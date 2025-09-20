Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan

SPORT1 Betting 20.09.2025 • 18:00 Uhr Wer gewinnt das Formel-1-Rennen auf dem Baku City Circuit? | Holen sich die McLaren den nächsten Sieg?

Die Ferrari-Fans können mit dem Verlauf der Saison 2025 bisher nicht wirklich zufrieden sein. Doch im Wett Tipp heute macht Charles Leclerc den Tifosi Hoffnung. Denn die Strecke in Aserbaidschan liegt dem Monegassen besonders gut.

Am Wochenende steht in der Formel 1 das 17. Rennen der Saison 2025 an. Der Zirkus macht dabei Halt in Aserbaidschan. Der Kampf um die WM-Krone ist noch nicht entschieden. Bei noch acht verbleibenden Rennen beträgt der Vorsprung des derzeit führenden Oscar Piastri auf seinen Teamkollegen Lando Norris 31 Punkte.

Da Max Verstappen trotz seines Sieges in Monza immer noch 94 Zähler Rückstand auf den Führenden hat, werden die beiden McLaren-Piloten den WM-Titel voraussichtlich unter sich ausmachen. Doch wer sichert sich den Sieg auf dem Baku City Circuit? Schlagen die “Papayas” zurück? Oder wird es Zeit für einen Außenseiter?

Darum tippen wir bei Formel 1 Aserbaidschan auf “Leclerc kommt unter die Top 3”:

Die beiden McLaren-Piloten haben aktuell viel miteinander zu kämpfen

Charles Leclerc holte bei den letzten 4 GP von Aserbaidschan jeweils die Pole Position

Kein Fahrer kommt 2025 auf mehr Podiumsplätze ohne einen Sieg als der Monegasse

Formel 1 Aserbaidschan Quoten Analyse:

Der Baku City Circuit gilt als Strecke, auf der alles passieren kann. Der Kurs ist bekannt für seine Mischung aus hoher Geschwindigkeit und engen Kurven. Die Teams müssen immer einen Kompromiss zwischen geringem Luftwiderstand auf den Geraden und ausreichend Abtrieb für die engen Kurven im Infield finden.

Jeder Fehler, vor allem in den historischen Straßen der Stadt, kann streng bestraft werden. Der Blick auf die Formel 1 Aserbaidschan Quoten verrät uns, dass wenig überraschend die beiden McLaren-Piloten wieder die klaren Favoriten auf den Sieg sind. Doch auch Max Verstappen und Charles Leclerc dürfen hoffen.

Die Top 6 Formel 1 Aserbaidschan Wettquoten im Markt “Wer gewinnt den GP von Baku” bei Bet365:

Oscar Piastri 2,50

Lando Norris 3,00

Max Verstappen 4,50

Charles Leclerc 8,00

George Russell 21,0

Lewis Hamilton 26,0

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Formel 1 Aserbaidschan Prognose: McLaren, Verstappen oder die Ferrari?

Mit 617 WM-Zählern ist McLaren der Konstrukteurstitel so gut wie nicht mehr zu nehmen. Schon im 17. Rennen der Saison könnten die „Papayas“ den Sack auch rein rechnerisch zumachen. Beim vergangenen Grand Prix in Monza musste das britische Team aber viel Kritik einstecken.

Lando Norris hatte kurz vor Schluss seinen bis dato sicheren zweiten Platz nach einem schwachen Boxenstopp an seinen Teamkollege Piastri verloren. Bei McLaren entschied man sich jedoch dazu, eine interne Stallorder aufzurufen. So musste der Australier Piastri den Briten Norris vorbeiziehen lassen.

Der WM-Führende äußerte noch während dem Befehl aus der Box wenig Verständnis für diese Aktion. So wird der 24-Jährige nun wohl mit viel Wut im Bauch an den Start gehen. Schon im Vorjahr konnte der Fahrer aus Melbourne den Großen Preis von Aserbaidschan gewinnen.

So macht ein Formel 1 Aserbaidschan Tipp auf den Sieg des Fahrers von Down Under durchaus Sinn. Dafür bekommt ihr in der Bet365 App eine Quote von 2,50. Auf Neukunden wartet vor der ersten Formel 1 Wette bei dem Anbieter noch der Bet365 Willkommensbonus.

Max Verstappen dominierte den Grand Prix von Italien in Monza nach Belieben und gewann mit fast 20 Sekunden Vorsprung auf Lando Norris. Nach diesem souveränen Rennen wittert der Titelverteidiger wieder Morgenluft. Für Red Bull soll der GP von Italien eine Trendwende gewesen sein.

Doch trotz seines jüngsten Erfolges hat der Vierfach-Champion den Weltmeister-Titel in diesem Jahr abgehakt. Zudem fühlt sich der Niederländer in Baku nicht so wohl. In sieben Starts stand Verstappen lediglich einmal am Ende ganz oben auf dem Podium. Doch ein Kandidat für die Top-3 ist der WM-Dritte in jedem Rennen.

Bei Ferrari hofft man immer noch auf einen Sieg in der Saison 2025. Lewis Hamilton wird diesen Erfolg wohl nicht holen können. Der Brite wartet sogar seit 16 Rennen auf einen Platz auf dem Podest. Damit droht dem siebenfachen Weltmeister ein bitterer Eintrag in die Formel-1-Geschichtsbücher.

Nur Didier Pironi brauchte Anfang der Achtziger fürs Team Ferrari noch länger für eine Top-3-Platzierung (18 Starts). Die Roten wollen im Endspurt unbedingt den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM verteidigen. Das Polster auf Mercedes beträgt nur noch 20 Punkte. Doch die Fans des italienischen Rennstalls dürfen in unserer Formel 1 Aserbaidschan Prognose hoffen.

Unser Formel 1 Aserbaidschan Tipp: Leclerc kommt unter die Top 3

Wir entscheiden uns für die Formel 1 Aserbaidschan Wette “Leclerc kommt unter die Top 3”. Kein Fahrer hat 2025 mehr Podiumsplätze errungen, ohne ein Rennen zu gewinnen (5, darunter vier dritte Plätze) als Charles Leclerc.

Zudem ist der Ferrari-Pilot ist in Aserbaidschan traditionell sehr stark. Der Monegasse konnte bei den letzten vier Rennen in Baku jeweils die Pole Position holen und kommt auf der Strecke auf insgesamt sechs Top-5-Platzierungen.