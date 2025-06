Fluminense - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 17.06.2025

SPORT1 Betting 16.06.2025 • 09:00 Uhr Fluminense - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Wie startet der BVB in die Klub WM?

Unser Fluminense - Dortmund Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 17.06.2025 lautet: In der Gruppe F dürfte Fluminense aus Rio der stärkste Gegner der Borussia sein. Doch die Qualität der Schwarz-Gelben spricht im Wett Tipp heute für den BVB.

Als eines von zwei Teams aus der Bundesliga ist der BVB bei der FIFA Klub WM 2025 am Start. Die Dortmunder starten am 17. Juni mit einem Duell gegen den brasilianischen Klub Fluminense in das Turnier. Danach treffen die Männer von Coach Niko Kovac auf die Mamelodi Sundowns aus Südafrika und den Ulsan HD FC aus Südkorea.

Schon bei der Fluminense Dortmund Prognose schlagen sich die Quoten der Buchmacher klar auf die Seite der Borussia. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Merkur Bets den Fluminense Dortmund Wett Tipp heute “Sieg BVB & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Fluminense vs Dortmund auf “Sieg BVB & Über 1,5 Tore”:

Bei der Qualität hat der BVB die Nase vorne

Im Endspurt der BL-Saison 2024/25 war Dortmund das stärkste Team

Der Altersschnitt der beiden Teams spricht ebenfalls für die Borussia

Fluminense vs Dortmund Quoten Analyse:

Beim Marktwert hat der Bundesliga-Vertreter klar die Nase vorne. Der Kader der Westfalen kommt auf einen Wert von 477 Mio. Euro, während die “Tricolor” aus Rio lediglich ein Aufgebot von 83 Mio. Euro vorweisen kann.

Das spiegelt sich auch in den Fluminense vs Dortmund Wettquoten bei Buchmacher Merkur Bets, der euch steuerfreie Kombi- und Betbuilder-Wetten ermöglicht, wider. Für einen Sieg des BVB gibt es im besten Fall eine Quote von 1,60.

Auf der Gegenseite wird ein Remis mit einer Quote von 4,45 belohnt. Die höchsten Fluminense gegen Dortmund Quoten gibt es mit einer 5,13 für einen Erfolg der Südamerikaner.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fluminense vs Dortmund Prognose: Wer kommt besser mit den Reisestrapazen zurecht?

Im Jahr 2023 schrieb der Fluminense FC mit dem ersten Gewinn der Copa Libertadores Geschichte. Doch nach dem Titel ging es für den Verein aus Rio de Janeiro erstmal wieder bergab. Erfolgscoach Fernando Diniz übernahm zusätzlich den Posten bei der brasilianischen Nationalmannschaft und schaffte es auch nicht, seinen physisch anspruchsvollen Fußball an seine alternde Mannschaft anzupassen. So geriet die “Tricolor” in der vergangenen Saison in Abstiegsgefahr und konnte erst am letzten Spieltag unter dem neuen Trainer Mano Menezes gerettet werden.

Nach der 0:2-Niederlage zum Auftakt der Serie-A-Saison 2025 gegen Fortaleza war das Vertrauen in Menezes aber schon wieder aufgebraucht. So startete Renato Gaucho im April in seine fünfte Amtszeit als Trainer von “Flu”. Und der neue Mann an der Seitenlinie hat die Mannschaft stabilisiert und ihr wieder Leben eingehaucht. Nach den ersten 11 Spieltagen der laufenden Saison steht Fluminense auf Rang 5 und hat fünf Zähler Rückstand auf Tabellenführer Flamengo. Allerdings hat der FFC, der seit 2012 auf seinen fünften Titel in der brasilianischen Liga wartet, schon 12 Gegentore kassiert.

Lange Zeit sah es in dieser Bundesliga-Saison so aus, als würde der BVB die Qualifikation für die Champions League verpassen. Nach der Hinrunde standen die Westfalen nur auf Platz 10 der Tabelle. Doch mit einem starken Schlussspurt kletterte Dortmund doch noch auf Rang 4 und löste zum zehnten Mal in Serie ein Ticket für die Königsklasse. Zum ersten Mal überhaupt konnte eine Mannschaft an den letzten sieben Spieltagen von Rang 11 aus so weit nach vorne stoßen.

