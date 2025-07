England - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 22.07.2025

SPORT1 Betting 21.07.2025 • 12:00 Uhr England - Italien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Frauen EM 2025 Wette | Ändert Sarina Wiegmann ihre Startelf?

Unser England - Italien Sportwetten Tipp zum Frauen EM 2025 Halbfinale am 22.07.2025 lautet: Ein energisches Team aus Italien zwingt die Titelverteidigerinnen im Wett Tipp heute zu einer ausgeglichenen Auseinandersetzung.

Endorphine fluteten nach einem dramatischen Sieg im Elfmeterschießen die Blutbahnen der englischen Spielerinnen. Die Titelverteidigerinnen haben nun ein kurzes Zeitfenster, um sich auf das Halbfinale vorzubereiten. In unserer England Italien Prognose geben wir euch eine Vorschau zu den wichtigsten Themen rund um diese Begegnung.

Aus den Kreisen der besten Wettanbieter ist die Favoritinnenrolle der englischen Auswahl gegen Le Azzurre von den jüngsten Ereignissen unberührt geblieben. Wir bauen in unserem England Italien Wett Tipp heute dennoch einen kleinen Puffer ein und spielen “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”. Interwetten legt euch die Quote von 1,80 bereit.

Darum tippen wir bei England vs Italien auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

England erzielte im Turnier durchschnittlich 3,3 Tore pro Spiel (3.).

Italien freute sich in jedem Spiel über mindestens einen Treffer.

England ist seit 5 direkten Duellen gegen Italien ungeschlagen (4S, 1U).

England vs Italien Quoten Analyse:

Die EM 2025 ist aus englischer Sicht bereits von großen Emotionen begleitet worden. Die Auftaktniederlage (1:2 vs. Frankreich) küsste die Titelverteidigerinnen offensichtlich wach und veranlasste sie zu zwei grandiosen Erfolgen in Serie. Ein unruhiger Auftakt in die K.O.-Phase (3:2 n.E. vs. Schweden) lässt uns die England Italien Wettquoten mit Vorsicht genießen.

Ein erneut wechselhafter Auftritt der Lionesses ist nicht ausgeschlossen, weshalb wir die England Italien Quoten vorrangig mit einer risikofreien Wette ohne Einzahlung anfassen würden. Die Siegquoten der Titelverteidigerinnen fallen so niedrig aus (1,50), dass wir im England vs. Italien Tipp in Richtung einer Kombiwette ausweichen.

England vs Italien Prognose: Kritische Anfangsphasen

“Never change a winning team” scheint ein Motto zu sein, das auch Sarina Wiegmann bekannt ist. Die Trainerin der englischen Frauen-Nationalmannschaft schickte gegen Schweden nach zwei Siegen in Serie zum dritten Mal in Folge dieselbe Anfangsformation auf den Platz.

Ihr Plan ging schief und die Lionesses gerieten binnen 25 Minuten mit 0:2 in Rückstand. Die Titelverteidigerinnen erlaubten sich nicht zum ersten Mal bei dieser EM 2025 einen Fehlstart. Bisher kassierten die Frauen von der britischen Insel vier ihrer fünf Gegentreffer im ersten Spielabschnitt. Ein frühes Gegentor ist in der England gegen Italien Prognose denkbar.

Vor allem die Schwierigkeiten von Jessica Carter kamen bei den Gegentoren zum Vorschein. Die gewiefte Wiegmann reagierte clever, ließ ihre Innenverteidigerinnen die Seiten tauschen und brachte somit Struktur zurück in das Aufbauspiel. Einer von vielen taktischen Kniffen, mit denen die 55-Jährige in diesem Turnier gepunktet hat.

Dem Defensivgerüst der Lionesses fehlt es in diesem Turnier, sowie in unserem England - Italien Tipp an Stabilität. Drei der bisherigen vier englischen Auftritte bei dieser EM 2025 endeten mit Toren auf beiden Seiten.

England - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 3:2 n.E. Schweden (A), 6:1 Wales (H), 4:0 Niederlande (H), 1:2 Frankreich (A), 7:0 Jamaika (H).

Letzte 5 Spiele Italien: 2:1 Norwegen (A), 1:3 Spanien (H), 1:1 Portugal (A), 1:0 Belgien (A), 4:1 Wales (A).

