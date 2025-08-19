Fenerbahce - Benfica Tipp, Prognose & Quoten | 20.08.2025

SPORT1 Betting 19.08.2025 • 18:00 Uhr Fenerbahce - Benfica Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Playoff Wette | Wer zieht in die Ligaphase ein?

Unser Fenerbahce - Benfica Sportwetten Tipp zum Champions League Playoff Spiel am 20.08.2025 lautet: Die Vizemeister aus der Türkei und Portugal treffen sich in den CL-Playoffs zum Spitzenspiel. Im Wett Tipp heute haben die Gäste aus Lissabon leicht die Nase vorne.

In der kommenden Hauptrunde der Champions League sind noch sieben Plätze zu vergeben. Diese werden ab dieser Woche in den Playoffs ausgespielt. Dabei kommt es beim Duell zwischen Fenerbahce und Benfica zu einem absoluten Spitzenspiel. Das Hinspiel wird am Mittwoch in Istanbul ausgetragen.

Das Rückspiel findet dann am kommenden Mittwoch in Lissabon statt. Bei der Fenerbahce Benfica Prognose können sich die besten Buchmacher auf keinen Favoriten einigen und rechnen mit einem komplett ausgeglichenen Spiel. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,80 bei Bwin für den Fenerbahce Benfica Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs Benfica auf “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”:

Benfica ging aus allen drei K.o.-Duellen gegen Fenerbahce als Sieger hervor

Die Adler sind seit sieben Spielen gegen türkische Mannschaften ungeschlagen

Die Roten aus Lissabon haben in 14 der letzten 15 Spielzeiten die CL-Hauptrunde erreicht

Fenerbahce vs Benfica Quoten Analyse:

Beim Marktwert hat der portugiesische Vizemeister mit 332 Mio. Euro zu 262 Mio. Euro knapp die Nase vorne. Aus dieser Qualität leiten sich zum größten Teil auch die Fenerbahce vs Benfica Quoten ab.

So sind die Gäste mit Quoten im Schnitt von 2,55 leicht favorisiert. Doch der Unterschied bei den Fenerbahce gegen Benfica Wettquoten ist nur sehr gering. Denn für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten zwischen 2,40 und 2,60.

Fenerbahce vs Benfica Prognose: Können die Gelb-Marineblauen ans letzte Heimspiel anknüpfen?

Fenerbahce hat eigentlich jede Saison einen hohen Anspruch. Die Gelb-Marineblauen wollen in der Süper Liga immer Meister werden. Der letzte Titel stammt allerdings aus dem Jahr 2013/14. Zudem wollen die Kanarienvögel immer in der Champions League mitspielen. Doch in der Hauptrunde der Königsklasse war man zuletzt in der Saison 2008/09 vertreten. Und auch in diesem Jahr wird das Erreichen der Ziele nicht einfach. Denn der große Rivale Galatasaray hat groß aufgerüstet. Zudem warten auf dem Weg in die CL-Ligaphase schwere Gegner.

In der dritten Runde bekam es Fener mit Feyenoord zu tun und verlor das Hinspiel auswärts mit 1:2. Doch im Rückspiel zeigten sich die Männer von Coach Jose Mourinho sehr treffsicher, leidenschaftlich sowie konsequent und entschieden das zweite Duell gegen die Niederländer daheim klar mit 5:2 für sich. Somit steht der Verein zum ersten Mal seit 2013 in der CL-Playoff-Runde. Schon in der vergangenen Saison hatte Istanbul im internationalen Geschäft lediglich ein Heimspiel verloren. Am Wochenende kam Fenerbahce in der Süper Lig trotz Überzahl und Elfmeter in der Nachspielzeit nicht über ein 0:0 gegen Aufsteiger Göztepe hinaus.

In der vergangenen Saison der portugiesischen Primeira Liga musste sich Benfica zum zweiten Mal in Folge mit dem zweiten Platz hinter Sporting begnügen. Auch im Pokalfinale kassierten die Adler eine bittere Niederlage gegen den Erzrivalen. Die “Encarnados” konnten sich 2024/25 lediglich mit dem Erfolg im Ligapokal trösten. In dieser Saison starten die “Aguias” einen neuen Anlauf. Zum Auftakt der neuen Spielzeit gab es ein 1:0 zu Gast bei Estrela Amadora. Der entscheidende Treffer fiel nach einer Stunde durch einen Elfmeter. Zuvor hatte man den Supercup gegen Nachbarn Sporting gewonnen (1:0).

