FC Zürich - Shelbourne FC Tipp, Prognose & Quoten | 25.07.2024

von SPORT1 Betting 24.07.2024 • 15:00 Uhr FC Zürich - Shelbourne FC Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Quali Wette | Macht der FCZ schon im Hinspiel alles klar?

Unser FC Zürich - Shelbourne FC Sportwetten Tipp zum Conference League Quali Spiel am 25.07.2024 lautet: Gegen den Tabellenführer der irischen Liga sind die Zürcher vor eigenem Publikum der klare Favorit. Das schlägt sich auch in unserem Wett Tipp heute nieder.

Der FC Zürich hat sich für diese Saison einige Ziele gesetzt. In der heimischen Liga will man sich wieder fürs internationale Geschäft qualifizieren. Zudem will der FCZ in der Conference League zunächst die Gruppenphase erreichen und dort dann auch überwintern. Auf diesem Weg müssen die Zürcher drei Runden überstehen. Zum Auftakt bekommen es die Männer von Coach Ricardo Moniz in der zweiten Quali-Runde mit dem irischen Vertreter Shelbourne FC zu tun. Die Wettquoten erwarten für das Hinspiel im Letzigrund ein einseitiges Spiel.

Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen beim FC Zürich Shelbourne FC Tipp mit einer Quote von 1.66 bei Winamax die Wette „Sieg Zürich mit HC-1″.

Darum tippen wir bei FC Zürich vs Shelbourne FC auf „Sieg Zürich mit HC-1″:

Die Hausherren haben bei der Qualität deutlich die Nase vorne

Shelbourne wartet noch auf die erste Teilnahme an einer UEFA-Gruppenphase

Zürich erreichte seit 2009 schon sechs CL- und EL-Gruppen

FC Zürich vs Shelbourne FC Quoten Analyse:

Der Kader des FC Zürich wird mit einem Marktwert von knapp unter 25 Mio. Euro bewertet. Damit hat der FCZ im Vergleich zum kommenden Gegner in der Conference-League-Quali klar die Nase vorne. Denn die Iren kommen gerade mal auf knapp über 2 Mio. Euro.

Dementsprechend deutlich fällt auch der Unterschied zwischen beiden Teams bei der Einschätzung der besten Buchmacher aus. Für einen Heimsieg klettern die Quoten gerade mal auf eine 1.22. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste den bis zu 12-fachen Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Zürich vs Shelbourne FC Prognose: Können die Gäste ein Tor erzielen?

Nach der Meisterschaft in der Saison 2021/22 ging es für den FC Zürich im darauffolgenden Jahr mit dem 8. Platz in der Endabrechnung rasant bergab. In der abgelaufenen Spielzeit konnte sich der FCZ mit dem 4. Rang und dem Einzug ins internationale Geschäft dann aber wieder stabilisieren. Seit April 2024 wird die Mannschaft vom Ex-HSV-Trainer Ricardo Moniz betreut. Der Niederländer setzt auf Pressing und ein schnelles Umschaltspiel. So wurde bei den bisher sieben Neuzugängen auch viel Wert auf Geschwindigkeit gelegt.

Am Wochenende starteten die Zürcher zu Gast bei Yverdon Sport in die neue Saison der Schweizer Super League. Vier der sieben Sommertransfers standen in der Startformation, die anderen drei wurden eingewechselt. Mit Juan José Perea und Umeh Emmanuel trafen dann auch gleich zwei Neue zum 2:0-Sieg. Man merkte der Mannschaft die neu gewonnene Geschwindigkeit an. Aber das Team wirkt auch noch nicht eingespielt. Der FCZ stand seit 2009 in sechs UEFA-Gruppenphasen, zuletzt 2022/23.

Der Shelbourne FC kommt in Irland auf sechs Meisterschaften. Damit ist man die Nummer 3 hinter den Shamrock Rovers und Dundalk. Der letzte Titel der „Reds“ stammt allerdings auch schon aus dem Jahr 2006. Doch in dieser Spielzeit könnte diese Serie zu Ende gehen. In der irischen Premier League sind in der Saison 2024 schon 24 Spieltage absolviert. Shelbourne steht auf Platz 1 und hat drei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger, bei einem Nachholspiel in der Hinterhand.

Seit 2021 wird die Mannschaft von der irischen Fußball-Legende Damien Duff betreut. Das Ticket für den diesjährigen Europapokal lösten die „Shels“ durch den vierten Platz am Ende der Spielzeit 2023. In Runde 1 der ECL-Quali hat sich der Verein aus Drumcondra gegen den St. Joseph‘s FC aus Gibraltar durchgesetzt. Allerdings ging es mit einem 2:1 und einem 1:1 hier recht eng zu. Der Verein kam in einem UEFA-Wettbewerb noch nie über die dritte Runde hinaus.

FC Zürich - Shelbourne FC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Zürich: 2:0 Yverdon Sport (A), 1:1 Magdeburg (A), 0:4 Magdeburg (A), 0:0 Thun (A), 5:4 Wil (H)

Letzte 5 Spiele Shelbourne FC: 1:0 Bray Wanderers (A), 1:1 St. Joseph‘s (A), 2:1 St. Joseph‘s (H), 1:1 Drogheda United (A), 2:0 Galway (H)

Letzte Spiele FC Zürich vs Shelbourne FC:

Beide Vereine spielen am Donnerstag zum ersten Mal gegeneinander. In der Saison 1999/2000 hat Shelbourne erste Erfahrungen mit einer Mannschaft aus der Schweiz gesammelt. Im UI-Cup gab es ein Remis und eine Niederlage gegen Xamax Neuchatel.

Und auch Zürich hat schon ein Duell gegen einen irischen Verein absolviert. Im Pokal der Landesmeister setzte sich der FCZ in der Spielzeit 1963/64 mit einem Auswärtssieg (3:0) und einer Heimpleite (1:2) gegen den Dundalk FC durch.

Unser FC Zürich - Shelbourne FC Tipp: Sieg Zürich mit HC-1

Der Shelbourne FC steht an der Spitze der heimischen Liga und hofft auf die erste Meisterschaft seit 2006. International gehört die irische Premier League aber zu den großen Exoten. Vereine von der grünen Insel haben im Europapokal bisher noch nichts gerissen.

Daran wird sich auch am Donnerstag im Letzigrund nichts ändern. Die Gäste können mit ihrer Qualität nur bedingt mithalten. Schon in Runde 1 gegen den Vertreter aus Gibraltar hatten die „Shels“ große Mühe.