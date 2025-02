FCSB Bukarest - PAOK Saloniki Tipp, Prognose, Quote 20.2.

SPORT1 Betting 19.02.2025 • 09:00 Uhr FCSB Bukarest - PAOK Saloniki Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Kann PAOK die Antwort geben?

Unser FCSB Bukarest - PAOK Saloniki Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 20.02.2025 lautet: Im eigenen Hexenkessel konnten die Griechen nicht die gewünschte Ausgangsposition fürs Rückspiel erreichen. Im Wett Tipp heute werden sich beide Teams nichts schenken und einige Tore erzielen.

Am 20. Februar 2025 um 18:45 Uhr treffen im Playoff-Rückspiel zur K.o.-Phase der Europa League der FC FCSB und PAOK Thessaloniki in der Arena Nationala aufeinander. Beide Mannschaften gehen mit einer spannenden Formkurve ins Spiel: FCSB hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen und blieb ungeschlagen (2U), während PAOK zwei beeindruckende Siege in den letzten drei Spielen verbuchen konnte, darunter ein 7:0 gegen Lamia und ein 5:0 gegen OFI Kreta.

Beide Teams haben in ihren letzten Begegnungen gezeigt, dass sie Tore schießen können, was wir wohlwollend in unsere FCSB Bukarest PAOK Saloniki Prognose einfließen lassen.

Daher lautet unser FCSB Bukarest PAOK Saloniki Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,95 bei Bwin .

Darum tippen wir bei FCSB Bukarest vs PAOK Saloniki auf “Über 2,5 Tore”:

Beide Teams haben in ihren letzten Spielen viele Tore erzielt, weshalb wir im FCSB Bukarest vs. PAOK Saloniki Tipp auf eben diesen Fakt setzen.

Die letzten direkten Begegnungen waren torreich.

Beide Teams wollen in die nächste Runde einziehen und werden offensiv spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FCSB Bukarest vs PAOK Saloniki Quoten Analyse:

Es wird ein aufregendes Duell zwischen zwei formstarken Teams erwartet. Unser Wett-Tipp ist „Über 2,5 Tore“. Beide Mannschaften haben in ihren letzten Spielen eine starke Offensivleistung gezeigt und sind in guter Torlaune. Auf dem 1x2-Markt hat sogar ein klein wenig überraschend das Auswärtsteam die Nase vorne, so dass FCSB Bukarest PAOK Saloniki Quoten von 2,50 in den Sportwetten Apps warten.

Für ein Unentschieden, welches das Ausscheiden der Griechen bedeuten würde, haben die besten Wettanbieter Quoten von 3,40 im Angebot. Für den Heimsieg der Rumänen, die das Hinspiel gewinnen konnten, winken FCSB Bukarest vs. PAOK Saloniki Wettquoten von 2,75.

FCSB Bukarest - PAOK Saloniki Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FCSB Bukarest: 2:0 Gloria Bazau (A), 2:1 PAOK Saloniki (A), 3:0 Sepsi S. Gheorghe (H), 0:0 Petrolul Ploiesti (A), 1:1 CFR Cluj (H).

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki: 7:0 Lamia (H), 1:2 FCSB Bukarest (H), 5:0 Kreta (A), 1:2 AEK Athen (H), 0:2 Real Sociedad (A).

Letzte 5 Spiele FCSB Bukarest vs. PAOK Saloniki: 2:1 (A), 1:0 (A), 1:1 (H), 1:2 (H), 4:3 (H).

Unser FCSB Bukarest - PAOK Saloniki Tipp: Über 2,5 Tore

Mit diesen Faktoren verspricht das Spiel laut FCSB Bukarest gegen PAOK Saloniki Prognose ein unterhaltsames und torreiches Spektakel zu werden.

Es bahnt sich ein packender Kampf an, bei dem beide Teams alles geben werden, um in die nächste Runde einzuziehen.