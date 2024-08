Essen - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 17.08.2024

Unser Essen - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 17.08.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute klingelt es mehrmals im Gehäuse. RB Leipzig ist seit Jahren eine starke Pokal-Mannschaft und sollte trotz schwieriger Vorbereitung einen souveränen Sieg einfahren.

Für die erste Runde im DFB-Pokal stehen die Chancen auf ein Weiterkommen schlecht. Mit RB Leipzig gastiert nicht nur ein Bundesligist an der Hafenstraße, sondern auch eine Mannschaft mit Ambitionen auf den Pokal. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute „Über 3,5 Tore“ und erhalten dafür von Betway eine Quote über 1,90 .

Darum tippen wir bei Essen vs RB Leipzig auf „Über 3,5 Tore“:

Essen vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Das Zweitrunden-Aus in der letzten Spielzeit war für die Roten Bullen eine absolute Ausnahme. Zuvor erreichte RBL in drei aufeinanderfolgenden Jahren das Endspiel und gewann 2022/2023 sogar den DFB-Pokal.

Essen vs RB Leipzig Prognose: Große Ambitionen

In dieses will der Bundesligist in diesem Jahr wieder und im Idealfall den Triumph aus der vorletzten Spielzeit wiederholen. Die erste Runde stellte die Mannschaft von Marco Rose in der jüngeren Vergangenheit nur selten auf die Probe.