Everton - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten | 19.04.2025

Everton - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Beißt sich Manchester City an Everton die Zähne aus?

Everton - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Beißt sich Manchester City an Everton die Zähne aus?

Unser Everton - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 19.04.2025 lautet: Everton befindet sich im Niemandsland der Liga. Manchester City braucht Punkte im Rennen um die Champions-League-Teilnahme.

Der Premier-League-Kracher zwischen Everton und Manchester City am 19. April 2025 um 16:00 Uhr im Goodison Park verspricht ein spannendes Duell. Everton, aktueller 13. der Tabelle, kämpft um jeden Punkt, um sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Manchester City, auf Platz fünf, strebt nach einem Champions-League-Platz.

Daher lautet unser Everton Manchester City Wett Tipp heute: “Unter 2,5” zu einer Quote von 1,95 bei AdmiralBet .

Darum tippen wir bei Everton vs Manchester City auf “Unter 2.5 Tore”:

Everton vs Manchester City Quoten Analyse:

Der Heimsieg bringt eine hohe Quote von 3,55 mit sich und ist aufgrund der Tatsache, dass Everton nur einen Sieg in den letzten sieben Spielen feiern konnte, mit Risiko behaftet. Das Remis stellt sich mit einer 3,55 ähnlich riskant dar. Für einen Auswärtssieg winken Everton vs. Manchester City Wettquoten um 1,90. Wenn möglich, sichert euch auch unbedingt einen Sportwetten Bonus.