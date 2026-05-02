Elversberg vs Paderborn Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 03.05.2026

SPORT1 Betting 02.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Elversberg vs Paderborn Prognosen von unseren Wett-Experten für die 2. Bundesliga am 03.05.2026.

In der 2. Bundesliga braucht der FC Schalke 04 an den letzten drei Spieltagen nur noch einen Sieg für die sichere Rückkehr ins Oberhaus. Dahinter streiten sich Paderborn, Hannover und Elversberg um die Plätze 2 bis 4. Gerade einmal zwei Punkte trennen die drei Mannschaften voneinander. Die Hannoveraner könnten an diesem Wochenende der lachende Dritte sein.

Denn während die Roten zu Hause Schlusslicht Preußen Münster empfangen, treffen die SVE und der SCP im direkten Duell aufeinander. Die Saarländer würden mit einem Sieg den Gegner in der Tabelle überholen. Den Ostwestfalen droht damit der Absturz von Rang 2 auf 4. Auf der anderen Seite können die Gäste mit einem Dreier die Saarländer fast schon aus dem Aufstiegsrennen kicken.

Die Sportwetten Anbieter favorisieren in diesem Duell die Gastgeber, was hauptsächlich am Heimvorteil liegt. Für uns ist der Spielausgang weitestgehend offen. Nach den Ergebnissen aus den letzten Wochen und aufgrund der Tabellenkonstellation stellen wir uns jedenfalls auf einige Tore ein. Wir entscheiden uns daher für den Elversberg Paderborn Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”. Hierfür gibt es bei ODDSET eine Quote von 1,67!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die SV Elversberg hat am vergangenen Wochenende den Sprung auf Platz 2 verpasst. In Darmstadt drehten die Saarländer einen 0:2-Rückstand noch in der ersten Halbzeit in eine 3:2-Führung, konnten diese aber trotz ganzer zweiter Hälfte in Überzahl nicht über die Zeit bringen und mussten sich letztlich mit einem 3:3 begnügen. Mit nunmehr 56 Punkten nach 31 Spieltagen absolviert die SVE dennoch ihre zum Vergleichszeitpunkt beste Saison im Unterhaus. Mit einem Dreier am Sonntag würde sie ihren bisherigen Spitzenwert von 58 Punkten aus der Vorsaison übertreffen. Von den bisherigen fünf Zweitliga-Duellen gegen die aktuellen Top Drei in dieser Saison gewannen die Elversberger allerdings nur eines – nämlich das Hinspiel in Paderborn (ansonsten 2U, 2N).

In der heimischen URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde will man diese Bilanz nun etwas korrigieren. Zu Hause hat die SVE auch vier der letzten fünf Partien gewonnen und nur das Match gegen Schalke verloren. Überhaupt kommt Elversberg nach 15 Heimbegegnungen auf erst zwei Pleiten. Nur die Königsblauen und Darmstadt verloren daheim seltener (je einmal). Mit gerade einmal 13 Gegentoren stellen die Saarländer zudem die beste Heimdefensive der 2. Bundesliga. Sie spielten zu Hause auch schon siebenmal zu Null und damit so oft wie ansonsten nur noch die Lilien. Dass sie selbst aber auch Tore erzielen können, beweisen die schon 55 erzielten Treffer an den bisherigen 31 Spieltagen. Auch das ist – zusammen mit Darmstadt – Liga-Höchstwert.

Die Gäste dagegen sind um ihr Restprogramm keineswegs zu beneiden. Nach dem Auswärtsspiel in Hannover und der Heimpartie gegen Schalke müssen sie nun also beim nächsten Aufstiegsaspiranten antreten, ehe sie dann noch gegen Karlsruhe ran dürfen und bei der zweitbesten Heimmannschaft Darmstadt gastieren müssen. Weder bei H96 (1:1) noch gegen S04 (1:2) gelang ihnen ein Sieg. Mit der Heimpleite gegen die Königsblauen endete sogar eine Serie von bis dato zehn Zweitligaspielen in Folge ohne Niederlage (6S, 4U). Der Vorsprung des Tabellenzweiten auf Hannover beträgt damit nur noch einen, der auf den kommenden Gegner zwei Punkte.

Gegen die drei Mitkonkurrenten um den Aufstieg Schalke, Hannover und Elversberg hat der SCP keines der bisherigen fünf Duelle in dieser Saison gewonnen. Im Gegenteil: Es gab vier Niederlagen bei nur einem Remis. Aktuell sind die Ostwestfalen seit fünf Auswärtspartien ungeschlagen, wobei sie aber auch nur zwei von ihnen gewinnen konnten (3U). Mit lediglich 13 Gegentreffern stellen die Paderborner die beste Auswärtsdefensive aller 18 Zweitligaklubs. Gleichzeitig ist das persönlicher Vereinsrekord des SCP nach 15 Auswärtsspielen. Auf der anderen Seite trafen die Gäste bislang schon 54mal in den gegnerischen Kasten und stellen damit nach Elversberg und Darmstadt den drittbesten Angriff im Unterhaus.

Elversberg vs Paderborn: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Elversberg vs Paderborn Prognosen für den Aufstiegskracher am 32. Zweitliga-Spieltag setzen wir auf eine torreiche Begegnung, da allen voran die Gastgeber diese Partie fast schon gewinnen müssen, wenn sie im Aufstiegsrennen bleiben wollen.

Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,67 bei ODDSET ): Zugegeben: In diesem Match trifft die beste Heimdefensive auf die beste Auswärtsdefensive. Gleichzeitig treffen hier aber auch zwei Tormaschinen der 2. Bundesliga aufeinander. Elversberg stellt mit 55 Treffern den besten Angriff, Paderborn mit 54 Toren die drittbeste Offensive. Davon ausgehend, dass Hannover sein Heimspiel gegen Schlusslicht Münster gewinnt, muss auch die SVE nachziehen, sonst drohen die Roten zwei Spieltage vor dem Saisonende auf vier Punkte davonzuziehen. Entsprechend erwarten wir einen offensiven Auftritt der Saarländer, dem die Gäste ihrerseits mit Offensivfußball begegnen werden.

Zugegeben: In diesem Match trifft die beste Heimdefensive auf die beste Auswärtsdefensive. Gleichzeitig treffen hier aber auch zwei Tormaschinen der 2. Bundesliga aufeinander. Elversberg stellt mit 55 Treffern den besten Angriff, Paderborn mit 54 Toren die drittbeste Offensive. Davon ausgehend, dass Hannover sein Heimspiel gegen Schlusslicht Münster gewinnt, muss auch die SVE nachziehen, sonst drohen die Roten zwei Spieltage vor dem Saisonende auf vier Punkte davonzuziehen. Entsprechend erwarten wir einen offensiven Auftritt der Saarländer, dem die Gäste ihrerseits mit Offensivfußball begegnen werden. Über 3,5 Tore ( Quote 2,10 bei ODDSET ): Paderborn verlor am vergangenen Wochenende mit 2:3 gegen Schalke, während Elversberg in Darmstadt 3:3 spielte. In den jeweiligen Duellen mit einem der anderen Aufstiegskandidaten gab es also reichlich Tore. Insofern können wir uns sehr gut vorstellen, dass sich dieser Trend nun im direkten Aufeinandertreffen fortsetzt.

Paderborn verlor am vergangenen Wochenende mit 2:3 gegen Schalke, während Elversberg in Darmstadt 3:3 spielte. In den jeweiligen Duellen mit einem der anderen Aufstiegskandidaten gab es also reichlich Tore. Insofern können wir uns sehr gut vorstellen, dass sich dieser Trend nun im direkten Aufeinandertreffen fortsetzt. Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen ( Quote 1,91 bei ODDSET ): Elversberg hat nur zwei der bisherigen 15 Heimspiele in dieser Zweitligasaison verloren. Anders formuliert: In 13 dieser 15 Partien behielt die SVE mindestens einen Zähler zu Hause. Paderborn ist zwar seit fünf Auswärtsbegegnungen ungeschlagen, hat aber nur zwei dieser letzten fünf Auswärtsspiele für sich entscheiden können. Mit einer 7-5-3-Auswärtsbilanz haben die Ostwestfalen acht und damit mehr als die Hälfte ihrer bisherigen Auswärtspartien nicht gewinnen können.

Elversberg hat nur zwei der bisherigen 15 Heimspiele in dieser Zweitligasaison verloren. Anders formuliert: In 13 dieser 15 Partien behielt die SVE mindestens einen Zähler zu Hause. Paderborn ist zwar seit fünf Auswärtsbegegnungen ungeschlagen, hat aber nur zwei dieser letzten fünf Auswärtsspiele für sich entscheiden können. Mit einer 7-5-3-Auswärtsbilanz haben die Ostwestfalen acht und damit mehr als die Hälfte ihrer bisherigen Auswärtspartien nicht gewinnen können. Elversberg Über 1,5 Tore (Quote 1,70 bei ODDSET): Elversberg hat vier der letzten fünf Heimspiele gewonnen und in diesen letzten fünf Heimspielen insgesamt elf Tore erzielt. Mit einem Sieg würde die SVE Paderborn in der Tabelle überholen. Bei einer Pleite dürfte der Rückstand auf Rang 3 aller Voraussicht nach auf vier Punkte anwachsen. Insofern werden die Saarländer auf Sieg spielen (müssen). Entsprechend erwarten wir einige Torchancen und am Ende auch mehr als nur einen Heimtreffer.

In Elversbergs 100. Zweitligapartie steht für die SVE viel auf dem Spiel. Mit einem Dreier klettern die Saarländer mindestens auf Rang 3 und hätten dann mit den weiteren Partien bei Abstiegskandidat Düsseldorf und gegen Schlusslicht Münster beste Chancen auf zumindest die Relegation. Insofern erwarten wir, dass sich die Gastgeber in diesem Heimspiel zerreißen werden.

Selbiges erwarten wir von den Gästen aus Paderborn, die wohl schon bei einem Remis Platz 2 an Hannover verlieren dürften. Mit der Partie in Darmstadt am letzten Spieltag wartet auf den SCP dann noch ein weiteres schweres Auswärtsspiel. Insofern wird man versuchen, im direkten Duell bei der SVE drei Punkte mitzunehmen. Wir erwarten jedenfalls ein munteres Spiel und tippen auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,67 bei ODDSET.