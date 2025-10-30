Elversberg - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 31.10.2025

SPORT1 Betting 30.10.2025 • 18:00 Uhr Elversberg - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer darf weiter vom Aufstieg träumen?

Unser Elversberg - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 31.10.2025 lautet: Beim Duell des Dritten gegen den Vierten wartet am Freitagabend ein echtes Spitzenspiel auf die Zuschauer. Der Wett Tipp heute geht dabei auch von Toren auf beiden Seiten aus.

Nach vier Siegen in Folge musste die SV Elversberg zuletzt zwei Pflichtspielpleiten hintereinander hinnehmen. Auf ein 0:2 in der Liga in Bielefeld folgte am Dienstag mit einem 0:3 das Aus im DFB-Pokal zu Gast bei der Hertha. Wie hat die bisherige Überraschungsmannschaft dieser Zweitliga-Saison diese Niederlagen verkraftet?

Auf diese Frage wollen wir in unserer Elversberg Hannover Prognose eine Antwort finden. Die Sportwetten Anbieter können sich bei dem Duell zwischen SVE und H96 schon mal nicht wirklich für einen Favoriten entscheiden. Uns geht es ähnlich. So spielen wir mit einer Quote von 1,54 bei Merkur Bets den Elversberg Hannover Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Hannover auf “Beide Teams treffen”:

Elversberg hat den besten Angriff im Unterhaus

In den 4 BL2-Duellen zwischen beiden Teams fielen insgesamt 16 Tore

Hannover hat die beste Auswärtsoffensive in dieser Zweitliga-Saison

Elversberg vs Hannover Quoten Analyse:

Beide Teams gehen auf Rang 3 und 4 als Tabellennachbarn in den 11. Spieltag. Die SVE hat aktuell noch zwei Punkte Polster auf die Niedersachsen. Natürlich spielt auch der Heimvorteil für die Ermittlung der Elversberg vs Hannover Quoten eine Rolle.

So sind die Gastgeber bei Buchmacher Merkur Bets mit einer Siegquote von 2,40 die minimalen Favoriten. Für einen Erfolg der Gäste bekommt ihr bei dem Bookie eine 2,77. Und die höchsten Elversberg gegen Hannover Wettquoten warten mit einer 3,60 für eine Punkteteilung auf euch.

Elversberg vs Hannover Prognose: Findet die SVE eine Antwort auf die beiden Pleiten?

Beim 0:2 am vergangenen Wochenende in Bielefeld hatte Elversberg vor allem den Ausfall des kreativen Zehners Conté nicht kompensieren können. Der Sommer-Neuzugang war in den letzten fünf Partien an drei Treffern beteiligt gewesen. Am Dienstag im Pokal konnte der Mittelfeldmann wieder mitwirken. Trotzdem kamen die Gäste im Berliner Olympiastadion bei elf Torschüssen und 53 Prozent Ballbesitz nur auf einen Expected-Goals-Wert von 0,59. Obwohl die SVE mit 22 Toren immer noch die beste Offensive im Unterhaus hat, ist die Mannschaft seit zwei Partien ohne einen eigenen Treffer.

Nun möchte sich die Truppe von Coach Vincent Wagner wieder auf die eigenen Stärken besinnen. Die Saarländer sind zu Hause seit acht Zweitliga-Spielen ungeschlagen und damit das beste Heimteam der Liga (4S, 1U), was für unseren Elversberg Hannover Tipp auch eine Rolle spielt. Bei einem xGA-Wert von 12,2 hat die Spielvereinigung gerade mal acht Gegentore kassiert und stellt die zweitbeste Heimdefensive (3). Kein Zweitligist kommt auf mehr Weiße Westen (5). Bei den zugelassenen Schüssen (115) reicht es für Platz 4. Hinzu kommt Platz 3 bei der Shot Conversion (13,9%).

Mit dem 3:0-Sieg im Derby zu Gast in Braunschweig am vergangenen Spieltag hat Hannover den Anschluss an die Spitzengruppe wiederhergestellt. Zuvor hatten vor allem zu viele Fehler in der Defensive dazu geführt, dass die Niedersachsen den guten Saisonstart mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen nicht fortsetzen konnten. Aus den folgenden fünf Partien sprangen lediglich fünf Punkte heraus (1S, 2U, 2N). Mit 20 Zählern nach zehn Spieltagen absolviert der Verein seine viertbeste Saison zum Vergleichszeitpunkt in der eingleisigen 2. Liga.

