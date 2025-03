England - Albanien Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2025

SPORT1 Betting 20.03.2025 • 11:00 Uhr England - Albanien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM-Quali Wette | Wie souverän erledigen die Three Lions ihre Pflichtaufgabe?

Unser England - Albanien Sportwetten Tipp zum WM-Quali Spiel am 21.03.2025 lautet: Die Engländer wollen mit einer überzeugenden Leistung und einem klaren Sieg in die Ära unter Trainer Thomas Tuchel starten. Das dürfte im Wett Tipp heute gegen die Albaner auch glücken.

Mit großer Spannung wird in der Fußball-Welt das Debüt von Thomas Tuchel als Teamchef der englischen Nationalmannschaft erwartet. Am Freitag steht der deutsche Coach erstmals bei den Three Lions an der Seitenlinie. Auf dem Programm steht ein Heimspiel im Rahmen der Qualifikation für die WM 2026 gegen Albanien.

Bei unserer England Albanien Prognose spricht natürlich nicht nur aus Quoten-Sicht viel für einen erfolgreichen Einstand des ehemaligen Bayern-Trainers. Also entscheiden auch wir uns mit einer Quote von 2,40 bei Betano für den England Albanien Wett Tipp heute „Sieg England HC -2″.

Darum tippen wir bei England vs Albanien auf „Sieg England HC -2″:

Albanien hat alle 6 Spiele gegen England verloren

Zu Gast bei den Three Lions haben die „Kuqezinjtë“ im Schnitt 4 Gegentore kassiert

Die Rot-Schwarzen konnten nur 2 der jüngsten 9 Länderspiele für sich entscheiden

England vs Albanien Quoten Analyse:

Die England vs Albanien Quoten fallen wenig überraschend sehr deutlich aus. Die Qualität, der Heimvorteil und der direkte Vergleich sprechen für die Hausherren. Allerdings klettern die Quoten für einen Heimsieg so auch nur auf einen Höchstwert von 1,17.

Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den besten Wettanbietern , die wir auch im März 2025 wieder für euch aufgelistet haben, für einen Erfolg der Gäste extrem hohe England gegen Albanien Wettquoten zwischen 15,0 und 21,0.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

England vs Albanien Prognose: Wie viel Gas geben die Three Lions unter Tuchel?

Die englische Nationalmannschaft konnte den Unfall aus der Nations-League-Saison 2022/23, als man in die Liga B absteigen musste, unmittelbar wieder reparieren. Mit 15 Punkten aus sechs Spielen und 16:3 Toren glückte die Rückkehr in die Liga A. Es ging aber deutlich enger zu, als man erwarten konnte. Vor allem die Griechen waren ein hartnäckiger Gegner, der im Oktober 2024 sogar einen 2:1-Sieg im Wembley feiern konnte. Die Revanche, die gleichbedeutend mit dem Gruppensieg war, glückte dann im Rückspiel in Athen mit einem 3:0-Erfolg.

Nun will das „Mutterland des Fußballs“ mehr. Unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel soll es endlich mit dem zweiten Weltmeistertitel, dem ersten nach 1966, klappen. Der neue Coach hat sich sehr akribisch auf seine Stelle vorbereitet und hat im Vorfeld mit unzähligen Profis gesprochen. Tuchel übernimmt eine in den vergangenen Jahren erfolgreiche Mannschaft, wie der 4. Platz bei der WM 2018 und zwei zweite Plätze bei den letzten beiden Europameisterschaften zeigen. Viele Fans waren aber mit dem unattraktiven Stil unter Vorgänger Gareth Southgate einfach unzufrieden.

Im Januar 2023 wurde der Brasilianer Sylvinho als neuer Nationaltrainer von Albanien verpflichtet. Der Coach sollte die „Kuqezinjtë“ zur EM-Endrunde 2024 führen. Tatsächlich konnte die Auswahl die Qualifikations-Gruppe E vor Tschechien und Polen gewinnen. Bei der Europameisterschaft wurden die Rot-Schwarzen dann allerdings in die „Todesgruppe“ B gelost und hatten gegen Spanien, Italien und Kroatien keine Chance. So reichte es nur für einen Punkt beim 2:2 gegen Kroatien.

Nun hofft das kleine Land nach zwei Europameisterschaften auf seine erste WM-Teilnahme. In der Nations League lief es für die Albaner dagegen gar nicht gut. In der Gruppe B1 schafften es die Männer vom Balkan hinter Tschechien, der Ukraine und Georgien mit sieben Punkten (2S, 1U, 3N, 4:6 Tore) nur auf den letzten Platz und mussten so den Abstieg in die Liga C hinnehmen. In den vergangenen neun Länderspielen reichte es lediglich für zwei Siege (2U, 5N). Diese Bilanz macht den Gästen für den England Albanien Tipp auch keine große Hoffnung.

England - Albanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 5:0 Irland (H), 3:0 Griechenland (A), 3:1 Finnland (A), 1:2 Griechenland (H), 2:0 Finnland (H)

Letzte 5 Spiele Albanien: 1:2 Ukraine (H), 0:0 Tschechien (H), 1:0 Georgien (A), 0:2 Tschechien (A), 0:1 Georgien (H)

Letzte 5 Spiele England vs Albanien: 5:0 (H), 2:0 (A), 2:0 (H), 3:1 (A), 5:0 (H)

Es gibt wenig Bilanzen im Fußball, die eindeutiger sind als jene zwischen England und Albanien. Beide Mannschaften standen sich sechs Mal auf dem Rasen gegenüber. Die Three Lions entschieden alle sechs Vergleiche für sich.

Dabei fällt auch das Torverhältnis mit 19:1 sehr deutlich für die Briten aus. In England erzielten die Albaner in drei Gastspielen noch kein Tor, bei zwölf Gegentreffern. So weist der direkte Vergleich auch unserer England Albanien Prognose den Weg.

Das Duell der beiden Nationen am Freitag in Wembley liefert uns natürlich noch weitere England Albanien Tipps. So haben die Albaner wie schon erwähnt zu Gast in England noch kein Tor erzielt.

Das führt uns zur England Albanien Wette „Sieg England zu Null“. Dafür bekommt ihr in der ODDSET App , die kostenlos im Apple App Store und im Google Playstore erhältlich ist, eine Quote von 1,55.

So seht ihr England - Albanien im TV oder Stream:

21. März 2025, 21 Uhr, Wembley Stadium, London

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN zeigt im deutschsprachigen Raum einen Großteil der WM-Quali-Partien exklusiv. Nur die Partien der Nationalmannschaften von Deutschland, Österreich und der Schweiz werden in dem jeweiligen Land im Free-TV übertragen.

So ist das Duell zwischen England und Albanien auch bei diesem Streaming-Anbieter zu sehen. Der Ball rollt im Wembley Stadion von London am Freitag ab 20:45 Uhr.

England vs Albanien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf England: Pickford - Walker, Guehi, Colwill, Lewis-Skelly - Rice, Henderson - Foden, Bellingham, Rashford - Kane

Ersatzbank England: Ramsdale, D. Henderson, James, Konsa, Livramento, Burn, Quansah, Eze, Jones, Gibbs-White, Rogers, Bowen, Gordon, Solanke

Startelf Albanien: Strakosha - Balliu, Ismaijli, Ajeti, Aliji - Laci, Ramadani, Asllani - Asani, Broja, Uzuni

Ersatzbank Albanien: Kastrati, Sherri, Hadroj, Gjimshiti, Mihaj, Kumbula, Bajrami, Pajaziti, Berisha, Shehu, Hoxha, Brruti, Manaj, Muci

Die Gäste müssen mit einigen Ausfällen klarkommen, die sich auch negativ auf die England Albanien Prognose auswirken. So kann Coach Sylvinho nicht auf Profis wie Mario Mitaj (Al-Ittihad), Elseid Hysaj (Lazio), Keidi Bare (Real Zaragoza), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Taulant Seferi (Bodrum) und Anis Mehmeti (Bristol City) zurückgreifen.

Thomas Tuchel konnte verletzungsbedingt Spieler wie Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez (beide Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Lewis Hall (Newcastle), Kobbie Mainoo (Man United), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal) und John Stones (Man City) nicht in den Kader einberufen.

Unser England - Albanien Tipp: Sieg England HC -2

Die Mission von Thomas Tuchel in erster Linie ist klar: Unter dem neuen Coach sollen die Three Lions wieder mutig, spielfreudig und offensiv auftreten. Die Zeiten eines langsamen Fußballs mit wenig Intensität wie unter Southgate sollen der Geschichte angehören.

Zum Auftakt ist Albanien ein gleichermaßen schlag- wie undankbarer Gegner, denn ein Patzer ist verboten. Alle erwarten auf dem heiligen Rasen von Wembley einen klaren Sieg.

Da die Rot-Schwarzen vom Balkan zu den Lieblingsgegnern der Engländer gehören und aktuell auch nicht in Bestform und Bestbesetzung sind, wäre alles andere als ein deutlicher Erfolg der Hausherren auch unserer Meinung nach eine Überraschung.