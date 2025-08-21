Elversberg - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 22.08.2025

SPORT1 Betting 21.08.2025 • 18:00 Uhr Elversberg - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Südwest-Derby?

Unser Elversberg - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.08.2025 lautet: Die beiden Rivalen aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz hoffen im direkten Duell auf den zweiten Saisonsieg. Im Wett Tipp heute kommen die Hausherren diesem Ergebnis am nächsten.

Am 3. Spieltag der Zweitliga-Saison 2025/26 kommt es zum Südwest-Derby zwischen Elversberg und Kaiserslautern. Die beiden Rivalen haben nach den ersten beiden Runden jeweils drei Punkte auf dem Konto und stehen somit in der Tabelle des Unterhauses auf den Plätzen 10 und 12.

Wer kann am Freitag den zweiten Saisonsieg feiern? Die Quoten der Elversberg Kaiserslautern Prognose schlagen sich überraschend deutlich auf die Seite der Saarländer. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,52 bei Betano den Elversberg Kaiserslautern Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Kaiserslautern auf “Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore”:

Der FCK hat nur 1 der 4 Duelle gegen die SVE gewonnen, gleich das erste im August 2023 auf dem Betzenberg

In der vergangenen Saison fehlten der SVE lediglich zwei Punkte in der Heimtabelle zu Platz 1

Die Pfälzer warten seit 7 BL2-Auswärtsspielen auf einen Dreier

Elversberg vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

In der vergangenen Saison fehlten der SVE gerade mal zwei Punkte in der Heimtabelle auf Platz 1. Und diese Heimstärke spielt auch für die Elversberg vs Kaiserslautern Quoten eine große Rolle. Denn die besten Buchmacher schicken die Hausherren als Favoriten ins Rennen.

Für einen Dreier der Gastgeber klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 2,10. Auf der Gegenseite warten für einen Sieg der Gäste Elversberg gegen Kaiserslautern Wettquoten zwischen 3,25 und 3,45 auf euch. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Elversberg vs Kaiserslautern Prognose: Welcher Umbruch ist schon weiter fortgeschritten?

Die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison musste viele Veränderungen hinnehmen. Vor allem die Abgänge von Leihspielern wie Asllani, Damar und Baum waren schmerzhaft. Zudem wechselte Trainer Horst Steffen in die Bundesliga. Nachfolger wurde Vincent Wagner, der die zweite Mannschaft von Hoffenheim in die 3. Liga geführt hatte. Der neue Coach lässt auch einen mutigen, offensiven Stil spielen. Doch die SVE gab in den ersten zwei BL2-Saisonspielen nur 15 Torschüsse ab, das ist Ligatiefstwert. Trotzdem starteten die Schwarz-Weißen mit einem 1:0-Sieg gegen Nürnberg in die neue Saison.

Nach einer ganzen Saison ohne Standardtor fiel der Siegtreffer ausgerechnet nach einem Eckball. Eine Woche später kassierten die Saarländer mit dem 0:2 in Bochum die erste Niederlage nach acht Spielen. Daheim ist Elversberg saisonübergreifend weiterhin seit vier Liga-Heimspielen ungeschlagen (3S, 1U). Zudem bewahrte die Mannschaft fünf Weiße Westen in den letzten sieben Partien an der Kaiserlinde. Das sind mehr als in den ersten 28 BL2-Heimspielen zusammen (4). Im Pokal tat sich die SVE gegen den Drittligisten Ulm lange schwer, ehe Joker Keidel den Favoriten mit seinem Tor in die zweite Runde brachte.

In der Pfalz träumt man weiter vom Aufstieg. Dafür wurde der Kader im Sommer umgebaut. In der vergangenen Saison konnten die Roten Teufel lange oben mitspielen. Am Ende waren aber vor allem 55 Gegentore zu viel für die Rückkehr ins Oberhaus. So landete man schließlich auf Platz 7. Kaiserslautern war 2024/25 das beste Heimteam in der 2. Bundesliga. Auswärts reichten 21 Punkte (6S, 3U, 8N) aber nur für Rang 10. Diese Auswärtsschwäche ist auch für unseren Elversberg Kaiserslautern Tipp ziemlich wichtig.

