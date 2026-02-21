Erzgebirge Aue vs Energie Cottbus Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 3. Liga am 22.02.2026

SPORT1 Betting 21.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Erzgebirge Aue vs Energie Cottbus Prognosen von unseren Wett-Experten für das 3. Liga-Duell am 22.02.2026.

Am Sonntag empfängt der FC Erzgebirge Aue im Rahmen des 25. Spieltags der 3. Liga Energie Cottbus. Die Gäste stehen an der Spitze der Tabelle, allerdings ist der Vorsprung zuletzt geschmolzen, da die Lausitzer zuletzt zweimal in Folge nicht gewinnen konnten. Im bevorstehenden Ostderby will der Ligaprimus nun wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.

Die Gastgeber brauchen aber ihrerseits Punkte, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu halten. In den letzten direkten Duellen hatte allerdings Energie die Nase vorn und wir sehen die Cottbuser auch im kommenden Aufeinandertreffen in der Favoritenrolle.

Wir gehen davon aus, dass die Gäste die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten und entscheiden uns daher für den Erzgebirge Aue Energie Cottbus Wett Tipp heute “Sieg Cottbus”. Hierfür gibt es bei Interwetten eine Quote von 2,20!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Auch im zweiten Spiel unter Neu-Trainer Christoph Dabrowski blieb der FC Erzgebirge Aue ungeschlagen. Wie schon bei seinem Debüt im Heimspiel gegen Saarbrücken (0:0) blieb seine Mannschaft aber auch im zweiten Match unter seiner Leitung ohne Sieg. Bei Viktoria Köln gab es am vergangenen Spieltag ein 2:2. Aufgrund der Tatsache, dass die Sachsen bis zur 61. Minute mit 0:2 zurücklagen, darf man aber sicherlich von einem gewonnenen und vor allem moralisch wichtigen Punkt sprechen. Dieser hilft den Veilchen in der Tabelle aber nur bedingt weiter. Nach wie vor stehen die Erzgebirgler auf dem ersten Abstiegsplatz 17. Der Abstand auf das rettende Ufer hat sich durch den Sieg Saarbrückens auf drei Punkte vergrößert.

Den letzten Dreier feierte Aue im letzten Spiel des Kalenderjahres 2025, als man zu Hause Schweinfurt mit 4:0 bezwingen konnte. Das Jahr 2026 startete der Klub dann mit drei Pleiten in Serie, auf die zuletzt die beiden erwähnten Remis folgten. Der Sieg gegen Schweinfurt war dabei der einzige in den letzten elf Ligaspielen der Sachsen (6U, 4N). Es war auch gleichzeitig der einzige Erfolg in den letzten fünf Heimspielen (3U, 1N). In drei ihrer letzten fünf Heimpartien schossen die Veilchen noch nicht einmal ein Tor. In den beiden bisherigen Heimbegegnungen in 2026 blieben sie gänzlich ohne eigenen Treffer. Mit insgesamt 27 erzielten Toren stellen sie ligaweit die zweitschwächste Offensive. Immerhin: 17 und damit über 70 % ihrer Punkte holten sie im heimischen Stadion.

Wie der Gegner, so kam auch Energie Cottbus in den letzten beiden Drittligaspielen jeweils nicht über ein Remis hinaus. Auf die Nullnummer in Ingolstadt folgte am vergangenen Wochenende ein 1:1 im Heimspiel gegen Mannheim. Der Vorsprung des Spitzenreiters auf Rang 2 ist auf nur noch einen Zähler geschmolzen und selbst die Teams auf den Plätzen 3 bis 5 haben nur noch zwei Punkte weniger als die Lausitzer. Diese blieben durch das Remis gegen die Waldhöfer immerhin auch im sechsten Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Mit vier endete der Großteil dieser letzten vier Partien allerdings remis (2S). Weiter zurückblickend haben die Cottbuser nur eine ihrer letzten zehn Begegnungen in der 3. Liga verloren (5S, 4U).

Während Energie mit einer 8-4-1-Bilanz und 32:20 Toren auch das beste Heimteam ist, steht der Klub in der Auswärtstabelle nur auf Rang 7. Mit fünf Siegen und zwei Unentschieden bei insgesamt vier Niederlagen ist die Auswärtsbilanz leicht positiv, während das Torverhältnis mit 17:17 ausgeglichen ist. Positiv ist auch die Bilanz der Gäste aus den letzten direkten Duellen. Cottbus hat nicht nur das Hinspiel in dieser Saison zu Hause mit 2:1 für sich entschieden. Der aktuelle Tabellenführer hat auch beide Duelle in der vergangenen Spielzeit gewonnen. Auf einen 3:1-Erfolg im Erzgebirge folgte an heimischer Wirkungsstätte ein 1:0. Die letzten Pflichtspielduelle davor datieren aus den Jahren 2016 und früher und haben daher keine echte Relevanz.

