Estland - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 11.10.2025

Unser Estland - Italien Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 11.10.2025 lautet: Im Hinspiel zu Hause schoss der viermalige Weltmeister fünf Tore. Bei unserem Wett Tipp heute reicht schon ein Treffer weniger.

Die italienische Nationalmannschaft hechelt in der WM-Qualifikationsgruppe I den Norwegern hinterher und droht, in die Playoffs gehen zu müssen. Noch ist aber nichts entschieden. In unserer Estland Italien Prognose braucht die Squadra Azzurra jedenfalls einen Sieg, um den Druck auf die Wikinger aufrechtzuerhalten.

Ein Dreier ist für die Gäste also Pflicht, allerdings sind die entsprechenden Quoten ziemlich mau. Wir erwarten allerdings auch einige Tore des Favoriten, der im Hinspiel gleich fünfmal netzte. Wir entscheiden uns daher für den Estland Italien Wett Tipp heute “Über 3,5 Tore” mit einer Quote von 2,10 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Estland vs Italien auf “Über 3,5 Tore”:

Im Hinspiel gab es 5 Tore.

In den letzten beiden Qualifikationsspielen der Squadra Azzurra gab es insgesamt 14 Treffer.

In den bisherigen WM-Quali-Spielen Estlands gab es im Schnitt 3,6 Tore, in denen Italiens sogar 4,8 Tore.

Estland vs Italien Quoten Analyse:

Für die besten Sportwetten Anbieter ist die Sache klar: Bei Estland Italien Quoten von höchstens 1,10 für Wetten auf einen Auswärtserfolg, kann es keinen anderen Sieger als die Squadra Azzurra geben. Zum Vergleich: Wer auf die Esten setzt, der erhält aktuell Wettquoten bis 34,0.

Selbst ein Tor des Gastgebers halten die Bookies für unwahrscheinlich. Das wird daran deutlich, dass die Estland Italien Wettquoten für die Option “Beide Teams treffen” in einigen Fällen sogar die Marke von 3,00 erreichen. Bei den letzten Ergebnissen der Esten ist dies allerdings auch nicht allzu verwunderlich.

Estland vs Italien Prognose: Gäste siegen mühelos

In ihrem letzten Länderspiel schafften es die Esten noch nicht einmal, gegen Andorra zu treffen. Im Heimspiel gegen den Pyrenäenstaat gab es eine triste Nullnummer. Es war die dritte Partie in Folge, in der die estnische Nationalmannschaft kein eigenes Tor erzielen konnte.

Zuvor hatte es zu Null-Pleiten in der WM-Qualifikation gegen Norwegen und in Italien gegeben. Gegen die Wikinger, die die Tabelle mit einer makellosen Bilanz aus fünf Siegen in fünf Spielen anführen, gab es zu Hause “nur” eine knappe 0:1-Pleite. Bei insgesamt 23 Toren der Wikinger in den anderen vier Partien, war das doch ein wenig überraschend.

Allerdings hätte die Niederlage bei 2,78 Expected Goals pro Haaland und Co. eigentlich auch höher ausfallen müssen. Am Samstag sollte es jedenfalls die nächste Schlappe geben. Nur eines ihrer letzten neun Länderspiele haben die Esten gewonnen (2U, 6N). Das war ein 3:2 in Moldawien in der laufenden WM-Qualifikation.

Auf heimischem Rasen warten sie seit vier Partien auf einen Sieg. In drei dieser letzten vier Länderspiele im eigenen Land blieben sie zudem ohne eigenes Tor. Es liegt daher nahe, in der Estland Italien Prognose abermals keinen Treffer der Sinisärgid zu erwarten.

Estland - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Estland: 0:0 Andorra (H), 0:5 Italien (A), 0:1 Norwegen (H), 1:3 Israel (H), 3:2 Moldawien (A)

Letzte 5 Spiele Italien: 5:4 Israel (N), 5:0 Estland (H), 2:0 Moldawien (H), 0:3 Norwegen (A), 3:3 Deutschland (A)

Letzte 5 Spiele Estland vs. Italien: 0:5 (A), 0:4 (A), 0:3 (A), 1:2 (H), 1:4 (A)

Dafür sollte es umso mehr Tore für die Gäste geben. Die haben in der letzten Länderspielpause ordentlich genetzt: Drei Tage nach dem 5:0-Sieg im Hinspiel gegen Estland haben sie auch fünf Tore gegen Israel geschossen. Allerdings reichten diese fünf Treffer gerade so für einen knappen 5:4-Erfolg auf neutralem Boden.

Bis zur 86. Minute hatten die Italiener mit 4:2 geführt und sahen wie der sichere Sieger aus. Durch einen Doppelschlag kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang den Israelis der Ausgleich, ehe die Squadra Azzurra in der Nachspielzeit tatsächlich noch einmal zurückschlug und den Siegtreffer erzielte.

Für den viermaligen Weltmeister war das der dritte Quali-Sieg in Folge. Aber: Gestartet war er mit einer klaren 0:3-Schlappe in Norwegen. Seitdem rennt er den Wikingern im Kampf um Platz 1 hinterher. Der Rückstand auf die Spitze beträgt sechs Punkte, allerdings haben die Italiener ein Spiel weniger absolviert.

Da - ein Sieg der Azzurri im Rückspiel gegen Norwegen vorausgesetzt - bei Punktgleichheit aber das Torverhältnis zählt und Haaland und Co. hier bei +21 Toren stehen, während die Italiener auf eine Tordifferenz von nur +5 kommen, sollten sie am Samstag auch in dieser Hinsicht etwas machen. Auch deswegen rechnen wir in unserem Estland Italien Tipp mit einigen Toren.

Der direkte Vergleich zeichnet in der Estland Italien Prognose ein klares Bild: Alle bisherigen acht Duelle hat die Squadra Azzurra bei einem Torverhältnis von 25:2 gewonnen.

Estland vs Italien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Estland: Hein - Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Kristal, Palumets, Kait, Shein, Sinyavskiy; Sappinen

Ersatzbank Estland: Igonen, Vallner, Peetson, Tamm, Hussar, Tur, Jepihhin, Ainsalu, Miller, Poom, Soomets, Saarma

Startelf Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Politano, Tonali, Locatelli, Barella; Kean, Retegui

Ersatzbank Italien: Carnesecchi, Vicario, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Udogie, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Orsolini, Raspadori, Zaccagni

Torreich sollte es dabei unter normalen Umständen in jedem Fall werden.

In den bisherigen fünf Qualifikationsspielen der Esten gab es insgesamt 18 Tore und damit im Schnitt 3,6 Treffer pro Begegnung. In den Partien der Italiener waren es sogar im Schnitt knapp 4,8 Tore pro Match. Aber: Von den insgesamt 19 Toren in den Spielen der Squadra Azzurra gab es fast die Hälfte, nämlich neun, in der letzten Partie gegen Israel.

Unser Estland - Italien Tipp: “Über 3,5 Tore”

Die Italiener haben eigentlich nur noch eine Chance, die Norweger von Platz 1 zu stoßen: Sie müssen ihre restlichen Spiele alle gewinnen und dabei 16 Tore aufholen. Anfangen wollen sie damit am Samstag in Estland.

Das Hinspiel war bereits eine klare Angelegenheit und wenn alles normal läuft, dann sollte die Squadra Azzurra auch das Rückspiel ähnlich hoch gewinnen. Eine Torwette ist in diesem Match für uns jedenfalls die beste Option, allen voran, wenn man bedenkt, dass allein in den letzten beiden Qualifikationsspielen der Italiener insgesamt 14 Tore erzielt wurden.