FCSB - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten 30.1.2025

SPORT1 Betting 29.01.2025 • 11:00 Uhr FCSB - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Überrascht FCSB auch gegen Man United?

Unser FCSB - Manchester United Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 30.01.2025 lautet: Die Rumänen schlagen sich in dieser Europa-League-Saison recht gut. Im Wett Tipp heute wird sich gegen den großen Favoriten aber schon in der ersten Halbzeit ein Trend abzeichnen.

Das kommende Europa-League-Duell zwischen FCSB und Manchester United verspricht ein packendes Aufeinandertreffen zweier ambitionierter Teams zu werden. Manchester United, derzeit auf dem 4. Platz, hat in den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege errungen (1U) und geht als klarer Favorit ins Spiel.

FCSB, aktuell auf Platz 8, hat ebenfalls eine solide Form gezeigt, zuletzt mit zwei Siegen in Folge und ist seit vier Spielen ungeschlagen (3S, 1U). In der FCSB Manchester United Prognose ist eine klare Tendenz zu erkennen. Das Spiel findet in der Arena Nationala statt.

Daher lautet unser FCSB Manchester United Wett Tipp heute: „Manchester United gewinnt 1. Hälfte” zu einer Quote von 2,10 bei Bwin .

Darum tippen wir bei FCSB vs Manchester United auf „Manchester United gewinnt 1. Hälfte“:

Manchester United hat in den letzten 5 Pflichtspielen 4 Siege errungen und geht als klarer Favorit in den FSCB Manchester United Tipp.

Rasmus Hojlund ist in ausgezeichneter Form und der Top-Torjäger von Manchester United.

FCSB hat in den letzten 5 Spielen nur 2 Spiele ohne Gegentor abgeschlossen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FCSB vs Manchester United Quoten Analyse:

Wir tendieren bei diesem Spiel zu einem Sieg von Manchester United in der ersten Halbzeit. Basierend auf den aktuellen Leistungsdaten und der verbesserten Form von Manchester United in den letzten Spielen scheint dies eine passende Wette zu sein. Für einen Sieg der Rumänen werden FCSB Manchester United Quoten von 5,25 ausgeschüttet, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt.

Ein Unentschieden liegt für die Buchmacher bei Werten von rund 4,00. Für den Favoritensieg der Engländer winken FCSB gegen Manchester United Wettquoten von 1,61. Eure Wetten darauf sind bei den besten Buchmachern gut aufgehoben.

FCSB - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FCSB: 1:0 Uta Arad (A), 3:2 Qarabag (A), 1:1 Hermannstadt (H), 2:0 Politehnica Iasi (A), 0:2 Uni Craiova (H).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:0 Fulham (A), 2:1 Glasgow Rangers (H), 1:3 Brighton (H), 3:1 Southampton (H), 1:1, 5:3 i.E. Arsenal (A).

Letzte Spiele FCSB vs. Manchester United: -

Die Chancen stehen gut, dass Manchester United aufgrund der starken Offensive und stabilen Defensive die erste Halbzeit dominieren wird. Laut FCSB vs. Manchester United Prognose legen die Red Devils somit bereits früh den Grundstein für den Erfolg.