg vs Hannover Quoten Analyse:

Am klassischen Wettmarkt “1x2″ halten sich die Wettanbieter alle Optionen offen und ernennen keinen Favoriten. Die Elversberg Hannover Quoten für Siegwetten bewegen sich zwischen 2,45 und 2,70. Wer von einem Remis ausgeht, darf sich über den durchschnittlich 3,5-fachen Wetteinsatz freuen. Ein verlockendes Angebot, da alle drei bisherigen Aufeinandertreffen in der regulären Spielzeit zu einer Punkteteilung führten.

Die letzten beiden Paarungen brachten unabhängig vom Austragungsort vier Tore mit sich. Wer seine Wette auf vier oder mehr Treffer platzieren möchte, erhält in den zahlreichen Sportwetten Apps teilweise mehr als den 2,5-fachen Wetteinsatz. Höhere Elversberg Hannover Wettquoten könnten etwa mit einer Gratiswette abgesichert werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Hannover Prognose: Wird es einen Sieger geben?

Nachdem die Recken aus dem Saarland zehn Punkte aus vier Liga-Duellen geholt hatten, gingen sie am vergangenen Matchday nach einem überraschenden 0:1 beim Tabellenschlusslicht in Regensburg leer aus.

Dennoch bot das Team von Trainer Horst Steffen in dieser Saison starke Vorstellungen und konnte sich gegenüber der letzten Spielzeit aktuell um zwei Ränge auf Platz neun verbessern.

Drei der vier Erfolgserlebnisse kamen auf heimischem Boden zum Vorschein. Die einzige Heimpleite musste beim 1:3 gegen den SSV Ulm hingenommen werden. Zwölf der insgesamt 19 Saisontore erzielte die SVE zu Hause.

Der Defensivverbund stand jedoch nicht immer sicher und musste sich sieben Gegentore ankreiden lassen. Vier der fünf Ansetzungen vor heimischer Kulisse endeten mit drei oder mehr Toren, weshalb wir auch im Elversberg Hannover Tipp einige Tore erwarten.

Elversberg - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:1 Regensburg (A), 0:3 Bayer Leverkusen (A), 4:2 Hamburger SV (H), 1:1 Preußen Münster (A), 1:0 FC Kaiserslautern (H).

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:1 Karlsruher SC (H), 3:0 Magdeburg (A), 1:0 FC Schalke 04 (H), 0:2 Eintracht Braunschweig (A), 2:0 FC Nürnberg (H).

Letzte Spiele Elversberg vs. Hannover: 2:2 (H), 2:2 (A), 5:4 n.E. (H).



Hannover erreichte in der vergangenen Spielzeit den sechsten Platz und verpasste somit eine Rückkehr in die Bundesliga deutlich. Ein Umstand, der sich vielleicht in dieser Saison ändern könnte.

Zuletzt holten die Hannoveraner nämlich drei Liga-Erfolge am Stück und eroberten die Tabellenführung. Die Konkurrenz ist jedoch keineswegs zu verachten und liegt mit zwei Punkten Rückstand auf der Lauer.

In der Fremde überzeugten die Hannoveraner bisweilen nicht wirklich und konnten nur eines ihrer fünf Auswärtsduelle siegreich gestalten. Der bisher einzige Erfolg kam zuletzt nach einem 3:0 in Magdeburg zum Vorschein. Eben jene Auswärtsstärke ist auch in unserer Elversberg Hannover Prognose gefragt. Immerhin drei der fünf Paarungen in der Fremde brachten zwei oder mehr Tore mit sich.

Neben einer 20-Euro-Gratiswette hält Betano für seine Neukunden einen zusätzlichen Ersteinzahlungsbonus (100 Prozent bis zu 80 Euro) bereit. Der Betano Wettbonus kann direkt für den Elversberg vs Hannover Tipp genutzt werden.

So seht ihr Elversberg - Hannover im TV oder Stream:

10. November 2024, 13:30 Uhr, URSAPHARM-Arena, Elversberg (Deutschland)

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky



Sky beansprucht die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga und zeigt somit alle Partien im TV bzw. im Live-Stream.

Wer das Match zwischen der SVE und H96 im Fernsehen verfolgen möchte, kommt an einem Abo beim Bezahlsender Sky nicht herum.

Elversberg vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer - Feil, Sickinger, Schmahl - Petkov, Damar - Asllani

Ersatzbank Elversberg: Boss, Sicker, Dürholtz, Pantschenko, Gerezgiher, Zimmerschied, Mahmoud

Startelf Hannover: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg, Wdowik - F. Kunze, Leopold - Momuluh, Lee - Nielsen, Ngankam

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Ezeh, Knight, Christiansen, Gindorf, Oudenne, Rochelt, Tresoldi, Voglsammer

Die SV Elversberg hat eine ganze Reihe von verletzten Spielern zu beklagen. Dazu zählen unter anderem Frederik Jäkel, Florian Le Joncour, Patryk Dragon und Semih Sahin. Zudem fällt in der Offensive Luca Schnellbacher aus. Der Neuner ist hinter Fisnik Asllani (6) mit fünf Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen.

Die Hannoveraner müssen weiterhin auf Jannik Dehm verzichten. Ansonsten kann Trainer Stefan Leitl in der Elversberg gegen Hannover Prognose aber aus dem Vollen schöpfen. In der Offensive mangelt es den Niedersachsen nach wie vor an durchschlagskräftigen Spielern. Jessic Ngankam, die Leihgabe aus Frankfurt, erzielte bisher zwei Tore. Selbiges gilt für Rechtsaußen Monju Momuluh sowie Andreas Voglsammer (MS) und Marcel Halstenberg (IV).

Unser Elversberg - Hannover Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Hannover befindet sich in einer sehr guten Verfassung und holte neun Punkte aus den letzten drei Liga-Duellen. Ähnlich der allgemeinen Einschätzung der Buchmacher sehen auch wir die Gäste in Front.

Trotzdem offenbarten die bisherigen drei direkten Duelle, dass ein Remis nicht auszuschließen ist. Beide Konkurrenten zeigen durchaus Ambitionen zu einem torreichen Match auf. Aus diesem Grund gehen wir von mindestens zwei Treffern aus.