Elversberg - Regensburg Tipp, Prognose, Quoten 06.04.2025

Unser Elversberg - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.04.2025 lautet: Die SVE konnte zuletzt mit einem 0:0 den HSV von der Tabellenspitze stürzen, will aber erneut einen Angriff auf die Top 3 nehmen. Im Wett Tipp heute sehen wir ein mageres Fußballspiel mit wenigen Toren.

Am 6. April 2025 um 13:30 Uhr erwartet uns in der Ursapharm-Arena ein intensives Duell in der 2. Bundesliga. Elversberg, derzeit auf Platz 7 mit 41 Punkten, trifft auf Jahn Regensburg, das mit nur 19 Punkten am Tabellenende steht.