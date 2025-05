Elversberg - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 26.05.2025

SPORT1 Betting 25.05.2025 • 07:00 Uhr Elversberg - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Relegation Wette | Wer spielt in der kommenden Saison erstklassig?

Unser Elversberg - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Relegations-Rückspiel am 26.05.2025 lautet: Im Rückspiel des “El Dorfico” wird der letzte Teilnehmer der kommenden BL-Saison gesucht. Dabei sehen wir im Wett Tipp heute die Gäste von der Schwäbischen Alb vorne.

Das Hinspiel in der Relegation zur Bundesliga hat, im Gegensatz zum Europa-League-Finale am Vortag, gezeigt, dass nicht immer zwei namhafte Mannschaften für ein unterhaltsames Spiel vonnöten sind. Und nach dem 2:2 in Heidenheim ist für das Rückspiel in Elversberg am Montag noch alles offen.

Im spöttisch bezeichneten „El Dorfico“ kann entweder die SVE den dritten Aufstieg innerhalb von vier Jahren schaffen oder der FCH zum zweiten Mal in Folge die Klasse halten. Die Quoten der Elversberg Heidenheim Prognose sehen die Hausherren knapp vorne. Wir schätzen die Ausgangslage etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,53 bei ODDSET den Elversberg Heidenheim Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Heidenheim auf “Doppelte Chance x/2”:

In den vergangenen 12 Jahren hat sich in der Relegation nur ein einziges Mal der Zweitligist durchgesetzt

Heidenheim hat 2024/25 auswärts mehr Punkte geholt (18) als daheim (11)

Elversberg hat 5 seiner 8 Saisonpleiten im eigenen Stadion kassiert

Elversberg vs Heidenheim Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher sehen im Rückspiel den Zweitligisten etwas vorne. Das hat mit dem Heimvorteil sowie der Formkurve zu tun und schlägt sich in den Elversberg vs Heidenheim Quoten nieder.

Für einen Heimsieg in der regulären Spielzeit gibt es durchschnittliche Quoten von 2,40. Aber für einen Erfolg der Gäste nach 90 Minuten warten auch nur Elversberg gegen Heidenheim Wettquoten zwischen 2,70 und 2,90 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Heidenheim Prognose: Wer gewinnt den “El Dorfico”?

Die SV 07 Elversberg spielte vor drei Jahren noch viertklassig. Seit der Einführung der eingleisigen 2. Liga schafften mit Blau Weiß 90 Berlin und RB Leipzig nur zwei Vereine innerhalb von vier Jahren den Sprung von der 4. Liga in die Bundesliga. Nach dem 2:2 am Donnerstag in Heidenheim sind die Saarländer seit neun Pflichtspielen ungeschlagen und mussten in den letzten 15 Spielen gerade mal eine Pleite hinnehmen. Vor allem in der Fremde war die SVE stark. Man verlor drei Auswärtsspiele und kassierte 12 Gegentore. Das ist in beiden Statistiken der Ligabestwert.

Im Relegationshinspiel zeigte der Zweitligist zunächst viel Spielfreude und Mut. Zudem waren die Gäste vor dem gegnerischen Tor eiskalt. Im zweiten Durchgang konnte sich die Mannschaft von Trainer Horst Steffen aber nur noch selten befreien. Der Coach war mit der Ausgangslage, mit welcher die SVE weiterhin im Rennen bleibt, am Ende zufrieden. In der abgelaufenen Saison taten sich die Saarländer daheim aber schwerer als in der Fremde und kassierten fünf der acht Pleiten vor den eigenen Fans. Diese Heimbilanz ist auch ein Argument für unseren Elversberg Heidenheim Tipp.

Der 1. FC Heidenheim hat bisher eine schwere Saison hinter sich, die mit der Teilnahme an der UEFA Conference League begann, aber zwischendurch auch das Abrutschen ans Tabellenende parat hatte. Am Ende retteten sich die Männer von Trainer Frank Schmidt mit lediglich einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen (2S, 2U) noch auf Rang 16. Große Probleme hatten die Schwaben aber im eigenen Stadion. Der FCH gewann nur eins der letzten neun Bundesliga-Heimspiele

Mit elf Punkten war Heidenheim das schwächste Heimteam im Oberhaus. Auch die 12 Heimniederlagen waren der Ligahöchstwert. Der Verein nimmt zum zweiten Mal an der Bundesliga-Relegation teil. 2019/20 zog man als Zweitligist gegen Werder Bremen den Kürzeren (0-0 A, 2-2 H). Auch nach der ersten Halbzeit gegen Elversberg sah es nicht gut aus. Doch die zur Pause für Niklas Dorsch, Adrian Beck und Marvin Pieringer eingewechselten Paul Wanner, Budu Zivzivadze und Leonardo Scienza belebten die Partie.

