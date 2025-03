Feyenoord Rotterdam - Inter Mailand Tipp, Prognose 05.03.

SPORT1 Betting 04.03.2025 • 09:00 Uhr Feyenoord Rotterdam - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Können die Niederländer auch Inter ärgern?

Unser Feyenoord Rotterdam - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 05.03.2025 lautet: Die Niederländer haben sich für viele Experten überraschend fürs Achtelfinale qualifiziert. Im Wett Tipp heute sehen wir einige Tore.

Am 5. März 2025 wird das legendäre De Kuip Stadion in Rotterdam der Schauplatz eines elektrisierenden Duells in der UEFA Champions League sein. Feyenoord Rotterdam empfängt Inter Mailand im Achtelfinal-Hinspiel, und die Spannung ist kaum zu überbieten.

Beide Teams werden in der Feyenoord Rotterdam Inter Mailand Prognose alles geben, um in die nächste Runde einzuziehen. Feyenoord hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Mal zu Null gespielt, während Inter Mailand zwei Mal die Weiße Weste bewahren konnte.

Mit einer beeindruckenden Bilanz von neun aufeinanderfolgenden Spielen mit Toren in diesem Wettbewerb zeigt Feyenoord seine Offensivstärke. Inter Mailand hingegen hat in 75 Prozent der Saisonspiele weniger als 2,5 Tore erzielt, was auf eine starke Defensive hindeutet. Es wird erwartet, dass beide Teams offensiv auftreten, was auf ein spannendes Spiel mit vielen Toren hinweist.

Daher lautet unser Feyenoord Rotterdam Inter Mailand Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,68 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Feyenoord Rotterdam vs Inter Mailand auf “Über 2,5 Tore”:

Feyenoord hat in 9 aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen getroffen.

Inter Mailand hat in dieser Saison im Schnitt 1,38 Tore in 8 Spielen erzielt.

Beide Teams haben starke Offensivspieler, die im Feyenoord Rotterdam vs Inter Mailand Tipp für Tore sorgen können.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Feyenoord Rotterdam vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Für dieses Spiel nehmen wir uns eine Wette auf „Über 2,5 Tore“. Beide Teams haben starke offensive Fähigkeiten gezeigt, und die Wahrscheinlichkeit für ein torreiches Spiel ist hoch. Trotzdem gehen die Niederländer als klare Außenseiter auf dem 1x2-Markt ins Rennen, was Feyenoord Rotterdam Inter Mailand Quoten von 5,50 für den Heimsieg in den Sportwetten Apps beweisen.

Selbst ein Unentschieden kommt mit relativ hohen Quoten von 4,20 um die Ecke. Umso klarer ist die Ausgangsposition aus Sicht der Buchmacher für einen Sieg des italienischen Meisters, für den ihr bei den besten Wettanbietern Feyenoord Rotterdam vs. Inter Mailand Wettquoten von 1,54 abstauben könnt.

Feyenoord Rotterdam - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam: 0:0 Nijmegen (H), 2:1 Almere (H), 1:1 AC Milan (A), 0:0 Breda (A), 1:0 AC Milan (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:1 Neapel (A), 2:0 Lazio Rom (H), 1:0 Genua (H), 0:1 Juventus (A), 2:1 Fiorentina (H).

Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam vs. Inter Mailand: - .

Unser Feyenoord Rotterdam - Inter Mailand Tipp: Über 2,5 Tore

Mit dieser Feyenoord Rotterdam gegen Inter Mailand Prognose können wir auf ein aufregendes und torreiches Spiel hoffen. Der Außenseiter wird sich vor allem daheim mit Sicherheit von seiner besten Seite präsentieren wollen.