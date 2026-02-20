FC Schalke 04 vs FC Magdeburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 21.02.2026

SPORT1 Betting 20.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen FC Schalke 04 vs FC Magdeburg Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 21.02.2026.

Dem Herbstmeister FC Schalke 04 drohte am vergangenen Wochenende vor dem Gastspiel in Kiel der Absturz auf Rang 5. Doch Königsblau kam mit dem großen Druck klar und konnte mit einem 2:1 bei den Störchen die Tabellenführung zurückerobern. Diesen Rang will S04 nun am 23. Spieltag verteidigen.

Buchmacher Admiralbet sieht die Gastgeber im Samstagabend-Topspiel ebenfalls vorne. Der Unterschied fällt aber nicht so deutlich aus, wie man das vielleicht erwarten könnte. Auch unsere FC Schalke 04 vs FC Magdeburg Prognose sieht ähnlich aus. Für unseren Wett Tipp „Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore“ bietet uns Admiralbet eine attraktive Quote von 1,57.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Schalke legte in Kiel eine souveräne erste Hälfte aufs Parkett. Erstmals standen alle vier neuen Feldspieler, die im Wintertransfenster verpflichtet wurden, in der Startelf. Zur Pause führten die Gäste verdient mit 2:0. Nach einem wackeligen Auftritt in Halbzeit 2 brachte S04 den 2:1-Erfolg über die Zeit. Die Mannschaft von Coach Miron Muslic sucht immer noch nach der Balance zwischen offensiver Kreativität und defensiver Stabilität.

Der Verein aus Gelsenkirchen spielt mit 43 Punkten nach 22 Partien seine beste Zweitligasaison seit 35 Jahren. Königsblau holte schon mehr Punkte als in der gesamten Vorsaison (38) und schon genauso viele wie 2023/24 (43). Eine Grundlage für die gute Platzierung ist die Abwehr. Die Knappen stellen mit 17 Gegentoren die beste Defensive dieser Zweitligasaison.

Allerdings kassierte man in den vergangenen vier Spielen sieben Gegentore, genauso viele wie in den 15 Partien zuvor. Auch in der Veltins-Arena ist S04 stark. Schalke ist seit sieben BL2-Heimspielen unbesiegt (5S, 2U). Die einzige Heimpleite 2025/26 setzte es beim 0-1 gegen Kiel am 5. Spieltag. Lediglich Darmstadt holte in dieser Saison mehr Punkte pro Heimspiel (2.5) als die Knappen (2.3).

Petrik Sander hatte im vergangenen Herbst nach der Entlassung von Markus Fiedler interimsweise das Traineramt beim FCM übernommen und war zum neuen Cheftrainer befördert worden. Doch bisher konnte der 64-Jährige den Verein nicht wirklich nach oben führen. Nach dem 3:0-Erfolg am 18. Spieltag in Braunschweig, dem vierten Pflichtspielerfolg in Serie, war in Magdeburg eine gewisse Euphorie ausgebrochen.

Doch an den letzten vier Spieltagen kassierten die Bördestädter drei Pleiten. Die Ausnahme war das 5:4 beim Schlusslicht Fürth. Beim 0:2 daheim gegen Bielefeld hatte der FCM wieder große Probleme gegen den ruhenden Ball. Zudem schaffte man lediglich zwei Abschlüsse auf den gegnerischen Kasten. Mit sieben Punkten aus elf Heimspielen bleibt Magdeburg das schwächste Heimteam. In der Fremde konnte man immerhin zuletzt vier Siege in Serie feiern.

In dieser Saison hat nur Düsseldorf eine schwächere Chancenverwertung (7%) als der FCM (8%). Bei den xG steht Magdeburg mit 39,9 eigentlich auf Rang 3. Aber kein Team im Unterhaus unterbietet seine erwarteten Tore aktuell so sehr wie der FCM (-8,9). Nach acht Duellen liegt der FCM in der Bilanz gegen S04 mit vier Siegen zu drei Niederlagen (1U) knapp vorne. Das Hinspiel in der MDCC-Arena ging mit 2:0 an Königsblau.

FC Schalke 04 vs FC Magdeburg: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere FC Schalke 04 vs FC Magdeburg Prognosen berücksichtigen vor allem den Saisonverlauf, den direkten Vergleich und das Tabellenbild.

Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore ( Quote 1,57 bei Admiralbet ): Das Tabellenbild spricht eine deutliche Sprache. Der Tabellenführer empfängt das Team auf dem Relegationsplatz 16. Trotzdem bleibt Buchmacher Admiralbet mit einer Siegquote von 2,00 für die Hausherren vorsichtig. Das hat natürlich vor allem mit der Rückrunden-Tabelle zu tun. Hier stehen beide Teams nach fünf Partien bei sechs Punkten. Mehr als einen Zähler trauen wir den Gästen aber nicht zu.

Am Ende geht es uns wie den Buchmachern: Wir sehen die Hausherren vorne, bleiben aber etwas vorsichtig. Denn es ist unklar, ob bei Schalke nach dem Sieg in Kiel der Knoten endgültig geplatzt ist. Zudem fühlt sich der FCM in der Fremde wohler als daheim. Aber ein Remis ist für die Knappen mindestens drin. Dabei rechnen wir auch mit ein paar Toren.