Zum Start in die neue Saison setzte es ein verdientes 0:1 in Hannover. So wartet die Mannschaft von Coach Torsten Lieberknecht auswärts seit sieben Zweitliga-Spielen auf einen Sieg (1U, 6N). Den ersten Dreier der neuen Spielzeit brachte ein 1:0 am zweiten Spieltag daheim gegen Schalke. Hier war der FCK erneut defensiv weitgehend stabil, strahlte aber wieder kaum Gefährlichkeit aus. Diese Statistik wird auch durch die niedrigste Schussgenauigkeit (21%) der 2. Liga unterstrichen. Dafür hatten die Pfälzer keine Mühe im Pokal gegen den Fünftligisten RSV Eintracht (7:0).

Elversberg - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:0 Ulm (A), 0:2 Bochum (A), 1:0 Nürnberg (H), 0:3 Homburg (A), 2:3 Fortuna Sittard (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 7:0 Regionaler SV Eintracht (A), 1:0 Schalke (H), 0:1 Hannover (A), 0:1 AS Roma (H), 4:0 Notts County (H)

Letzte Spiele Elversberg vs Kaiserslautern: 1:1 (A), 1:0 (H), 2:1 (H), 2:3 (A)

Für unsere Elversberg Kaiserslautern Prognose spielt der direkte Vergleich eine wichtige Rolle. Das Derby zwischen den beiden Vereinen wurde in der Zweitliga-Spielzeit 2023/24 erstmals ausgetragen. Hier endeten beide Duelle mit einem Heimsieg.

Der FCK gewann daheim mit 3:2 und verlor im Saarland mit 1:2. Auch in der Vorsaison siegte die SVE vor den eigenen Fans gegen die Pfälzer, dieses Mal mit 1:0. Das Rückspiel auf dem Betzenberg endete mit einem 1:1-Remis.

In drei der ersten vier Saisonspiele der beiden Teams fiel jeweils nur ein Tor. Die Wette „Beide Teams treffen - Nein“ hätte sogar in allen vier Partien Erfolg gehabt. Und auch am Freitag rechnen wir nicht mit allzu vielen Treffern.

Für den Elversberg Kaiserslautern Tipp “Beide Teams treffen - Nein” gibt es bei NEO.bet eine Quote von 2,10. Neu- und Bestandskunden sollten sich vor ihrer Wette den aktuellen NEO.bet Promo Code nicht entgehen lassen.

So seht ihr Elversberg - Kaiserslautern im TV oder Stream:

22. August 2025, 18:30 Uhr, Stadion an der Kaiserlinde, Elversberg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky überträgt auch in dieser Saison alle Spiele der 2. Bundesliga live. Nur das Topspiel am Samstagabend ist nicht exklusiv bei dem Pay-TV-Sender zu sehen. Hier hat sich RTL die Co-Rechte gesichert. Das Südwest-Derby zwischen Elversberg und Kaiserslautern wird am Freitag als Einzelspiel und in der Konferenz gezeigt.

Elversberg vs Kaiserslautern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Elversberg: Kristof - Le Joncour, Pinckert, Rohr, La. Günther - Condé, Sickinger, Petkov, Conté, Zimmerschied - Schnellbacher

Ersatzbank Elversberg: Boss (Tor), Mickelson, Ceka, Schmahl,, Malanga, Keidel, Poreba, Ebnoutalib

Startelf Kaiserslautern: Krahl - Sirch, Gyamfi, J.-S. Kim - Asta, F. Kunze, S. Sahin, Haas, Emreli, Ritter - Hanslik

Ersatzbank Kaiserslautern: Simoni (Tor), Aremu, Raschl, Tachie, Alidou, Skyttä, Robinson, Elvedi, Kleinhansl

Bei der Elversberg Kaiserslautern Prognose müssen wir vor allem auf die Situation der Hausherren schauen. Es fallen weiterhin Seifert, Mahmoud und Pfeiffer aus. Zudem muss Gyamerah gesperrt aussetzen. Bei den Gästen fehlt nur der verletzte Heck.

Unser Elversberg - Kaiserslautern Tipp: Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore

Sicher hat Elversberg nach dem Umbruch noch große Abstimmungsprobleme. Doch auch in Kaiserslautern läuft noch längst nicht alles rund. So spricht vieles für ein enges Duell auf Augenhöhe.

Am Ende sehen wir aber auch wie die Buchmacher die Hausherren vorne. Das hat vor allem mit der Heimstärke der SVE zu tun. Zudem tut sich der FCK in der Fremde schwerer als auf dem heimischen Betzenberg.