Elversberg - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:2 Heidenheim (A), 2:1 Schalke (A), 3:0 Braunschweig (H), 3:1 Nürnberg (A), 1:1 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:2 Elversberg (H), 1:4 Werder Bremen (H), 3:0 Union Berlin (A), 0:0 Bochum (H), 1:0 VfB Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg vs Heidenheim: 2:2 (A), 1:1 (H), 0:1 (A)

Beide Vereine trafen in der Drittliga-Saison 2013/14 erstmals aufeinander. Der FCH gewann sein Heimspiel mit 1:0 und holte bei der SVE ein 1:1. Für unsere Elversberg Heidenheim Prognose haben diese beiden Duelle aber keine so große Bedeutung.

Das Relegations-Hinspiel am Donnerstag war das dritte Kräftemessen. Hier sprachen die Erwarteten Tore (2,89 zu 1,80) und die Gesamtschüsse (22:13) für die Hausherren. Zur Pause führten die Gäste aber mit 2:0.

Elversbergs Fisnik Asllani steht in dieser Pflichtspiel-Saison bei 28 Scorerpunkten (19T, 9A). Das ist der Bestwert im Unterhaus. Im Hinspiel kamen für die Hoffenheim-Leihgabe ein Tor und ein Assist hinzu.

So seht ihr Elversberg - Heidenheim im TV oder Stream:

26. Mai 2025, 20:30 Uhr, URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Elversberg

Übertragung TV: Sky, Sat1

Übertragung Stream: Sky Go, Wow, ran.de, Joyn

Bei der Relegation haben die Fußballfans die Qual der Wahl. Die Partien zwischen Heidenheim und Elversberg werden beim Bezahlsender Sky und im Free-TV bei Sat1 übertragen. Der Anstoß für das Rückspiel im Saarland erfolgt am Montagabend um 20:30 Uhr.

Elversberg vs Heidenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Le Joncour, Neubauer - Fellhauer, S. Sahin, Petkov, Damar, Zimmerschied - Asllani

Ersatzbank Elversberg: Boss, Lehmann (Tor), Dürholtz, Feil, Gerezgiher, Schnellbacher, Sickinger, Schmahl, Ebnoutalib, Rohr

Startelf Heidenheim: K. Müller - Busch, P. Mainka, Siersleben - Schöppner, Traoré, Scienza, Wanner, Krätzig, Honsak - Zivzivadze

Ersatzbank Heidenheim: Feller (Tor), Föhrenbach, Gimber, Kerber, Niehues, Dorsch, Beck, Pieringer, Conteh

Heidenheim muss am Montag nur ohne den verletzten Janes auskommen. Dafür dürfen sich beim FCH die drei Joker große Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz machen. Bei der SVE steht Pinckert nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung. Weiterhin sind Dragon und Jäkel nicht spielbereit. Unsere Elversberg Heidenheim Prognose müssen wir aber wegen der Ausfälle aber nicht anpassen.

Unser Elversberg - Heidenheim Tipp: Doppelte Chance x/2

Elversberg geht sehr formstark und selbstbewusst ins Rückspiel. Aber in der zweiten Halbzeit hat Heidenheim ein Rezept gegen die Mannschaft von Coach Horst Steffen gefunden. Darauf werden die Gäste auch am Montag bauen.

Auch hat der FCH in den Europapokal-Partien gegen Häcken und Kopenhagen in dieser Saison schon Erfahrungen mit K.o.-Duellen gemacht. Zudem hat sich in den vergangenen 12 Jahren in der Relegation nur ein einziges Mal der Zweitligist durchgesetzt.

Insgesamt schafften in 26 Duellen gerade mal sechs Mannschaften aus dem Unterhaus den Sprung in Liga 1. Und nach einem Remis im Hinspiel hielt der Erstligist in vier der fünf Fälle seit der Wiedereinführung der Relegation zur Saison 2008/09 die Klasse.