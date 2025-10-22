Fenerbahce - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 22.10.2025 • 18:00 Uhr Fenerbahce - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Besteht der VfB im türkischen Hexenkessel?

Unser Fenerbahce - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 23.10.2025 lautet: Zwei Mannschaften mit derselben Punkteausbeute sorgen im Wett Tipp heute für ein ausgeglichenes Duell.

Der Gemütszustand ist auf den Rängen des Sukru Saracoglu Stadions oft schnell zu erkennen. In den meisten Fällen haben die Anhänger der gelben Kanarienvögel vor unserer Fenerbahce VfB Stuttgart Prognose ein Lächeln auf den Lippen getragen, auch wenn bereits ein Trainerwechsel vollzogen worden ist.

Domenico Tedesco hat die Generalprobe am vergangenen Wochenende im eigenen Stadion mit 2:1 gegen Karagümrük ebenso gewonnen wie die Schwaben ihr Bundesliga-Duell gegen den VfL Wolfsburg (3:0). Im Fenerbahce VfB Stuttgart Tipp bedienen spielen wir eine klassische Drei-Weg-Wette und wählen eine Quote von 3,70 für “Unentschieden”.

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs VfB Stuttgart auf “Unentschieden”:

Fenerbahce hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel im eigenen Stadion verloren (6S, 3U).

Stuttgart hat 5 der letzten 6 Pflichtspiele gewonnen (1N).

Fenerbahce ist in der Süperlig ungeschlagen, hat aber in 4 von 9 Spielen die Punkte geteilt.

Fenerbahce vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Über die Sportwetten Apps der verschiedenen Buchmacher gelangt ihr auf eurem Smartphone schnell zu den Fenerbahce VfB Stuttgart Wettquoten. Dort entdeckt ihr eine sehr ausgeglichene Verteilung, mit leichten Vorteilen für die Hausherren.

Wettbewerbsübergreifend haben die gelben Kanarienvögel in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren (6S, 3U).

Fenerbahce vs VfB Stuttgart Prognose: Ein schwieriges Pflaster

Domenico Tedesco führt den türkischen Vertreter durch den Fenerbahce vs. VfB Stuttgart Tipp. Seitdem er den Job von Vorgänger Jose Mourinho übernommen hat, drohte auch ihm bereits ein Blitz-Aus.

Diese Thematik ist in der Fenerbahce gegen VfB Stuttgart Prognose aber längst wieder vom Tisch. In Folge einer Durststrecke von drei sieglosen Pflichtspielen (2U, 1N) gewannen die Gelben Kanarienvögel zuletzt drei von vier Partien und blieben in allen Begegnungen ungeschlagen (3S, 1U).

Es scheint, als hätten Mannschaft und Trainer in der türkischen Hauptstadt besser zueinander gefunden. Erst am vergangenen Wochenende erspielte sich der 19-fache türkische Meister beim 2:1-Heimsieg gegen Karagümrük Torchancen im Wert von 4,98 erwartbaren Treffern.

Das zeigt, wie groß die Herausforderung für den Bundesligisten im Fenerbahce - VfB Stuttgart Tipp werden kann. Allerdings bringt auch das Team von Sebastian Hoeneß einige Argumente für einen Dreier vor.

Fenerbahce - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 2:1 Karagümrük (H), 0:0 Samsunspor (A), 2:1 Nizza (H), 2:0 Antalyaspor (H), 1:3 Dinamo Zagreb (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 3:0 Wolfsburg (A), 1:0 Heidenheim (H), 0:2 Basel (A), 2:1 Köln (A), 2:1 Celta Vigo (H).

Letzte 5 Spiele Fenerbahce vs. VfB Stuttgart:

Der VfB hat sich in der Bundesliga durch einen 3:0-Erfolg am vergangenen Wochenende auf den dritten Tabellenplatz geschoben und heimlich den Status eines Spitzenteams zurückgewonnen.

Ihre starke Form trug die Schwaben jüngst zu fünf Siegen aus sechs Pflichtspielen. Von einer solchen Serie wagte kaum ein Anhänger des VfB im Nachgang des Woltemade-Abgangs zu träumen.

In unserer Fenerbahce gegen VfB Stuttgart Prognose stellen wir euch auf einen variablen Bundesligisten ein, der die nächsten Wochen auf den verletzten Ermedin Demirovic verzichten muss. Diesen Ausfall kompensierte Hoeneß gegen Wolfsburg mit einer flexiblen 3-4-3 Formation ohne echten Mittelstürmer.

Für die Offensivspieler der Gäste wartet nach Durchdringen der gegnerischen Hintermannschaft noch ein Torhüter, dem zwischenzeitlich das Weltklasse-Format attestiert worden ist.

Ederson wechselte im vergangenen Sommer von Manchester City zu den Gelben Kanarienvögeln und hütet seither das Tor in der Europa League für die Tedesco-Elf.

Somit wird die bislang stark agierende VfB-Offensive (4,05 xG - Platz 4 im Vergleich aller Europa League Teams) voraussichtlich extrem auf die Probe gestellt. Hinzu kommt die hohe individuelle Qualität im Kader des türkischen Vertreters.

Vorne führt Youssef En-Nesyri eine hochwertige Offensive an, umgeben von Talisca, Marco Asensio, Aktürkoglu und Dorgeles Nene. Allerdings überzeugten die Spieler bis jetzt noch nicht in der EL und sammelten nur Torchancen im Wert von 1,69 xG.

Fenerbahce vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fenerbahce: Ederson - Semedo, Söyüncü, Oosterwolde, Mercan - Asensio, Alvares, Yüksek - Talisca, Aktürkoglu, En-Nesyri

Ersatzbank Fenerbahce: Cetin, Egribayat, Becao, Demir, Brown, Müldür, Elmaz, Fred, Szymanski, Aydin, Nene

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Chabot, Hendriks, Jaquez - Assignon, Stiller, Andres, Mittelstädt - Nartey, El Khannouss - Tomas

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Al-Dakhil, Jeltsch, Vagnoman, Karazor, Führich, Jovanovic, Bouanani, Undav

Doch der Trend zeigt beim Gastgeber definitiv in die gewünschte Richtung. Fenerbahce beantwortete die miserable Leistung des ersten EL-Spieltages (1:3 vs. Dinamo Zagreb) mit einem immens wichtigen 2:1-Sieg im Duell gegen Nizza.

Stuttgart hingegen konnte dem Dreier vom ersten Spieltag (2:1 vs. Celta Vigo) keinen weiteren Punkt hinzufügen und verlor zu Gast in Basel mit 0:2. Das zeigt: in diesem Aufeinandertreffen sind verschiedene Szenarien möglich.

Unser Fenerbahce - VfB Stuttgart Tipp: Unentschieden

Beide Mannschaften befinden sich in einer guten Verfassung und haben zuletzt mehrere Siege gefeiert. Fenerbahce ist zu Hause noch nicht geschlagen worden und ist unbezwungen in der heimischen Süperlig. Der VfB überzeugte zuletzt jedoch ebenfalls und agiert in dieser Spielzeit erwachsener als noch vor einem Jahr. Das Resultat: Eine Punkteteilung am dritten Spieltag der Europa League.