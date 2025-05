Fiorentina - Betis Sevilla Tipp, Prognose & Quoten 8.5.25

Unser Fiorentina - Betis Sevilla Sportwetten Tipp zum Conference League Halbfinale Spiel am 08.05.2025 lautet: Die Spanier konnten zwar das Hinspiel gewinnen, müssen nun aber auswärts ran. Im Wett Tipp heute treffen beide Teams in einem spannenden Showdown.

Am 8. Mai 2025 steht ein spannendes Halbfinale der Conference League an, wenn AC Florenz auf Real Betis trifft. Das Spiel findet im Artemio Franchi Stadion in Florenz statt. Die Spanier gehen mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Heimspiel in die Fiorentina Betis Sevilla Prognose.