England - Lettland Tipp, Prognose & Quoten | 24.03.2025

SPORT1 Betting 23.03.2025 • 10:27 Uhr England - Lettland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Wette | Feiern die Three Lions den nächsten Pflichtsieg?

Unser England - Lettland Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 24.03.2025 lautet: Der Auftakt unter Thomas Tuchel verlief für die Engländer überraschend ruhig. Im Wett Tipp heute gegen die Letten rechnen wir aber mit einem größeren Offensiv-Feuerwerk.

Mit einem souveränen 2:0-Pflichtsieg gegen Albanien ist die englische Nationalmannschaft in die Ära unter Trainer Thomas Tuchel gestartet. Damit haben die Three Lions auch den ersten Schritt auf dem Weg zur WM 2026 gemacht. Schon am Montagabend wartet auf die Briten in der Gruppe K der WM Quali die nächste Pflichtaufgabe.

Mit Lettland ist ein weiterer Außenseiter zu Gast im Wembley Stadion von London. Die Quoten der England Lettland Prognose sprechen wenig überraschend eine deutliche Sprache. Wir kommen zum selben Ergebnis und setzen mit einer Quote von 1,60 bei AdmiralBet auf den England Lettland Wett Tipp heute “Sieg England & Über 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei England vs Lettland auf “Sieg England & Über 3,5 Tore”:

England kassierte in den letzten 14 Länderspielen lediglich 2 Niederlagen (10S, 2U)

Lettland ist in der NL-Saison 2024/25 wieder in die niedrigste Liga abgestiegen

Die Letten haben nur eine der vergangenen 12 Partien gewonnen - gegen Andorra

England vs Lettland Quoten Analyse:

Schon am Freitag im Heimspiel gegen Albanien waren die Briten die überdeutlichen Favoriten, doch bei den England vs Lettland Quoten der besten Wettanbieter fällt der Unterschied dieses Mal noch viel deutlicher aus.

Für einen Heimsieg erreichen die Quoten gerade mal einen mickrigen Höchstwert von 1,04. Auf der Gegenseite klettern die England gegen Lettland Wettquoten für einen Dreier der Gäste auf einen extremen Spitzenwert von 67,0, den es aktuell bei Bwin gibt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

England vs Lettland Prognose: Geben die Three Lions nun etwas mehr Gas?

In seinem ersten Spiel als englischer Nationaltrainer verhalf Thomas Tuchel den Profis Dan Burn (Newcastle) und Myles Lewis-Skelly (Arsenal) zum Länderspiel-Debüt. Zudem setzte der deutsche Coach auf Rückkehrer Marcus Rashford (Aston Villa) in der Startelf. Gegen einen tiefstehenden Gegner taten sich die Hausherren aber lange Zeit schwer, zu Torchancen zu kommen. Die Zahlen sprachen am Ende mit 74 Prozent Ballbesitz, 12:3 Gesamtschüssen und 1,58 xG (bei 0,06 xG für Albanien) aber klar für die Three Lions. Schließlich sprang auch ein souveräner und nie gefährdeter 2:0-Sieg heraus.

Die Leistung war jedoch nicht überragend und konnte auch noch keine Aufbruchsstimmung erzeugen. Dafür fehlte es an der nötigen Durchschlagskraft. Stattdessen fühlte es sich wie jeder andere Heimsieg in der Quali der letzten acht Jahre unter Vorgänger Gareth Southgate an. Sicherlich konnten Tuchel und die Mannschaft nicht mal eine Woche gemeinsam trainieren, deshalb wird das “Projekt” Tuchel in England noch Zeit brauchen und wird vor allem bei der WM 2026 auf dem Prüfstand stehen. Die Teilnahme an der Endrunde 2026 ist nur eine Pflichtaufgabe. Immerhin holten die Three Lions den zehnten Sieg aus den vergangenen 14 Länderspielen (2U, 2N).

Den größten Erfolg der Verbandsgeschichte erzielte Lettland mit der Qualifikation für die Europameisterschaft 2004. Bei der Endrunde in Portugal reichte am Ende in einer Gruppe mit Tschechien, den Niederlanden und Deutschland ein Punkt bei einem Torverhältnis von 1:5 lediglich für den letzten Platz. Den einzigen Zähler holten die “11 vilki” ausgerechnet mit einem 0:0 gegen die DFB-Elf. Danach ging es mit der Auswahl des baltischen Landes aber wieder steil bergab. Ein kleines Erfolgserlebnis war der Aufstieg in die Liga C in der Nations-League-Saison 2022/23.

