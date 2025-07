England - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 27.07.2025

Bei der Frauen Europameisterschaft 2025 in der Schweiz kommt es zur Wiederauflage des WM-Finals von 2023. Damals bezwang Spanien England mit 1:0. Wer sichert sich nun die europäische Krone? Die spanischen Frauen könnten nach der Weltmeisterschaft und dem Triumph in der Nations League den dritten Titel in Serie gewinnen.

Darum tippen wir bei England vs Spanien auf “Sieg England HC +2 & Unter 3,5 Tore”:

England vs Spanien Quoten Analyse:

England vs Spanien Prognose: Baut Wiegmann ihre Endspiel-Bilanz aus?

Titelverteidiger England war mit einer Niederlage gegen Frankreich (1:2) die EM 2025 gestartet. Dann folgten hohe Siege gegen die Niederlande (4:0) und Wales (6:1). In der K.o.-Runde musste die Truppe von Trainerin Sarina Wiegman jeweils in die Verlängerung, gegen Schweden sogar ins Elfmeterschießen. Im Duell mit der “Blagult” im Viertelfinale lag die FA-Auswahl bis zur 79. Minute sogar mit 0:2 zurück. Und auch gegen Italien retteten sich die Löwinnen erst spät. Michelle Agyemang markierte als Joker erst in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer (90.+6).

In der Gruppenphase der EM 2025 hatte “La Roja” mit drei Siegen und insgesamt 14 Toren furios losgelegt. In der K.o.-Phase tat sich die Offensive von Spanien gegen die Schweiz und Deutschland dann mit nur noch drei Treffern in zwei Partien jedoch deutlich schwerer. In beiden Partien legte der Weltmeister kein großartiges Spiel aufs Parkett, fand am Ende aber immer einen Weg zum Sieg. Gegen die DFB-Auswahl mussten die Roten sogar in die Verlängerung. Dort sorgte ein Tor der zweimaligen Weltfußballerin Aitana Bonmati in der 113. Minute für die Entscheidung.