Erzgebirge Aue vs Energie Cottbus: Wett Tipps und Prognosen

Für das bevorstehende Ostderby haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Erzgebirge Aue vs Energie Cottbus Prognosen für das Duell am 25. Spieltag der 3. Liga berücksichtigen wir insbesondere die aktuelle Platzierung, die letzten Ergebnisse und auch die vergangenen direkten Duelle.

Sieg Cottbus ( Quote 2,20 bei Interwetten ): Es gastiert der Spitzenreiter beim 17. der Tabelle. Cottbus (45) hat fast doppelt so viele Punkte wie Aue (24). Die Erzgebirgler sind seit fünf Spielen sieglos und holten nur zwei von 15 möglichen Zählern. Energie konnte zwar die letzten beiden Partien nicht gewinnen, muss nun aber dreifach punkten, um an der Spitze zu bleiben. Die letzten drei direkten Vergleiche in dieser und der vergangenen Saison gingen alle an die Lausitzer.

Es gastiert der Spitzenreiter beim 17. der Tabelle. Cottbus (45) hat fast doppelt so viele Punkte wie Aue (24). Die Erzgebirgler sind seit fünf Spielen sieglos und holten nur zwei von 15 möglichen Zählern. Energie konnte zwar die letzten beiden Partien nicht gewinnen, muss nun aber dreifach punkten, um an der Spitze zu bleiben. Die letzten drei direkten Vergleiche in dieser und der vergangenen Saison gingen alle an die Lausitzer. Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore ( Quote 1,63 bei Interwetten ): Mindestens einen Punkt sollten die Gäste hier mitnehmen. Sie haben nur eines ihrer letzten zehn Ligaspiele verloren, während die Gastgeber nur eine ihrer letzten elf Partien in der 3. Liga gewonnen haben. Aue stellt die zweitschwächste Offensive im Ligabetrieb und hat in den beiden Heimspielen im Jahr 2026 noch nicht getroffen. Zudem endeten nur zwei der bislang 24 Ligaspiele der Erzgebirgler in dieser Saison mit mehr als vier Toren.

Mindestens einen Punkt sollten die Gäste hier mitnehmen. Sie haben nur eines ihrer letzten zehn Ligaspiele verloren, während die Gastgeber nur eine ihrer letzten elf Partien in der 3. Liga gewonnen haben. Aue stellt die zweitschwächste Offensive im Ligabetrieb und hat in den beiden Heimspielen im Jahr 2026 noch nicht getroffen. Zudem endeten nur zwei der bislang 24 Ligaspiele der Erzgebirgler in dieser Saison mit mehr als vier Toren. Cottbus Über 1,5 Tore ( Quote 1,85 bei Interwetten ): Mit insgesamt 49 Toren stellt Energie die zweitbeste Offensive in der 3. Liga. Bei 24 absolvierten Partien entspricht das einem Schnitt von etwas mehr als zwei Toren pro Begegnung. Nur einmal an den letzten zehn Spieltagen trafen die Cottbuser nicht in den gegnerischen Kasten. Sollte Aue hier zum Torerfolg kommen wird der Spitzenreiter zudem ohnehin mindestens zwei Treffer für einen Sieg benötigen.

Mit insgesamt 49 Toren stellt Energie die zweitbeste Offensive in der 3. Liga. Bei 24 absolvierten Partien entspricht das einem Schnitt von etwas mehr als zwei Toren pro Begegnung. Nur einmal an den letzten zehn Spieltagen trafen die Cottbuser nicht in den gegnerischen Kasten. Sollte Aue hier zum Torerfolg kommen wird der Spitzenreiter zudem ohnehin mindestens zwei Treffer für einen Sieg benötigen. Mehr Tore in der 2. Halbzeit (Quote 2,05 bei Interwetten): In den Spielen Aues gab es bislang 65 Tore zu bestaunen. Nur 26 und damit genau 40 % dieser Treffer fielen in Durchgang eins. Mit 39 gab es den Großteil der Tore nach dem Seitenwechsel. Bei den Gästen offenbart sich ein ähnliches Bild. In deren Partien gab es bisher 86 Treffer zu sehen. Doch nur 37 und damit circa 43 % aller Tore fielen vor dem Pausentee. Mit 49 Toren gab es über die Hälfte aller Treffer in der 2. Halbzeit.

Beide Teams kamen an den vergangenen beiden Spieltagen jeweils nicht über ein Remis hinaus. Die Form der letzten Wochen und Monate spricht dennoch für die Gäste, die nur eines ihrer letzten zehn Ligaspiele verloren, während die Gastgeber nur eine ihrer letzten elf Partien gewonnen haben.

Auch die letzten drei direkten Duelle gingen allesamt an Energie, das schon bei einem Remis im schlimmsten Fall bis auf Rang 4 zurückfallen könnte. Das werden die Lausitzer zu verhindern versuchen. Wir sind optimistisch, dass sie mit einem Dreier die Tabellenführung behaupten und tippen daher auf “Sieg Cottbus” zu einer Quote von 2,20 bei Interwetten.