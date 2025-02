Empoli - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten | 06.02.2025

Unser Empoli - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 08.02.2025 lautet: Empoli kämpft gegen den Abstieg, wird es den Gästen aber nicht leicht machen. Im Wett Tipp heute setzt sich trotzdem der Favorit durch.

In diesem Samstagabend-Spiel trifft Empoli auf den Favoriten AC Mailand. Empoli kämpft weiterhin um den Klassenerhalt, liegt derzeit auf Platz 16 und hat seit acht Spielen keinen Sieg mehr eingefahren.

AC Milan hingegen strebt nach einem Platz in den Top 4 und steht momentan auf Platz 8. Die Buchmacher sehen die Rossoneri als klaren Favoriten in der Empoli AC Milan Prognose. Sebastiano Esposito führt die Torschützenliste von Empoli an, während Tijjani Reijnders für die Mailänder die meisten Tore erzielt hat.