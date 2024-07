Flamengo - Criciuma Tipp, Prognose & Quoten | 20.07.2024

von SPORT1 Betting 19.07.2024 • 16:00 Uhr Flamengo - Criciuma Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Brasilien Serie A Wette | Bleiben die „Rubro-Negro“ am Spitzenreiter dran?

Unser Flamengo - Criciuma Sportwetten Tipp zum Brasilien Serie A Spiel am 20.07.2024 lautet: Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen will Flamengo im Heimspiel gegen den Aufsteiger dringend wieder punkten. Im Wett Tipp heute dürfte auch mindestens ein Remis drin sein.

Nach 17 Spieltagen wird die Serie-A-Tabelle in Brasilien von Botafogo angeführt. Dahinter lauern aber die Spitzenvereine Palmeiras und Flamengo auf einen Patzer des Spitzenreiters. Auf den ersten Blick haben die „Rubro-Negro“ aus Rio de Janeiro am Samstag mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Criciuma eine gute Gelegenheit, um etwas Boden gutzumachen. Auch die Wettquoten schlagen sich auf die Seite der Hausherren.

Wir kommen beim Flamengo Criciuma Tipp zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2.15 bei Sunmaker die Wette „DC 1/x & beide treffen“

Darum tippen wir bei Flamengo vs Criciuma auf „DC 1/x & beide treffen“:

Die Tigre warten seit 2003 auf einen Erfolg gegen die „Rubro-Negro“

Zu Gast bei Flamengo ist Criciuma noch ohne Sieg

Die Hausherren aus Rio haben in der Tabelle 11 Plätze und 14 Punkte Vorsprung vor dem kommenden Gegner

Flamengo vs Criciuma Quoten Analyse:

Daheim gegen den Aufsteiger schicken die besten Buchmacher die „Rubro-Negro“ bei der Flamengo Criciuma Prognose als klaren Favoriten aufs Feld. Für einen Heimsieg klettern die Quoten nicht über einen Wert von 1.45. Auf der Gegenseite könnt ihr euch mit einem Dreier der Gäste den bis zu achtfachen Wetteinsatz sichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Flamengo vs Criciuma Prognose: Findet die Tite-Elf zu mehr Konstanz?

In den letzten fünf Jahren gewann Flamengo zweimal die Copa Libertadores (2019, 2022) und zweimal die Meisterschaft in der brasilianischen Serie A (2019, 2020). In der heimischen Liga musste sich der Verein aus Rio de Janeiro danach aber mit den Plätzen 2, 5 und 4 begnügen. Auch in der südamerikanischen Champions League war in der Vorsaison schon im Achtelfinale Endstation. So übernahm im Oktober 2023 der ehemalige Nationaltrainer Tite das Traineramt bei den „Rubro-Negro“.

Nach 16 Spieltagen der laufenden Saison steht die „Mengao“ auf dem dritten Platz und hat, bei einem Spiel weniger, fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Botafogo. Anfang Mai war die Mannschaft neun Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage geblieben (8S, 1U). Die Bilanz der letzten fünf Ligaspiele liest sich mit zwei Siegen, einem Remis und zwei Pleiten nicht mehr ganz so gut. Flamengo-Stürmer Pedro führt die Serie-A-Torschützenliste mit acht Treffern an.

Im Jahr 1991 gewann Criciuma als Zweitligist unter Coach Luiz Felipe Scolari die Copa do Brasil. Mit dem Erfolg im Rücken stieg der Verein auch in die Serie A auf und konnte sich dort fünf Jahre lang halten. Danach entwickelten sich die „Tigre“ zur Fahrstuhlmannschaft und rutschten auch immer wieder bis in die 3. Liga ab. Im Oktober 2021 übernahm Coach Claudio Tencati die Mannschaft aus Santa Catarina, führte sie im Vorjahr in der Serie B auf den dritten Platz und damit zurück in die höchste Spielklasse. Nun möchten sich die Tiger endlich in der Serie A etablieren.

Nach 15 Partien hat der Aufsteiger 17 Punkte auf dem Konto. Das Polster auf den ersten Abstiegsrang beträgt zwei Zähler. Daheim tut sich der Liga-Neuling noch schwer und konnte nur zwei von acht Partien gewinnen (4U, 2N). Allerdings ist man seit fünf Spielen vor den eigenen Fans ungeschlagen (2S, 3U). Doch auch in sieben Gastspielen reichte es bisher nur zweimal für die volle Punkteausbeute (1U, 4N). 22 Treffer bedeuten immerhin die beste Offensive aller Teams ab Platz 12. 24 Gegentore werden dagegen lediglich von vier Teams überboten. Von den letzten sechs Spielen konnte der EC nur eines für sich entscheiden.

Flamengo - Criciuma Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Flamengo: 1:2 Fortaleza (H), 1:1 Cuiaba (H), 4:2 Atletico Mineiro (A), 2:1 Cruzeiro (H), 1:2 Juventude (A)

Letzte 5 Spiele Criciuma: 1:2 Corinthians (A), 1:1 Fluminense (H), 1:2 Vitoria (A), 1:0 Cruzeiro (H), 1:1 Porto Alegre (H)

Letzte 5 Spiele Flamengo vs Criciuma: 1:1 (H), 2:0 (A), 4:1 (H), 3:0 (A), 3:1 (H)

In den Datenbanken finden sich elf Vergleiche zwischen Flamengo und Criciuma. Die „Rubro-Negro“ führen die Bilanz mit sieben Siegen und zwei Remis klar an. Den ersten Sieg gegen die Mannschaft aus Rio de Janeiro feierten die „Tigre“ 1996 mit einem 2:0-Heimsieg.

Auch der zweite Erfolg gegen die „Mengao“ kam daheim zustande. 2003 gab es ein 4:3 in Santa Catarina. Aus den folgenden sieben Aufeinandertreffen holte der EC gerade mal zwei Unentschieden.

Stürmer Pedro hat in den vergangenen 3 Heimspielen für Flamengo getroffen. Kommt am Samstag ein weiterer Treffer dazu, wird das von Bet365 mit einer Quote von 2.20 belohnt. Zuvor solltet ihr euch noch den aktuellen Bet365 Gutschein für Neu- und Bestandskunden sichern.

Unser Flamengo - Criciuma Tipp: DC 1/x & beide treffen

Nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Heimspielen will Flamengo dringend wieder einen Sieg feiern. Criciuma hat vier der jüngsten fünf Gastspiele verloren. Dazwischen reichte es nur zu einem 2:1 bei Mitaufsteiger Goianiense.

Der Blick auf die Tabelle sowie die Bilanz der beiden Teams in Rio spricht klar für die Hausherren. Da aber auch bei den „Rubro-Negro“ zuletzt sehr wechselhafte Leistungen auf der Tagesordnung standen, sichern wir unseren Tipp durch die „Doppelte Chance“ ab.