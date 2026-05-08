In der 3. Liga darf zwei Spieltage vor dem Ende sogar der Tabellensechste noch auf den Aufstieg hoffen. Das verspricht ein spannendes Finish. Zwei Teams, die sich im Rennen um die Tickets für die Bundesliga befinden, treffen am Samstag direkt aufeinander: Essen (Platz 4) empfängt Verl (Rang 5). Die Buchmacher können sich bei ihrer Essen vs Verl Prognose auf keinen Favoriten einigen.
Essen vs Verl Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 3. Liga am 09.05.2026
So gibt es bei Tipico sowohl für einen Heimsieg als auch für einen Auswärtssieg aktuell eine Quote von 2,50. Die höchsten Essen vs Verl Quoten bekommt ihr mit einer 3,80 für eine Punkteteilung. Für unseren Wett Tipp auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” bietet uns Tipico eine attraktive Quote von 1,50.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Nach zuvor sieben Siegen in Serie durfte man in Essen von der ersten Rückkehr in die 2. Bundesliga seit 20 Jahren träumen. Doch dann musste RWE ziemlich überraschend drei Pleiten in Serie mit insgesamt 5:13 Toren hinnehmen. Besonders bitter war das 1:6 bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag. Trotzdem ist Rot-Weiss immer noch im Aufstiegsrennen. Gerade mal zwei Punkte trennen die Truppe von Coach Uwe Koschinat von Rang 2 und 3.
Nach dem Heimspiel gegen Verl muss man noch beim SSV Ulm ran, der schon als Absteiger feststeht. Grundsätzlich hat Essen in dieser Saison zu viele Gegentore kassiert (64). Lediglich sechs Teams haben aktuell eine schwächere Defensive. Oft konnte die Offensivabteilung das kaschieren. Inzwischen steht das Torverhältnis allerdings nur noch bei +10. Auch hat RWE am meisten Elfmeter verursacht (14). Nach so einem Strafstoß folgte gegen den VfB der “Systemabsturz”. Rot-Weiss stand nach der ersten Saisonhälfte auf Platz 4 (9S, 7U, 3N). Nach 17 Partien der Rückserie findet sich der Verein auf Rang 5 wieder (9S, 3U, 5N).
Auch in Verl wurde in dieser Spielzeit schon vom Aufstieg geträumt. Vor allem nachdem der SCV Platz 2 nach der Hinrunde (9S, 8U, 2N) belegt hatte. In der Rückrunden-Tabelle stehen die Ostwestfalen aber aktuell lediglich auf Rang 7 (8S, 2U, 7N). Am vergangenen Wochenende hatte die Mannschaft von Coach Tobias Strobl immerhin die Pflichtaufgabe gegen den schon feststehenden Absteiger Havelse souverän mit 4:0 erfüllt. Der Rückstand auf Rang 3 beträgt aktuell allerdings fünf Zähler. So hofft der Verein eher auf Platz 4, mit dem man nach sechs Jahren wieder an der ersten Runde des Pokal-Wettbewerbs teilnehmen dürfte.
Sollte Verl diesen Rang in der Liga verpassen, gibt es am 23. Mai im westfälischen Landespokal-Finale gegen den Regionalligisten Sportfreunde Lotte dann noch eine weitere Chance. Der SCV hat nicht nur eine gute Offensive, sondern auch die drittbeste Defensive (47). Auch sind die Ostwestfalen das Team mit dem meisten Ballbesitz (67,1%) in der 3. Liga. An die letzten beiden Gastspiele an der Hafenstraße hat Verl mit einem 3:1 und einem 5:0 gute Erinnerungen. Nach insgesamt 44 Duellen führt der SCV mit 16 Siegen zu 14 Niederlagen die Bilanz gegen Essen knapp an (14U).
Der letzte Sieg von RWE gegen die Ostwestfalen stammt vom September 2016. Danach reichte es in 13 Duellen lediglich für acht Remis (5N). Das Hinspiel in der laufenden Saison endete mit einem torlosen Remis.
Essen vs Verl: Wett Tipps und Prognosen
Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Essen vs Verl Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.
- Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore (Quote 1,50 bei Tipico): Unser Haupttipp rechnet nicht mit “Weißen Westen”, aber dafür mit einigen Treffern. Hier treffen die zwei besten Offensiven der 3. Liga aufeinander: Verl kommt auf 79 Tore und Essen auf 74 Treffer. Auch Buchmacher Tipico ist der gleichen Meinung. Denn für den Tipp “Über 2,5 Tore” hat der Bookie nur eine Quote von 1,35 parat. Und für die Wette “Beide Teams treffen” gibt es bei Tipico auch lediglich eine 1,32. Kombiniert man beide Tipps, klettert die Quote immerhin auf eine 1,50.
- Über 3,5 Tore (Quote 1,85 bei Tipico): Wer auch mit vielen Treffern rechnet und etwas mutiger ist, sollte es mit der Wette “Über 3,5 Tore” versuchen. Dafür bekommt ihr bei Tipico schon eine Quote von 1,85.
- Berkan Taz trifft (Quote 2,30 bei Tipico): Bei den Gästen ist vor allem auf Berkan Taz Verlass. Der Mittelfeldmann steht bei 20 Torvorlagen und 16 Treffern. Kommt am Samstag ein weiteres Tor hinzu, bekommt ihr dafür eine Quote von 2,30.
- Doppelte Chance 1/x (Quote 1,50 bei Tipico): Last but not least wollen wir bei diesem Spitzenspiel auf Augenhöhe doch eine Art Ergebnistipp wagen. Lediglich Duisburg (46) hat mehr Heimpunkte geholt als Essen (37). An der Hafenstraße gab es bisher 37 Punkte (11S, 4U, 3N). Und Verl steht in der Heimtabelle auf Platz 2 (11S, 4U, 3N), auswärts aber nur auf Rang 6 (6S, 6U, 6N). So trauen wir den Gastgebern mindestens einen Punkt zu.
Volle Konzentration auf den 33. Spieltag. Bei Essen finden sämtliche Trainingseinheiten bis zum Heimspiel gegen den SC Verl unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wir rechnen aber nicht damit, dass sich die Abwehr dadurch wirklich stabilisiert. Stattdessen dürfen die beiden besten Offensivreihen der Liga in einem engen Duell auf Augenhöhe nochmal ihr ganzes Können beweisen.
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