Letzte 5 Spiele England vs. Italien: 5:1 (H), 2:1 (H), 1:1 (H), 2:0 (H), 4:2 (H).

Das größte Plus gegenüber den Kontrahentinnen aus Italien haben die Titelverteidigerinnen in der Tiefe, vor allem für die offensiven Positionen. Nicht umsonst haben die Lionesses im Schnitt 3,3 Tore pro Spiel erzielt (3.).

Zusätzlich haben sich die Wiegmann-Spielerinnen in vier EM-Spielen 11,8 erwartbare Tore herausgespielt - einer der besten Werte im gesamten Turnier. Le Azzurre kann mit diesen Zahlen nicht mithalten.

An Spannung fehlt es der England vs. Italien Prognose deswegen aber nicht. Die Mannschaft von Andrea Soncin hat zum ersten Mal in diesem Jahrhundert und seit 1997 das Halbfinale bei einer Frauen-Europameisterschaft erreicht.

Le Azzurre erzielte in allen vier Paarungen mindestens einen Treffer und das vollkommen zu Recht. Ihre herausgespielten Torchancen erreichten ebenso in jeder Begegnungen einen Wert von mehr als einem erwartbaren Treffer.

Cristiana Girelli spielte im Viertelfinale gegen Norwegen (2:1) all ihre Erfahrung aus und entpuppte sich als Heldin der Begegnung. Die 35-Jährige erzielte beide Treffer gegen die Skandinavierinnen (insgesamt 3 Turnier-Tore) und löste sich beim Last-Minute-Tor grandios im Rücken ihrer Gegenspielerin. Auf die Kapitänin muss die englische Verteidigung ein besonderes Auge legen.

So seht ihr England - Italien im TV oder Stream:

22. Juli 2025, 21 Uhr, Stade de Geneve, Genf

Übertragung TV: ZDF/ARD

Übertragung Stream: ZDF/ARD

Im Vergleich der erwartbaren Gegentore liegen die Lionesses (5,4 xGA) und die Soncin-Spielerinnen (5,1 xGA) nahezu gleichauf. Als positives Zeichen für den England gegen Italien Tipp verweisen wir auf die letzten drei Partien der Italienerinnen, in denen stets beide Mannschaften getroffen haben.

Darüber hinaus entdeckt ihr in den Resultaten der vorangegangenen Aufeinandertreffen eine erfreuliche Tendenz. Die Titelverteidigerinnen sind seit fünf direkten Duellen ungeschlagen (4S, 1U). Zusätzlich haben in den letzten drei Vergleichen beide Teams mindestens einen Treffer erzielt.

England vs Italien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf England: Hampton - Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood - Walsh, Toone, Stanway - James, Russo, Hemp

Ersatzbank England: Keating, Moorhouse, Le Tissier, Carter, Charles, Wubben-Moy Clinton, Kelly, Park, Agyemang, Mead, Beever-Jones

Startelf Italien: Giuliano - Oliviero, Salvai, Linari, di Guglielmo - Giugliano - Cantore, Caruso, Severini, Bonansea - Girelli

Ersatzbank Italien: Baldi, Durante, Boattin, Piga, Bergamaschi, Goldono, Schatzer, Serturini, Lenzini, Cambiaghi, Greggi, Piemonte

Beide Auswahlmannschaften haben in ihrem Viertelfinale mindestens 1,85 erwartbare Tore erzielt und damit ihre Torgefahr unterstrichen. Die Italienerinnen erzielten erstmals in diesem Turnier mehr als einen Treffer in einer Partie.

Der Kader der Lionesses ist wesentlich breiter aufgestellt. Die Frage ist nur, wann Sarina Wiegmann ihren Spielerinnen von der Bank das Signal zum Wechsel erteilt und diesen Vorteil einsetzt. In der Regel wartet die 55-Jährige mit Veränderungen lange ab und tauscht selten vor der Stundenmarke.

Unser England - Italien Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Das Niveau der englischen Nationalmannschaft ist speziell in der Breite deutlich höher als im italienischen Team. Dennoch haben Le Azzurre in ihren bisherigen Auftritten bewiesen, dass selbst die großen Gegner nicht ohne Gegentreffer vom Feld gehen.