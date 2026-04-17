Elversberg – Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 17.04.2026

SPORT1 Betting 17.04.2026 • 18:00 Uhr Elversberg - Karlsruhe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Springt Elversberg nochmal unter die Top-3?

Unser Elversberg – Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.04.2026 lautet: Wir erwarten im Wett Tipp heute einen offensiven Schlagabtausch, der den Zuschauern viel Vergnügen bereitet.

Wie schon im Vorjahr träumt der Zweitligist aus dem Saarland im Elversberg vs. Karlsruhe Tipp von einer Teilnahme an der Bundesliga-Relegation. Hinter dem Top-Duo Schalke (58 Punkte) und Paderborn (57 Punkte) gibt es ein Pulk von drei Mannschaften. Hannover (53) führt das Trio an dritter Position an.

Die Gastgeber aus unserer Elversberg gegen Karlsruhe Prognose nehmen an vierter Stelle Platz und haben nur einen Punkt Rückstand. Danach folgt der SV Darmstadt, dem wiederum zwei Pünktchen auf die SVE fehlen. Nicht mehr viel hat der KSC nach 29 Zweitliga-Spieltagen mit dem Aufstiegsrennen am Hut.

Ebenso wenig ist der Abstieg ein Thema, weshalb Christian Eichner einem ruhigen Ende seiner mehr als sechsjährigen Zeit als Cheftrainer der Badener entgegen läuft. Ohne Druck spielt der Tabellenachte im Stadion an der Kaiserlinde mit und bringt uns bei AdmiralBet zu einer vielversprechenden Elversberg – Karlsruhe Quote.

Unsere Empfehlung ist eine Wette auf “Beide Teams treffen- Ja & Über 2,5 Tore”. Neukunden können gerne den AdmiralBet Bonus verwenden, oder auch auf den AdmiralBet Gutschein zugreifen. Für weitere Informationen haben wir eine allgemeine Übersicht zu den besten Wettbonus Angeboten erstellt.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Ein erster Blick wird sofort auf die Elversberg gegen Karlsruhe Siegquoten gelenkt. Dort können die Rollen kaum missverstanden werden. Als klarer Favorit erhalten die Saarländer eine Siegwahrscheinlichkeit von knapp 69 Prozent. Die Begründungen kommen aus verschiedenen Richtungen.

Zunächst sticht die Auswärtsschwäche der Badener ins Auge. Der KSC hat sieben der letzten zehn Zweitliga-Gastspiele verloren. Kein anderer Klub aus dem deutschen Oberhaus erlaubte in dieser Phase mehr Auswärts-Gegentore als die Mannschaft von Noch-Trainer Christian Eichner (23).

Des Weiteren sind die Gäste nicht gerade für ihre defensive Kompaktheit über ein gesamtes Spiel hinweg bekannt. Ligaweit wartet kein anderer Verein länger auf eine weiße Weste als Karlsruhe (11 – genauso lange wie Magdeburg).

Wesentlich stabiler ist die Hintermannschaft der Gastauswahl in den Wochen davor ebenfalls nicht aufgetreten. Nur aus einem der 22 vorangegangenen Zweitliga-Paarungen kam Karlsruhe ohne Gegentreffer heraus – Liga-Tiefstwert.

Hinzu kommt die formidable Spielzeit der Elv aus dem Saarland. Zwar verlor die Auswahl von Vincent Wagner zuletzt zwei von vier Zweitliga-Paarungen. Doch im Vergleich zur Vorsaison – der besten Zweitliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte (47) – hat Elversberg zum aktuell vergleichbaren Zeitpunkt fünf Zähler mehr auf dem Konto (52).

Elversberg vs Karlsruhe: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir uns sowohl mit der Historie dieser Paarung auseinandergesetzt, als auch die Formkurven beider Klubs berücksichtigt. Ebenso standen die Performances in den unterschiedlichen Zeitabschnitten einer Paarung zur Diskussion. Ergeben hat unsere Analyse folgende Wetten.

Beide Teams treffen- Ja & Über 2,5 Tore ( Quote 1.80 bei AdmiralBet ): Unser Haupt-Tipp für den Vergleich am Freitagabend. Die Saarländer treten gegen die zweitschwächste erwartbare Defensive dieser Zweitliga-Saison an. Bis jetzt hat Karlsruhe 53,0 erwartbare Gegentore erlaubt. Allerdings hat auch der Tabellenvierte nur einen der 13 vorherigen Spieltage ohne Gegentreffer beendet.

Unser Haupt-Tipp für den Vergleich am Freitagabend. Die Saarländer treten gegen die zweitschwächste erwartbare Defensive dieser Zweitliga-Saison an. Bis jetzt hat Karlsruhe 53,0 erwartbare Gegentore erlaubt. Allerdings hat auch der Tabellenvierte nur einen der 13 vorherigen Spieltage ohne Gegentreffer beendet. Elversberg Über 1,5 Tore in der 2. Halbzeit ( Quote 2,45 bei AdmiralBet ): Wer es nicht Pünktlich zum Stadion an der Kaiserlinde schafft, muss nicht verzweifeln. Relevant ist insbesondere der zweite Durchgang, speziell die letzte Viertelstunde. Elversberg und Karlsruhe sind die beiden torhungrigsten Mannschaften innerhalb der letzten 15 Minuten. Kritisch für die Gäste ist jedoch ihre schwindende Kompaktheit mit zunehmender Spieldauer. Insgesamt erlaubte der KSC bislang 23 Gegentore ab der 61. Spielminute.

Wer es nicht Pünktlich zum Stadion an der Kaiserlinde schafft, muss nicht verzweifeln. Relevant ist insbesondere der zweite Durchgang, speziell die letzte Viertelstunde. Elversberg und Karlsruhe sind die beiden torhungrigsten Mannschaften innerhalb der letzten 15 Minuten. Kritisch für die Gäste ist jedoch ihre schwindende Kompaktheit mit zunehmender Spieldauer. Insgesamt erlaubte der KSC bislang 23 Gegentore ab der 61. Spielminute. Über 3,5 Tore ( Quote 2,00 bei AdmiralBet ): Die direkte Bilanz verspricht eine torreiche Paarung. Karlsruhe hat in den letzten sechs Pflichtspiel-Duellen gegen die SVE jeweils mindestens doppelt getroffen. Für Gäste-Trainer Christian Eichner steht das sechste Duell gegen Elversberg an. Die fünf vorherigen enthielten durchschnittlich 4,4 Tore pro Partie.

Die direkte Bilanz verspricht eine torreiche Paarung. Karlsruhe hat in den letzten sechs Pflichtspiel-Duellen gegen die SVE jeweils mindestens doppelt getroffen. Für Gäste-Trainer Christian Eichner steht das sechste Duell gegen Elversberg an. Die fünf vorherigen enthielten durchschnittlich 4,4 Tore pro Partie. Sieg Elversberg & Über 2,5 Tore (Quote 1,90 bei AdmiralBet): Nach sechs vergeblichen Anläufen feierten die Wagner-Auswahl in der Hinrunde erstmals einen Dreier gegen die Badener. Typisch für diese Partie: Elversberg gewann am Ende einer torreichen Begegnung durch einen Treffer in der 94. Minuten mit 3:2. Ein ähnliches Szenario ist auch am kommenden Wochenende vorstellbar.