Finnland - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 03.09.2025

Finnland - Deutschland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EUROBASKET Wette | Worauf muss die DBB-Auswahl achten?

Unser Finnland - Deutschland Sportwetten Tipp zum EUROBASKET Spiel am 03.09.2025 lautet: Deutschland kann sich im Wett Tipp heute erneut auf die starke Offensive verlassen.

Am letzten Spieltag der Gruppe B wartet ein kleines Endspiel um den Gruppensieg. In unserer Finnland Deutschland Prognose konzentrieren wir uns weniger auf das Gesamtergebnis und mehr auf einzelne Aspekte der beiden Basketball-Nationalmannschaften.

Die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale ist dem DBB-Team bereits gelungen. Im Finnland Deutschland Wett Tipp heute sollte dem Gruppensieg nicht viel im Wege stehen. Bei Bet365 spielen wir “Deutschland Über 97,5 Punkte” mit einer Quote von 1,77.

Darum tippen wir bei Finnland vs Deutschland auf “Deutschland Über 97,5 Punkte”:

Deutschland erzielte in allen 4 Gruppenspielen über 100 Punkte.

Deutschland hat die beste Field-Goal-Percentage (57,5 Prozent) sowie die zweitbeste Dreierquote (47,1 Prozent).

Deutschland hat durchschnittlich 109,5 Punkte erzielt.

Finnland vs Deutschland Quoten Analyse:

Zwei der drei besten Offensiven der EuroBasket 2025 bringen uns dazu, die Sportwetten Apps auf die besten Finnland Deutschland Wettquoten für die Anzahl der Punkte zu durchleuchten.

Der Co-Gastgeber (91,3 Punkte pro Spiel) und die deutschen Basketballer (109,5 PpS) haben gemeinsam im Schnitt 200,8 Punkte erzielt. Das Over-/Under der besten Wettanbieter liegt bei 180,5. Die dazugehörige Finnland Deutschland Quote von 1.87 klingt schon Mal verlockend.

Finnland vs Deutschland Prognose: Sturmlauf in das Achtelfinale

Ungeschlagen und dominant ist der amtierende Weltmeister bis jetzt durch die Gruppenphase der EuroBasket 2025 marschiert. Vier Spiele, vier Siege und durchschnittlich 109,5 erzielte Punkte reichen im Finnland gegen Deutschland Tipp definitiv für die Favoritenrolle.

Die Offensive der DBB-Auswahl hat bislang in jeder Paarung ihren Rhythmus gefunden und effektiv aus dem Feld getroffen. Keine andere Nationalmannschaft weist eine bessere Field-Goal-Percentage als Deutschland auf (57,5 Prozent).

Der Dreier fiel bisher ebenfalls überdurchschnittlich gut. Dennis Schröder und seine Teamkollegen haben gemeinsam die zweitbeste Trefferquote von Downtown (47,1 Prozent) und peilen in der Finnland vs. Deutschland Prognose erneut 100 Punkte oder mehr an.

In den vier vorangegangenen Auftritten hat Alex Mumbru aus gesundheitlichen Gründen gefehlt. Sein Vertreter Alan Ibrahimagic sah die deutschen Basketballer dennoch in jedem einzelnen Spiel mindestens 100 Punkte erzielen.

Finnland - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Finnland: 78:81 Litauen (H), 85:65 Montenegro (A), 109:79 Großbritannien (H), 93:90 Schweden (A), 106:87 Polen (H).

Letzte 5 Spiele Deutschland: 120:57 Großbritannien (H), 107:88 Litauen (A), 105:83 Schweden (H), 106:76 Montenegro (A), 95:78 Spanien (H).

Letzte 5 Spiele Finnland vs. Deutschland: 75:101 (A), 81:87 (H), 80:94 (A), 66:75 (A), 86:79 (H).

Auf Seiten der Gastgeber ist Lauri Markkanen der herausragende Akteur. Der 2,13 m große Forward ist in der NBA für die Utah Jazz aktiv und führte Finnland zu drei Siegen aus vier Partien.

Bis auf Luka Doncic (33,0 PpS) hat kein anderer Akteur bei diesem Turnier mehr Punkte im Schnitt aufgelegt als Markkanen (29,0). Er hat bereits zwei Begegnungen mit einem Double-Double beendet und ist der gefährlichste Spieler im Team der Hausherren.

2022 haben die Finnen den siebten Platz errungen. Eine Medaille hat der Co-Gastgeber in den 17 Teilnahmen vor dieser Ausgabe noch nicht bekommen. Die beste Platzierung für den 20. der FIBA-Rangliste ist ein sechster Platz gewesen.

Deutschland hingegen hat 2022 die Bronzemedaille gewonnen, sich 2023 zum Weltmeister gekürt und ist mit großen Ambitionen in diese Europameisterschaft gestartet. Bisher konnte die DBB-Auswahl dem Druck standhalten. Das trauen wir dem DBB-Team auch im Finnland gegen Deutschland Tipp zu.

Unser Finnland - Deutschland Tipp: Deutschland Über 97,5 Punkte

Die stärkste Offensive des gesamten Turniers hat bislang in jeder einzelnen Paarung eine dreistellige Anzahl an Punkten aufgelegt. Das gelingt der DBB-Auswahl im Duell um den Gruppensieg ebenfalls. Wir erwarten einen offensiven Schlagabtausch und viele Punkte auf beiden Seiten.