Nur die Bayern (40) hatten in der zweiten Saisonhälfte mehr Punkte gesammelt als der BVB (32). Nun fahren die Schwarz-Gelben mit einer starken Serie von acht BL-Partien ohne Niederlage (7S, 1U) zur Klub WM. Diese gute Formkurve ist auch ein Hauptgrund für unseren Fluminense Dortmund Tipp. Prunkstück war die Offensive. 71 Tore in 34 Partien reichten für den drittbesten Wert in der Bundesliga. 51 Gegentore reichten im Ligavergleich allerdings lediglich für Rang 8.

Fluminense vs Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fluminense: 2:0 SC Internacional (A), 2:0 Once Caldas SA (H), 2:1 Vasco (H), 4:1 Aparecidense (A), 1:1 EC Juventude (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:0 Kiel (H), 4:2 Leverkusen (A), 4:0 Wolfsburg (H), 3:2 Hoffenheim (A), 3:2 Gladbach (H)

Letzte Spiele Fluminense vs Dortmund:

Wenig überraschend liefert uns der direkte Vergleich keine Infos für die Fluminense Dortmund Prognose. Denn beide Vereine treffen bei der Klub WM erstmals aufeinander.

Der BVB stellte wie erwähnt in der abgelaufenen Saison die drittbeste Offensive der Bundesliga. Vor allem Serhou Guirassy war mit 21 Toren in der Bundesliga und 13 Treffern in der Königsklasse sehr treffsicher.

So gehen wir auch im ersten Spiel der Klub WM von einigen Toren aus. Für den Fluminense Dortmund Tipp “Über 2,5 Tore” bekommen wir in der Merkur Bets App eine Quote von 1,68. Nach der Anmeldung bei Merkur Bets könnt ihr für eure Wette auch den Merkur Bets Wettbonus in Anspruch nehmen.

So seht ihr Fluminense vs Dortmund im TV oder Stream:

17. Juni 2025, 21 Uhr, MetLife Stadium, East Rutherford

Übertragung TV: DAZN, Sat1

Übertragung Stream: DAZN, Joyn

Bei DAZN könnt ihr ohne jegliche Abo-Gebühr alle Spiele der FIFA Klub WM sehen. Ihr müsst nur einen Account bei dem Streaminganbieter haben. Die Partie zwischen Fluminense Dortmund, die am Dienstag um 18 Uhr MESZ angepfiffen wird, gibt es aber zusätzlich noch im Free-TV bei Sat 1 zu sehen.

Fluminense vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fluminense: Fabio - Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, René - Nonato, Thiago Santos, Martinelli - J. Arias, Everaldo, Serna

Ersatzbank Fluminense: Vitor Eudes (Tor), Fuentes, Manoel, Lezcano, Riquelme Felipe, Isaque, J. Lavega, Lima, Paulo Baya, Guga, Ignacio, Ganso

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Süle, Anton, Bensebaini - Groß, Svensson, Brandt - Gittens, Guirassy, Beier

Ersatzbank Dortmund: Meyer (Tor), Benkara, Azhil, Coulibaly, Kabar, Albert, Inacio, Mane, Waetjen, Campbell, Ostrzinski, Adeyemi, Chukwuemeka, Duranville, Reyna, Nmecha, Couto

Für die Fluminense Dortmund Prognose werfen wir einen Blick auf die beiden Kader. Der BVB ist ohne die verletzten Nico Schlotterbeck, Emre Can und Salih Özcan in die USA gereist. Dafür sind Neuzugang Jobe Bellingham, Chelsea-Leihgabe Carney Chukwuemeka und Jamie Gittens, der mit einem Transfer zu den Blues nach London liebäugelt, an Bord. Zudem hat Coach Niko Kovac mit Mathis Albert (16), Elias Benkara (18), Cole Campbell (19) und Samuele Inacio (17) vier Nachwuchskräfte ins Aufgebot berufen.

Unser Fluminense vs Dortmund Tipp: Sieg BVB & Über 1,5 Tore

Für die Buchmacher gibt bei diesem Duell die deutlich höhere Qualität der Borussia den Ausschlag. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und sehen den Bundesliga-Vertreter ebenfalls vorne.

Sicher darf man Fluminense, das unter dem neuen Coach auch seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen ist (4S, 1U) nicht unterschätzen. Doch viele Leistungsträger, wie der 40-jährige Abwehrchef Thiago, haben ihren Zenit schon längst überschritten.