Nur in den Aufstiegssaisons 1984/85 (22), 2001/02 (22) und 1986/87 (27) hatte man mehr Punkte auf dem Konto. Vor allem auswärts läuft es für die Männer von Coach Christian Titz gut. Hannover ist seit sieben Zweitliga-Auswärtsspielen in Serie ungeschlagen (4S, 3U). Auch stellen die 96er mit 11 Toren die beste Auswärtsoffensive in dieser BL2-Saison. Bei den gesamten erwarteten Toren belegen die Niedersachsen mit 22,3 Goals Rang 1. Dabei reichte es am Ende für 18 Treffer. Und auch die Defensive kann sich sehen lassen. Lediglich Schalke (94) hat weniger Schüsse zugelassen als die Hannoveraner (107).

Elversberg - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:3 Hertha (A), 0:2 Bielefeld (A), 6:0 Fürth (H), 4:0 Magdeburg (A), 1:0 Kiel (H)

Letzte 5 Spiele Hannover: 3:0 Braunschweig (A), 0:3 Schalke (H), 2:2 Greuther Fürth (A), 3:1 Bielefeld (H), 2:2 Dresden (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg vs Hannover: 3:1 (A), 3:1 (H), 2:2 (H), 2:2 (A), 5:4 n.E. (H)

Die SV Elversberg verlor keines der bisherigen fünf Duelle gegen Hannover 96 (3S, 2U). Das erste Spiel stammt aus der Saison 2010/11. In Runde 1 des Pokals setzten sich die Saarländer daheim nach Elfmeterschießen (5:4) durch.

Nach 120 Minuten waren keine Tore gefallen. In den letzten beiden Spielzeiten folgten dann die ersten Vergleiche im Unterhaus, die für unsere Elversberg Hannover Prognose natürlich eine große Rolle spielen.

Die ersten beiden Aufeinandertreffen 2023/24 endeten jeweils mit einem 2:2. In der vergangenen Spielzeit konnte die SVE dann beide Vergleiche mit den Niedersachsen mit 3:1 gewinnen.

Die Niedersachsen haben 11 von 18 Toren im zweiten Durchgang erzielt. Die Saarländer kommen sogar auf 14 von 22 Treffern nach dem Seitenwechsel. So werfen wir ein Auge auf den Elversberg Hannover Tipp “Mehr Tore HZ2”.

Elversberg vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Elversberg: Kristof - Gyamerah, Pinckert, Le Joncour, Mickelson - Condé, Poreba, Stange, Conté, Zimmerschied - Ebnoutalib

Ersatzbank Elversberg: Boss (Tor), La. Günther, Ceka, Schmahl, Petkov, Keidel, Schnellbacher, Malanga

Startelf Hannover: Noll - Ghita, Blank, Nawrocki - Matsuda, Leopold, Neubauer, Aseko Nkili, Bundu, Chakroun - Källman

Ersatzbank Hannover: Weinkauf (Tor), Allgeier, Taibi, Nielsen, Yokota, Oudenne, Roggow, Rochelt

Auf beiden Seiten fallen wichtige Stammspieler aus. So fehlt bei den Gästen Boris Tomiak, der am vergangenen Wochenende seine fünfte Gelbe Karte in dieser BL2-Spielzeit gesehen hat. Die Hausherren müssen auf den gesperrten Maximilian Rohr verzichten. Das müssen wir bei der Elversberg Hannover Prognose berücksichtigen.

Unser Elversberg - Hannover Tipp: Beide Teams treffen

Auch uns fällt ein 1x2-Tipp bei dieser Partie schwer. Bei den Hausherren stellt sich nämlich die Frage, wie gut man die letzten beiden Niederlagen verkraftet hat und ob die Offensive wieder zu ihrer alten Stärke zurückfindet?

Und bei Hannover ist noch unklar, ob man mit dem Dreier in Braunschweig die Probleme der letzten Wochen wirklich endgültig hinter sich lassen konnte? Bei einem Treffen zweier so offensivstarker Teams gehen wir stattdessen von Toren auf beiden Seiten aus.

Die beste Angriff der Liga mit dem aktuell besten Stürmer (Ebnoutalib, 9 Tore) empfängt die beste Auswärtsoffensive. Und auch der Blick auf den direkten Vergleich lässt keine Weißen Westen erwarten.