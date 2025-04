Fenerbahce - Galatasaray Tipp, Prognose, Quoten 02.04.25

Unser Fenerbahce - Galatasaray Sportwetten Tipp zum Türkiye Kupasi Spiel am 02.04.2025 lautet: Fenerbahce hat die Liga wieder spannend gemacht und den Rückstand auf Gala verkürzt. Im Wett Tipp heute rechnen wir im Pokal-Viertelfinale mit einem torreichen Aufeinandertreffen.

Am 2. April 2025 um 19:45 Uhr treffen im Pokal-Viertelfinale zwei Giganten des türkischen Fußballs aufeinander: Fenerbahce empfängt Galatasaray. Das Stadion wird kochen, wenn diese beiden Erzrivalen um den Einzug ins Halbfinale des Türkiye Kupasi kämpfen. Beide Teams präsentieren sich in guter Form: Fenerbahce hat in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Mal eine Weiße Weste behalten und im Schnitt 2,00 Tore erzielt.