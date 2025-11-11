SPORT1 Betting 11.11.2025 • 18:00 Uhr FC Bayern - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EuroLeague Basketball Wette | Setzen die Münchner ihre Siegesserie fort?

Unser FC Bayern - Barcelona Sportwetten Tipp zum EuroLeague Basketball Spiel am 12.11.2025 lautet: Der deutsche Meister träumt in dieser Saison vom Final-Four-Turnier im Europapokal. Auf diesem Weg stehen im Wett Tipp heute die Chancen auf einen Sieg im letzten EL-Heimspiel bis kurz vor Weihnachten gar nicht schlecht.

Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München und sein Trainer Gordon Herbert haben sich für diese Saison wieder einiges vorgenommen. Am Mittwoch wollen die Münchner im EuroLeague-Heimspiel gegen den FC Barcelona den sechsten Sieg in Folge feiern. Ein Erfolg gegen die Katalanen wäre für die Bayern auch sehr wichtig.

Denn schon am Freitag steht für München im Europapokal das erste von sieben Auswärtsspielen am Stück an. Die Buchmacher erwarten bei ihrer FC Bayern Barcelona Prognose ein enges Spiel auf Augenhöhe. Uns geht es ähnlich. Am Ende spielen wir mit einer Quote von 1,84 bei Merkur Bets den FC Bayern Barcelona Wett Tipp heute “Sieg Bayern”.

Darum tippen wir bei FC Bayern vs Barcelona auf “Sieg Bayern”:

Die Bayern haben die letzten 5 Spiele alle gewonnen

Barca hat die jüngsten 2 Duelle gegen die Münchner verloren

Die Katalanen stehen in der heimischen Liga lediglich auf Rang 11

FC Bayern vs Barcelona Quoten Analyse:

In der EuroLeague-Tabelle sind die beiden FCBs mit fünf Siegen und vier Niederlagen auf den Plätzen 9 und 10 Nachbarn. Da der Heimvorteil für die Sportwetten Anbieter natürlich auch wichtig ist, gehen die Gastgeber bei den FC Bayern gegen Barcelona Wettquoten mit einem leichten Vorteil auf den Court.

Für einen Heimsieg (inkl. OT) bekommt ihr bei Merkur Bets eine 1,84. Doch für einen Erfolg der Gäste klettern die FC Bayern vs Barcelona Quoten auch gerade mal auf einen Wert von 1,96. Ihr habt noch kein Konto bei dem Anbieter? Dann wartet nach der Merkur Bets Anmeldung der Merkur Bets Bonus auf euch!

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Bayern vs Barcelona Prognose: Was bewirkt der Trainerwechsel bei den Gästen?

Die Bayern waren schwach in die EuroLeague Saison 2025/26 gestartet. Nach sechs Spielen kam der deutsche Meister lediglich auf eine Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlagen. Das reichte für den vorletzten Platz. Nachdem die Mannschaft von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert Ende Oktober bei Alba Berlin (61:67) auch noch die erste Pleite in der laufenden Saison der Basketball-Bundesliga kassiert hatte, war der vorläufige Tiefpunkt erreicht. Die letzten fünf Pflichtspiele haben die Münchner seitdem allesamt gewonnen. In der EuroLeague feierte man Erfolge gegen Real Madrid (90:84), Bologna (86:70) und Paris (86:82).

Mit diesen Erfolgen ist der FCB in der EL-Tabelle auf Platz 10 geklettert, mit dem man für die Play-in-Runde qualifiziert wäre. Der amtierende deutsche Meister träumt immer noch davon, in der EuroLeague erstmalig in die Final Four zu kommen. In der BBL stehen die Bayern weiterhin bei einer Niederlage, sind aber was die Verlustpunkte angeht gleichauf mit Tabellenführer Trier. Ein Erfolgsfaktor für den Aufschwung ist Oscar da Silva. Der Nationalspieler kommt im Europapokal auf ein Net-Rating von +12. Nur vier Prozent aller Spieler stehen hier im Wettbewerb besser da. Zudem hat München auch seit dem Debüt von Ex-NBA-Profi Spencer Dinwiddie kein Spiel mehr verloren.

