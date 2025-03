Fenerbahce - Glasgow Rangers Tipp, Prognose & Quoten 6.3.

Unser Fenerbahce - Glasgow Rangers Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 06.03.2025 lautet: Dieses Duell sorgt im Achtelfinale durchaus für Spannung. Vor allem im Heimspiel sind die Türken allerdings die klaren Favoriten, was sich auch auf unseren Wett Tipp heute auswirkt.

Die Spannung steigt, denn am 6. März 2025 trifft Fenerbahce im UEFA Europa League Achtelfinale auf die Rangers. Auf dem Papier scheinen die Türken, mit einer beeindruckenden Formkurve und als Favorit der Buchmacher in der Fenerbahce Glasgow Rangers Prognose, die Oberhand zu haben. Mit einem 3:0-Sieg gegen Antalyaspor im Rücken und einer stabilen Defensive, die in den letzten fünf Spielen zweimal ohne Gegentor blieb, sind die Türken gut gerüstet.