Zudem will der Verein aus Lissabon seine gute CL-Bilanz ausbauen. In 14 der letzten 15 Spielzeiten stand Benfica in der Hauptrunde der Königsklasse. Nur 2020/21 schieden die Roten in der Quali gegen PAOK aus. In diesem Jahr trafen die Adler im Kampf um die Champions-League-Tickets auf den OGC Nizza. Mit zwei 2:0-Erfolgen setzte sich die Mannschaft von Coach Bruno Lage hier souverän durch. Seit sieben Spielen sind die “Aguias” gegen türkische Mannschaften ungeschlagen (3S, 4U). Ein Argument für unseren Fenerbahce Benfica Tipp ist auch die Tatsache, dass die “Encarnados” seit zehn CL-Quali-Spielen ohne Niederlage sind (9S, 1U).

Fenerbahce - Benfica Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 0:0 Göztepe (A), 5:2 Feyenoord (H), 1:2 Feyenoord (A), 1:0 Lazio (H), 2:3 Benfica (A)

Letzte 5 Spiele Benfica: 1:0 Estrela (A), 2:0 Nizza (H), 2:0 Nizza (A), 1:0 Sporting (A), 3:2 Fenerbahce (H)

Letzte 5 Spiele Fenerbahce vs Benfica: 2:3 (A), 1:1 (H), 0:1 (A), 1:3 (A), 1:0 (H)

In den Datenbanken finden sich sechs Pflichtspiele zwischen beiden Vereinen. Das erste Kräftemessen wurde im Pokal der Landesmeister in der Saison 1975/76 ausgetragen. In der ersten Runde gewann Benfica das Hinspiel daheim mit 7:0 und konnte sich dann im zweiten Duell auswärts eine knappe 0:1-Pleite leisten.

Danach bestritten beide Mannschaften 2012/13 das Halbfinale in der Europa League. Dieses Mal konnte Fener das erste Spiel in Istanbul mit 1:0 für sich entscheiden, verpasste aber nach einem 1:3 in Lissabon das Endspiel. In der Spielzeit 2018/19 gab es diese Paarung auch schon in der CL-Quali.

Die Adler aus Portugal siegten zunächst daheim mit 1:0 und zogen dann nach einem 1:1 bei den Kanarienvögeln in die vierte Qualifikations-Runde ein. Diese Bilanz der “Aguias” gegen die Gelb-Marineblauen spielt für unsere Fenerbahce Benfica Prognose durchaus eine Rolle. Und in der Vorbereitung auf die aktuelle Saison bestritten beide Teams ein Testspiel. Im heimischen Estadio da Luz setzte sich Benfica mit 3:2 durch.

Im letzten CL-Quali-Spiel im Sükrü Saracoglu Stadium fielen wie erwähnt gleich sieben Tore. Und auch in der kommenden Partie rechnen die Buchmacher mit einigen Treffern. Für den Fenerbahce Benfica Tipp “Über 2,5 Tore” gibt es bei Betano eine Quote von 1,65.

Fenerbahce vs Benfica: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fenerbahce: Egribayat - Müldür, Skriniar, Oosterwolde - Nelson Semedo, Fred, Amrabat, Brown, S. Szymanski - Duran, En-Nesyri

Ersatzbank Fenerbahce: Livakovic (Tor), Djiku, Söyüncü, Elmaz, Kahveci, Mercan, Aydin, Tosun, Talisca, Yüksek, Demir, Akcicek

Startelf Benfica: Trubin - Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl - Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup - Ivanovic, Pavlidis

Ersatzbank Benfica: Samuel Soares (Tor), Goncalo Oliveira, Leandro Santos, Obrador, Diogo Prioste, Joao Veloso, Tiago Gouveia, Florentino, Barreiro, Prestianni, Henrique Araujo, Aktürkoglu

Bei der Fenerbahce Benfica Prognose spielt die Personalsituation keine allzu große Rolle. Erwähnen müssen wir lediglich bei den Hausherren den Ausfall von Mert Müldür, der sich in der Champions-League-Quali an der Schulter verletzt hat und schon operiert wurde.

Unser Fenerbahce - Benfica Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

In den zwei Duellen trifft Fener-Coach Jose Mourinho auf seinen ersten Verein, den er 2000 als Trainer betreut hatte. Die Kanarienvögel hoffen dabei auf ihre Heimstärke. Schließlich hat man von den letzten 23 Europapokal-Heimspielen nur drei verloren (16S, 4U).

Trotzdem sehen wir in einem engen Duell die Gäste aus Lissabon knapp vorne und trauen ihnen mindestens ein Remis zu. Das hat einerseits mit der Qualität und dem direkten Vergleich zu tun.

Zudem sind die Roten aus Portugal Stammgäste in der Königsklasse, während die Gelb-Marineblauen seit 2009 auf den Hauptwettbewerb der Champions League warten müssen.