In der spanischen Liga ist Barcelona mit 17 Titeln immer noch der Rekordmeister. Der letzte Triumph der Katalanen stammt aber aus der Saison 2022/23. Im Sommer 2024 wurde Joan Penarroya als neuer Cheftrainer verpflichtet. Der Coach führte Barca in seiner ersten Spielzeit in die EuroLeague-Playoffs. In der nationalen Spielklasse kam das Aus bereits im Viertelfinale. In dieser Saison sind die Blaugrana in der Heimat ganz schwach gestartet. Eine Bilanz von 2:4 reicht lediglich für einen enttäuschenden elften Tabellenplatz. Dieser schwache Saisonstart wurde Penarroya zum Verhängnis und spielt auch für unseren FC Bayern Barcelona Tipp eine große Rolle.

Nach der jüngsten 78:86-Niederlage gegen Girona wurde der Trainer vor die Tür gesetzt. Als Wunschnachfolger gilt Xavi Pascual, der die Mannschaft bereits von 2008 bis 2016 trainiert und zum Sieg in der EuroLeague 2010 sowie zu vier Meistertiteln geführt hatte. In der EuroLeague stehen die Katalanen mit einer Bilanz von 5:4 besser da. Es gab Siege gegen Panathinaikos (103:96), Valencia (108:102), Tel-Aviv (92:71), Milano (74:72) und Partizan (78:76) sowie Niederlagen gegen Tel Aviv (87:103), Dubai (78:83), Zalgiris (73:88) und Real Madrid (92:101).

FC Bayern - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Bayern: 77:74 Vechta (A), 86:82 Paris (A), 93:81 Heidelberg (H), 86:70 Bologna (H), 90:84 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 78:96 Girona (A), 92:101 Real Madrid (H), 78:81 Murcia (H), 78:76 Partizan (A), 74:72 Milano (H)

Letzte 5 Spiele FC Bayern vs Barcelona: 102:101 (A), 100:78 (H), 79:87 (H), 59:98 (A), 70:72 (A)

Im Basketball gehört der FC Barcelona nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Bayern. Von 21 Duellen seit dem Jahr 2000 konnten die Münchner lediglich sieben für sich entscheiden. Dem gegenüber stehen 14 Niederlagen.

Doch den Fans des amtierenden deutschen Meisters macht bei der FC Bayern Barcelona Prognose eine Sache Hoffnung: Die letzten beiden Vergleiche gingen an die Rot-Weißen aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Im November 2024 siegten die Bayern daheim klar mit 100:78 gegen die Katalanen. Und auch das Rückspiel in Spanien ging denkbar knapp mit 102:101 an die Basketballer aus München.

Erwartet ihr auch ein enges Spiel und wollt euren FC Bayern Barcelona Tipp ein wenig absichern? Dann bietet sich die Wette “Sieg Bayern HC +4,5” an. Dafür bekommt ihr bei Interwetten eine Quote von 1,50.

Unser FC Bayern - Barcelona Tipp: Sieg Bayern

Die Gäste werden am Mittwoch von Interimscoach Oscar Orellana betreut. Dieser Trainerwechsel erschwert unseren FC Bayern Barcelona Tipp. Dennoch sehen wir die Hausherren leicht vorne.

Das hat einerseits mit der Formkurve zu tun. Während die Münchner die letzten fünf Spiele alle gewonnen haben, musste Barca zuletzt drei Pleiten hinnehmen. Zudem waren Spencer Dinwiddie und Oscar da Silva jüngst die Erfolgsgaranten für die Bayern.

Steht da Silva auf dem Feld, hat der deutsche Meister ein Defensivrating von 103,8. Insgesamt kassieren die Männer von Coach Herbert 116,9 Punkte pro 100 Ballbesitze. An da Silvas Wert kommt keine Mannschaft der Liga auch nur ansatzweise heran.