Der Aufenthalt in der dritthöchsten Liga war aber nicht von langer Dauer. In der laufenden NL-Saison sammelten die Letten in der Gruppe C4 gegen Nordmazedonien, Armenien und die Färöer in sechs Partien gerade mal vier Punkte und mussten den direkten Wiederabstieg in die Liga D hinnehmen. Dafür glückte der Start in die WM-Quali am Freitag. Bei der Auswahl von Andorra, der Nummer 153 der Weltrangliste, reichte es zu einem knappen 1:0-Erfolg. Zudem verdienen fast alle Profis im aktuellen Kader ihr Geld in der heimischen Liga. Diese Fakten unterstützen unseren England Lettland Tipp.

England - Lettland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 2:0 Albanien (H), 5:0 Irland (H), 3:0 Griechenland (A), 3:1 Finnland (A), 1:2 Griechenland (H)

Letzte 5 Spiele Lettland: 1:0 Andorra (A), 1:2 Armenien (H), 0:1 Mazedonien (A), 1:1 Färöer (A), 0:3 Mazedonien (H)

Letzte Spiele England vs Lettland: -

Der direkte Vergleich liefert uns keine Informationen für die England vs Lettland Prognose, denn beide Nationen treffen am Montag erstmals aufeinander. Schon die beiden Platzierungen in der FIFA-Weltrangliste machen den großen Unterschied deutlich.

Während die Three Lions in diesem Ranking auf Platz 4 zu finden sind, belegen die Letten hier gerade mal den 140. Rang. Nur sieben UEFA-Nationen stehen in der Weltrangliste noch schlechter da.

Bei solchen Qualitätsunterschieden bietet sich natürlich eine Handicap-Wette an. Für den England Lettland Tipp “Sieg England HC -3” gibt es bei Betano eine Quote von 2,00. Ganz entspannt spielt ihr die Wette in Verbindung mit dem aktuellen Betano Promo Code .

Hier warten eine 20€-Gratiswette ohne Einzahlung nach Kontoverifizierung sowie ein 100%-Bonus bis zu 80€ auf die erste Einzahlung auf die Neu- und Bestandskunden des Wettanbieters.

So seht ihr England - Lettland im TV oder Stream:

24. März 2025, 20:45 Uhr, Wembley Stadium, London

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Spiele im Rahmen der WM-Quali für die FIFA-WM 2026 seht ihr live und exklusiv bei DAZN. Die einzige Ausnahme bilden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen. So zeigt der Streaming-Anbieter auch das Duell zwischen England und Lettland.

Der Anpfiff im Wembley Stadion von London erfolgt am Montag um 20:45 Uhr.

England vs Lettland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf England: Pickford - Walker, Konsa, Burn, Lewis-Skelly - C. Jones, Rice, Foden, Bellingham, Rashford - Kane

Ersatzbank England: D. Henderson, Trafford (Tor), Colwill, Guehi, Livramento, Eze, Solanke, Gordon, Rogers, Bowen, Henderson, James

Startelf Lettland: Zviedris - Balodis, Cernomordijs, Jurkovskis - Savalnieks, Melniks, Saveljevs, Ciganiks, Zelenkovs, J. Ikaunieks - Gutkovskis

Ersatzbank Lettland: Matrevics, Ozols (Tor), Isajevs, Sliede, Tonisevs, Daskevics, Vapne, Sits, Krollis, Jaunzems, Jagodinskis

FA-Coach Thomas Tuchel muss in der aktuellen Länderspiel-Phase auf Spieler wie Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez (beide Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Lewis Hall (Newcastle), Kobbie Mainoo (Man United), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal) und John Stones (Man City) verzichten.

Das kann vor allem in der Offensive schon Auswirkungen auf die England gegen Lettland Prognose haben.

Unser England - Lettland Tipp: Sieg England & Über 3,5 Tore

In diesem Duell treffen natürlich Welten aufeinander. Die Letten dürften noch mal ein einfacherer Gegner sein als Albanien, das ja immerhin an der EM 2024 in Deutschland teilgenommen hat.

Der Erfolg im ersten Spiel unter Thomas Tuchel fiel überraschend nüchtern aus. Wir rechnen damit, dass die Three Lions gegen einen schwächeren Gegner und im zweiten Spiel unter dem neuen Coach nun aber noch mehr Gas geben können.