Espanyol Barcelona - Atletico Madrid Tipp, Prognose 29.3.

SPORT1 Betting 28.03.2025 • 07:00 Uhr Espanyol Barcelona – Atletico Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Rückt Atletico noch einmal näher an das Top-Duo heran?

Unser Espanyol Barcelona – Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 29.03.2025 lautet: Atletico Madrid ist durch zwei Niederlagen in Folge gegen Barcelona und Getafe zurückgefallen. Im Wett Tipp heute gibt es endlich wieder einen Erfolg zu bejubeln.

Am 29. März 2025 erwartet uns im RCDE Stadium ein spannendes La-Liga-Duell zwischen Espanyol und Atletico Madrid. Während Espanyol mit 28 Punkten knapp über der Abstiegszone steht, kämpfen die Gäste aus Madrid mit 56 Punkten um die Spitze der Tabelle. Den Anschluss an das Top-Duo Barcelona und Real Madrid haben sie aber mit zwei Liga-Niederlagen in Folge ein wenig abreißen lassen, doch diese Mini-Krise sollte in der Espanyol Barcelona Atletico Madrid Prognose ein Ende finden.

Atletico Madrid geht als klarer Favorit ins Spiel, auch wenn sie zuletzt Formschwächen zeigten. Espanyol konnte in den letzten fünf Spielen nur einmal gewinnen. Der Heimvorteil und die Unterstützung der Fans werden wichtig sein, doch die Qualität und Erfahrung von Atletico Madrid könnten den Unterschied ausmachen.

Daher lautet unser Espanyol Barcelona Atletico Madrid Wett Tipp heute: „Sieg Atletico Madrid“ zu einer Quote von 1,52 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Espanyol Barcelona vs Atletico Madrid auf „Sieg Atletico Madrid”:

Atletico Madrid hat eine bessere Tabellenposition und mehr Punkte gesammelt.

Espanyol hat in den letzten 5 Spielen nur einen Sieg errungen.

Atletico Madrid verfügt über mehr Qualität und Erfahrung und will im Espanyol Barcelona vs Atletico Madrid Tipp oben dranbleiben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Espanyol Barcelona vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Nach gründlicher Analyse der aktuellen Form und des bisherigen Saisonverlaufs tendieren wir dazu, auf einen Sieg von Atletico Madrid zu setzen. Die Buchmacher sehen dies ähnlich und bewerten den Auswärtssieg der Rojiblancos mit Espanyol Barcelona Atletico Madrid Quoten von rund 1,52 in den Sportwetten Apps.

Auch bei PayPal Wettanbietern könnt ihr eure Wette auf ein Unentschieden abgeben, dieses wird mit Werten von etwa 4,00 bewertet. Glaubt ihr an den Heimsieg des Außenseiters und die dritte Liga-Niederlage der Madrilenen in Folge plus Champions-League-Out gegen Real Madrid, dann winken euch Espanyol Barcelona vs. Atletico Madrid Wettquoten von 6,50.

Espanyol Barcelona – Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Espanyol Barcelona: 1:2 Mallorca (A), 1:1 Girona (H), 1:0 Alaves (A), 1:1 Bilbao (H), 1:2 Real Sociedad (A).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 2:4 Barcelona (H), 1:0, 2:4 n.E. Real Madrid (H), 1:2 Getafe (A), 1:2 Real Madrid (A), 1:0 Bilbao (H).

Letzte 5 Spiele Espanyol Barcelona vs. Atletico Madrid: 0:0 (A), 3:3 (H), 1:1 (A), 1:2 (A), 1:2 (H).

Unser Espanyol Barcelona – Atletico Madrid Tipp: Sieg Atletico Madrid

Hat Atletico zuletzt mit zwei Liga-Niederlagen in Folge und dem Aus in der Champions League gegen Real alles verspielt? In der Espanyol Barcelona gegen Atletico Madrid Prognose sprechen viele Faktoren trotzdem klar für einen Auswärtssieg der Mannschaft von Diego Simeone.